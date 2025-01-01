Чи можна пити каву, коли ви приймаєте ліки

Кава — напій, який супроводжує багатьох із нас протягом усього дня. Однак, якщо ви приймаєте ліки, важливо знати, як кава та її основний компонент — кофеїн — можуть взаємодіяти з вашими препаратами.

Видання Medical News Today розповіло, чи варто змішувати каву та ліки та які наслідки це може мати для вашого здоров'я.

Як кава впливає на ліки

Кофеїн — стимулятор, який міститься у каві, чаї, енергетичних і газованих напоях та шоколаді. Він може впливати на те, як організм засвоює певні ліки, і навіть змінювати їхню дію.

Основна взаємодія кави з ліками:

Зміна всмоктування : кава може підвищувати pH шлункової кислоти, що впливає на швидкість і ефективність розчинення ліків у шлунку.

: кава може підвищувати pH шлункової кислоти, що впливає на швидкість і ефективність розчинення ліків у шлунку. Формування комплексів : кофеїн може зв’язуватися з деякими ліками та утворювати комплекси, які ускладнюють їхнє всмоктування.

: кофеїн може зв’язуватися з деякими ліками та утворювати комплекси, які ускладнюють їхнє всмоктування. Конкуренція за ферменти : кофеїн та деякі ліки розщеплюються одним і тим самим ферментом — CYP1A2. Це може уповільнити метаболізм ліків і підвищити їхню концентрацію у крові.

: кофеїн та деякі ліки розщеплюються одним і тим самим ферментом — CYP1A2. Це може уповільнити метаболізм ліків і підвищити їхню концентрацію у крові. Посилення стимуляції : кофеїн може підсилювати дію інших стимуляторів, а це збільшує ризик побічних ефектів.

: кофеїн може підсилювати дію інших стимуляторів, а це збільшує ризик побічних ефектів. Маскування депресантів: кофеїн може знижувати ефективність депресантів, таких як алкоголь, через стимуляцію нервової системи. Тому, вам буде здаватися, що ви менш пʼяні, ніж є насправді.

Чи можна запивати ліки з кавою

Відповідь залежить від типу препарату. Деякі ліки категорично не можна приймати разом із кавою, тоді як інші майже не взаємодіють із кофеїном.

Не рекомендується : препарат тизанідин, який використовується для розслаблення м'язів, не слід приймати разом із кофеїном. Це може призвести до підвищення концентрації ліків у крові та викликати побічні ефекти.

: препарат тизанідин, який використовується для розслаблення м'язів, не слід приймати разом із кофеїном. Це може призвести до підвищення концентрації ліків у крові та викликати побічні ефекти. Можна: ацетамінофен (парацетамол), основний компонент багатьох знеболювальних засобів, краще засвоюється у поєднанні з кофеїном. Саме тому кофеїн додають до деяких препаратів.

Завжди уважно читайте інструкцію до ліків і консультуйтеся з лікарем або фармацевтом.

Ліки, які взаємодіють із кавою

Ліки, роботу яких кава може ослабити:

Препарати з залізом

Добавки вітаміну D

Препарати з кальцієм

Глюкоза для лікування низького рівня цукру у крові

Тироксин (для лікування гіпотиреозу)

Антидепресант есциталопрам

Антипсихотичні препарати (фенотіазини та бутирофенон)

Ліки проти хвороби Альцгеймера (мемантин, донепезил)

Ліки, які кава може підсилити:

Аспірин

Ацетамінофен (парацетамол)

Фелодипін (блокатор кальцієвих каналів)

Ергометрин (для лікування кровотеч після пологів)

Леводопа (для лікування хвороби Паркінсона)

Ліки, які конкурують із кофеїном за фермент CYP1A2:

Мелатонін

Варфарин (розріджувач крові)

Амітриптилін (ліки проти мігрені)

Теофілін (для лікування дихальних проблем)

Бета-блокатори, такі як пропранолол

Антипсихотики, такі як клозапін, оланзапін

Антидепресанти, включаючи іміпрамін і бупропіон

Хімієтерапевтичні препарати, такі як метотрексат

Як довго потрібно чекати, щоб випити каву після приймання ліків

Рекомендації щодо часу очікування залежать від конкретного препарату. Зазвичай радять почекати 1-2 години після приймання ліків, перш ніж пити каву. Проте дослідження показують, що цей інтервал не завжди ефективний для всіх препаратів.

Для деяких ліків взаємодія з кофеїном може викликати серйозні побічні ефекти, навіть такі, як судоми. У таких випадках слід уникати кофеїну взагалі.

Що робити, якщо змішали каву та ліки

Наслідки залежать від ліків:

Для безрецептурних препаратів немає серйозної небезпеки.

Якщо після приймання ліків із кавою ви помітили неприємні симптоми, такі як тривога, підвищений пульс чи тремор, краще тимчасово припинити вживання кави.

Якщо ви приймаєте ліки для лікування серйозного захворювання, негайно зверніться до лікаря при виникненні побічних ефектів.

Симптоми, які потребують медичної допомоги:

Нерегулярний пульс або прискорене серцебиття

Підвищений тиск

Труднощі з диханням

Тремор чи посмикування м'язів

Погіршення симптомів депресії чи суїцидальні думки

Втрата свідомості

Кава та антидепресанти

Кофеїн може посилювати дію деяких антидепресантів. У рідкісних випадках це може призвести до серотонінового синдрому — небезпечного стану, який потребує негайної медичної допомоги.

Кава та антибіотики

Деякі антибіотики можуть взаємодіяти з кофеїном, подовжуючи його дію. У таких випадках краще утриматися від кави на час лікування.

Кава та ліки можуть взаємодіяти різними способами. Кофеїн здатен як посилювати, так і послаблювати дію препаратів. Щоб уникнути небажаних наслідків, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом перед змішуванням кави та ліків. Якщо ви маєте сумніви, краще почекати кілька годин після приймання ліків або обрати безкофеїнову альтернативу.

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