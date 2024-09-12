Чи може ВПЛ спровокувати рак шийки матки: розповідає лікарка

Гінекологиня Natalia Silina розповіла, що вірус папіломи людини (ВПЛ) - одна з основних причин розвитку раку шийки матки, що підтверджено великою кількістю наукових досліджень. ВПЛ є групою вірусів, які здатні інфікувати слизову оболонку, зокрема цервікальний канал, без безпосереднього контакту з імунною системою, яка зазвичай бореться з іншими вірусами, що потрапляють через слизову носа, рота чи піхви.

ВПЛ, потрапляючи до слизової оболонки шийки матки, може уникати боротьби з імунною системою, оскільки не потрапляє до кровообігу, де імунні клітини можуть його виявити та знищити. Цей вірус здатен знову і знову інфікувати організм, адаптуючись до умов і викликаючи поступові зміни в клітинах шийки матки. Якщо інфекція ВПЛ триває протягом тривалого часу, це може призвести до дисплазії — передракових змін клітин, які, своєю чергою, можуть розвинутися в рак шийки матки.

Необхідно розуміти, що ВПЛ може мати безсимптомний перебіг і жінка навіть не буде усвідомлювати наявність у себе інфекції. Для профілактики раку шийки матки рекомендується регулярне обстеження, зокрема ПАП-тест і тест на ВПЛ. Необхідно робити вакцинацію проти ВПЛ, яка допомагає запобігти інфекції та знижує ризик розвитку раку шийки матки.

Пам’ятайте, що раннє виявлення та профілактика — ключові аспекти для підтримання здоров'я та запобігання серйозним ускладненням, тому регулярні медичні огляди та вакцинація — важливі для жіночого здоровʼя.

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