Чи може стрес стати причиною виникнення закрепу

Ваш організм — це складна машина, яка чутливо реагує на стрес.

Видання Healthline пояснило, чи може стрес бути причиною запору та як цей стан впливає на наш організм.

Ефект від стресу

Якщо ви колись відчували "метелики" у животі чи сильну тривогу, то знаєте, що мозок і шлунково-кишковий тракт синхронізовані. Нервова та травна системи перебувають у постійній взаємодії. Цей зв'язок надзвичайно важливий для багатьох функцій організму, зокрема травлення. Проте інколи цей зв'язок може спричинити небажані симптоми — біль у шлунку, закреп або діарею.

Думки та емоції, викликані стресом, впливають на стан шлунку та кишківника. Водночас і навпаки — порушення роботи травної системи може спричинити стрес та тривалі розлади. Хронічний закреп, діарея та інші захворювання кишківника можуть створювати замкнене коло стресу.

Для розв'язання цієї проблеми важливо зрозуміти, як працює цей механізм і що з ним можна зробити.

Як виникає закреп

Більшість функцій організму контролюється вегетативною нервовою системою — мережею нервів, які з'єднують мозок з основними органами. Ця система містить два основних відділи:

Симпатична нервова система , яка готує тіло до стресових ситуацій ("борися або тікай").

, яка готує тіло до стресових ситуацій ("борися або тікай"). Парасимпатична нервова система, яка заспокоює організм після стресу та підтримує травлення.

Парасимпатична система комунікує з ентеральною нервовою системою, розташованою у шлунково-кишковому тракті. Ентеральна нервова система наповнена нейронами та іноді називається "другим мозком". Вона використовує хімічні та гормональні нейромедіатори для взаємодії з мозком та іншими системами організму.

Одним із ключових нейромедіаторів є серотонін. Цей гормон, який на 90% виробляється у кишківнику, сприяє травленню. У стресових ситуаціях мозок може виділяти такі гормони, як кортизол, адреналін і серотонін, які викликають спазми кишківника. Якщо спазми охоплюють всю товсту кишку, це може призвести до діареї, а якщо лише одну її ділянку — травлення може уповільнитися та викликати закреп.

Як стрес впливає на травлення

Під час стресу нейрони у травному тракті сигналізують кишківнику уповільнити перетравлення їжі. Це явище може бути тимчасовим, але під час хронічного стресу симптоми, як-от біль у шлунку та закреп, стають постійними.

Крім того, стрес може викликати запалення у травній системі, це погіршує наявні захворювання та посилює закреп.

Який стан може посилити стрес

Деякі захворювання, які викликають закреп, можуть погіршуватися через стрес:

Синдром подразненого кишківника (СПК) : причина СПК невідома, але стрес відіграє значну роль у розвитку та загостренні симптомів. Стрес може сприяти порушенню функцій вегетативної нервової системи та викликати симптоми СПК.

: причина СПК невідома, але стрес відіграє значну роль у розвитку та загостренні симптомів. Стрес може сприяти порушенню функцій вегетативної нервової системи та викликати симптоми СПК. Запальні захворювання кишківника: хвороба Крона та виразковий коліт також загострюються під впливом стресу. Хронічний стрес може спричиняти загострення цих захворювань.

Неправильний вибір їжі

Під час стресу люди часто вибирають нездорову їжу, наприклад, солодощі чи жирні продукти. Вони можуть сприяти закрепу, особливо якщо ви не отримуєте достатньо клітковини чи води. Спробуйте вести харчовий щоденник, щоб визначити продукти, які можуть викликати симптоми.

Що робити

Якщо стрес є причиною хронічного закрепу, варто спробувати кілька стратегій для покращення ситуації:

Лікування закрепу: безрецептурні проносні засоби чи спеціальні препарати можуть допомогти. Вони збільшують кількість рідини у кишківнику, полегшують травлення. Релаксація: йога, фізичні вправи та медитація зменшують рівень стресу та покращують травлення. Терапія: когнітивно-поведінкова терапія може допомогти подолати тривогу, яка спричиняє закреп. Зміни у способі життя: регулярний сон, збалансоване харчування та уникання алкоголю та кофеїну сприяють поліпшенню стану.

Хронічний стрес може спричинити чи погіршити закреп, але є способи зменшити цей вплив. Якщо проблема стає серйозною, обов’язково зверніться до лікаря, щоб знайти ефективне рішення.

Ми також писали про причини, симптоми діареї та їхнє полегшення.

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