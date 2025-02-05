Чи може застій жовчі стати причиною мігрені: розповідає лікар

Лікар-невролог Роман Квасніцький поділився своїми професійними думками щодо мігрені та розвіяв популярні міфи про її причини. За його словами, застій жовчі не є причиною мігрені. Насправді мігрень – це генетичне захворювання, при якому центральна нервова система запускає реакції, які призводять до інтенсивного головного болю. Часто напади мігрені супроводжуються нудотою та блюванням, які, за словами лікаря, виникають через гастропарез. Це означає, що під час нападу шлунково-кишковий тракт не працює на 100 відсотків: порушується як перистальтика, так і всмоктування, а це ускладнює ефективне засвоєння ліків.

Квасніцький підкреслює, що таблетки для полегшення симптомів потрібно приймати якомога швидше – у першій 30 хв від початку нападу. Якщо ви не встигаєте вчасно та напад мігрені досягає свого піка, лікар рекомендує застосовувати ліки через ніс у формі спрею чи навіть вводити їх внутрішньом’язово за необхідності. Такий підхід дозволяє швидко знизити симптоми та полегшити біль, адже під час гострого нападу звичайне пероральне введення ліків часто не приносить бажаного ефекту через уповільнення роботи шлунково-кишкового тракту.

Що робити під час нападів

За словами Романа Квасніцького, важливо мати під рукою ефективні ліки та знати, як правильно їх застосовувати. Якщо у вас часті напади, рекомендовано:

Негайно приймати ліки: почніть лікування протягом перших 30 хв, щоб запобігти розвитку інтенсивних симптомів.

почніть лікування протягом перших 30 хв, щоб запобігти розвитку інтенсивних симптомів. Альтернативні методи: у випадках, коли звичайні таблетки не дають бажаного ефекту через гастропарез, зверніться до назальних спреїв або внутрішньом’язових ін'єкцій, які дозволяють лікарським засобам швидше потрапити в організм.

у випадках, коли звичайні таблетки не дають бажаного ефекту через гастропарез, зверніться до назальних спреїв або внутрішньом’язових ін'єкцій, які дозволяють лікарським засобам швидше потрапити в організм. Консультації з фахівцем: якщо напади стають регулярними чи дуже інтенсивними, обов’язково зверніться до дерматолога чи невролога для коригування лікування та пошуку оптимальної схеми терапії.

За словами лікаря, застій жовчі не є причиною мігрені. Таким чином, правильне лікування та своєчасна реакція на симптоми можуть допомогти вам знизити частоту та інтенсивність нападу та покращити якість життя.

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