Чи може менструація стати причиною мігрені: розповідає лікар

Мігрень — одна з найпоширеніших і водночас найскладніших форм головного болю, яка впливає на якість життя мільйонів людей у всьому світі. Але чи замислювалися ви, що мігрень може бути тісно пов’язаною з менструальним циклом.

Лікар-невролог Роман Квасніцький пояснив, як саме гормональні зміни в організмі жінки провокують напади головного болю та що з цим робити.

Гормональні коливання: основна причина

Менструальна мігрень виникає через різкі зміни рівня гормонів. За словами лікаря, перед початком менструації рівень естрогену в організмі різко падає: із приблизно 300 пг/мл до 50 пг/мл. Цей спад має значний вплив на головний мозок.

Зниження рівня естрогену викликає зменшення концентрації серотоніну — речовини, що відповідає за гарний настрій та стабільність нервової системи, яка активує больову систему головного мозку, а це призводить до виникнення нападу мігрені.

Коли виникає менструальна мігрень

Цей тип головного болю, як правило, починається за кілька днів до початку менструації та може тривати до двох днів після її початку. У цей період організм переживає сильний стрес через гормональні перебудови, а це й стає основним тригером мігрені.

Характерно, що біль під час менструальної мігрені зазвичай сильніший, ніж під час інших видах мігрені та часто супроводжується додатковими симптомами:

Нудотою та блювотою.

Чутливістю до світла та звуків.

Загальною слабкістю та дратівливістю.

Як оральні контрацептиви впливають на мігрень

Ще один важливий аспект — вплив оральних контрацептивів. Ці препарати можуть як зменшувати, так і посилювати частоту нападів мігрені залежно від їхнього складу та особливостей організму жінки.

Деякі оральні контрацептиви допомагають стабілізувати рівень гормонів і, відповідно, зменшують ризик розвитку мігрені. Проте є випадки, коли вони, навпаки, стають причиною частіших і інтенсивніших нападів.

Як зменшити ризик менструальної мігрені

Дотримуйтесь режиму сну. Недосипання чи, навпаки, надмірний сон можуть провокувати мігрень. Слідкуйте за харчуванням. Уникайте продуктів, які можуть бути тригерами мігрені, таких як шоколад, алкоголь чи продукти з високим вмістом консервантів. Регулярно займайтесь спортом. Фізична активність допомагає знижувати рівень стресу. Консультуйтеся з лікарем. Якщо мігрень значно погіршує якість вашого життя, зверніться до спеціаліста для підбору оптимального лікування.

Менструальна мігрень — це не просто "головний біль". Це складне явище, яке має чіткий зв’язок із гормональними змінами в організмі жінки. Розуміння цього механізму дозволяє ефективніше контролювати проблему та покращувати якість життя.

Якщо ви помітили, що головний біль регулярно виникає у певні дні вашого циклу, не відкладайте візит до лікаря. Адже своєчасна діагностика та правильно підібране лікування допоможуть вам жити без болю — навіть у період найінтенсивніших гормональних змін.

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