Чи може дитяча травма стати причиною вживання алкоголю

Дитячі травми — це досвід, який залишає слід у житті кожної людини. Однак, коли йдеться про жорстоке поводження або нехтування, їхній вплив може мати довгострокові наслідки, зокрема зловживання алкоголем у дорослому віці.

Дослідження, опубліковане у журналі Alcoholism: Clinical and Experimental Research, проливає світло на зв’язок між травматичним досвідом у дитинстві та проблемами з алкоголем у майбутньому. Вчені проаналізували поведінку двох груп: тих, хто шукав допомогу для боротьби із залежністю, та контрольної групи, яка не мала проблем з алкоголем. Результати виявили багато цікавого — про це розповіло видання Psychology Today.

Оцінка дитячих травм

Дослідження базувалося на оцінці п’яти типів жорстокого поводження та нехтування в дитинстві:

Емоційне насильство

Фізичне насильство

Сексуальне насильство

Емоційне нехтування

Фізичне нехтування

Зв’язок між травмою та алкоголем

Жорстоке поводження та нехтування в дитинстві значно частіше зустрічалися серед тих, хто шукав допомоги через проблеми з алкоголем. Ба більше, тяжкість проблем з алкоголем безпосередньо корелювала з рівнем тяжкості дитячої травми: що серйозніша травма, то глибшою була залежність у дорослому віці.

Серед різних типів травм емоційне насильство та нехтування виявилися найбільш поширеними. Це відкриття має величезне значення. По-перше, воно підтверджує, що лише генетика не може пояснити вразливість до залежностей. Досвід, пережитий у дитинстві, має вагоме значення. По-друге, ці результати вказують на ключові аспекти, які слід враховувати під час терапії.

Негативні емоції як місток до залежності

Окрім встановлення зв’язку між дитячими травмами та алкоголізмом, дослідники проаналізували психологічний стан учасників. Вони виявили, що ті, хто зазнав емоційного насильства та нехтування, повідомляли про високий рівень тривоги, депресії та гніву. Ці емоції часто супроводжувалися імпульсивною поведінкою, яка могла містити вживання алкоголю як спосіб втекти від болючих переживань або заглушити їх.

Горе та самотність також відіграють важливу роль у розвитку залежності. Жертви жорстокого поводження часто відчувають ізоляцію та внутрішній біль, пов’язаний із "втратою" любові або підтримки, яких вони були позбавлені у дитинстві.

Що робити

Коли йдеться про споживання алкоголю, важливо оцінити власну поведінку:

Нормальне соціальне вживання

Майже алкоголізм

Зловживання алкоголем

Алкоголізм

Цей підхід дозволяє уникнути чорно-білого мислення, яке довгий час характеризувало погляд суспільства на алкоголь. Наразі визнається, що між крайнощами існує широка сіра зона.

Крайній лівий бік спектра : люди, які п’ють лише у соціальних ситуаціях і рідко перевищують рекомендовані обмеження (для чоловіків – 4 напої на день або 14 на тиждень, для жінок – 3 напої на день або 7 на тиждень).

: люди, які п’ють лише у соціальних ситуаціях і рідко перевищують рекомендовані обмеження (для чоловіків – 4 напої на день або 14 на тиждень, для жінок – 3 напої на день або 7 на тиждень). Крайній правий бік спектра : люди, чиє вживання алкоголю викликало серйозні наслідки, але вони не можуть припинити пити, навіть докладаючи значних зусиль.

: люди, чиє вживання алкоголю викликало серйозні наслідки, але вони не можуть припинити пити, навіть докладаючи значних зусиль. Сіра зона: більшість людей перебувають саме тут. Це можуть бути "майже алкоголіки", які п’ють, щоб впоратися з негативними емоціями, пов’язаними з дитячими травмами або іншими проблемами.

Для тих, в кого вживання алкоголю вийшло з-під контролю, правильним рішенням буде повна відмова від алкоголю з підтримкою терапії або з участю в групах допомоги. Для тих, хто перебуває у "сірій зоні", може стати корисним робота з досвідченим психотерапевтом.

Важливо розуміти, що алкоголізм часто є симптомом глибших емоційних проблем. Виведення цих емоцій на поверхню, чесне протистояння дитячим травмам і робота з їхніми наслідками є важливим кроком до зцілення.

Якщо ви помітили, що алкоголь став способом втечі від тривоги, депресії або самотності, зупиніться і подумайте. Пошук допомоги — це не слабкість, а важливий крок до того, щоб змінити своє життя на краще.

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