Чи можна пити каву, коли ви приймаєте ліки

Кава — напій, який супроводжує багатьох із нас протягом усього дня. Однак, якщо ви приймаєте ліки, важливо знати, як кава та її основний компонент — кофеїн — можуть взаємодіяти з вашими препаратами.
Видання Medical News Today розповіло, чи варто змішувати каву та ліки та які наслідки це може мати для вашого здоров'я.
Як кава впливає на ліки
Кофеїн — стимулятор, який міститься у каві, чаї, енергетичних і газованих напоях та шоколаді. Він може впливати на те, як організм засвоює певні ліки, і навіть змінювати їхню дію.
Основна взаємодія кави з ліками:
- Зміна всмоктування: кава може підвищувати pH шлункової кислоти, що впливає на швидкість і ефективність розчинення ліків у шлунку.
- Формування комплексів: кофеїн може зв’язуватися з деякими ліками та утворювати комплекси, які ускладнюють їхнє всмоктування.
- Конкуренція за ферменти: кофеїн та деякі ліки розщеплюються одним і тим самим ферментом — CYP1A2. Це може уповільнити метаболізм ліків і підвищити їхню концентрацію у крові.
- Посилення стимуляції: кофеїн може підсилювати дію інших стимуляторів, а це збільшує ризик побічних ефектів.
- Маскування депресантів: кофеїн може знижувати ефективність депресантів, таких як алкоголь, через стимуляцію нервової системи. Тому, вам буде здаватися, що ви менш пʼяні, ніж є насправді.
Чи можна запивати ліки з кавою
Відповідь залежить від типу препарату. Деякі ліки категорично не можна приймати разом із кавою, тоді як інші майже не взаємодіють із кофеїном.
- Не рекомендується: препарат тизанідин, який використовується для розслаблення м'язів, не слід приймати разом із кофеїном. Це може призвести до підвищення концентрації ліків у крові та викликати побічні ефекти.
- Можна: ацетамінофен (парацетамол), основний компонент багатьох знеболювальних засобів, краще засвоюється у поєднанні з кофеїном. Саме тому кофеїн додають до деяких препаратів.
Завжди уважно читайте інструкцію до ліків і консультуйтеся з лікарем або фармацевтом.
Ліки, які взаємодіють із кавою
Ліки, роботу яких кава може ослабити:
- Препарати з залізом
- Добавки вітаміну D
- Препарати з кальцієм
- Глюкоза для лікування низького рівня цукру у крові
- Тироксин (для лікування гіпотиреозу)
- Антидепресант есциталопрам
- Антипсихотичні препарати (фенотіазини та бутирофенон)
- Ліки проти хвороби Альцгеймера (мемантин, донепезил)
Ліки, які кава може підсилити:
- Аспірин
- Ацетамінофен (парацетамол)
- Фелодипін (блокатор кальцієвих каналів)
- Ергометрин (для лікування кровотеч після пологів)
- Леводопа (для лікування хвороби Паркінсона)
Ліки, які конкурують із кофеїном за фермент CYP1A2:
- Мелатонін
- Варфарин (розріджувач крові)
- Амітриптилін (ліки проти мігрені)
- Теофілін (для лікування дихальних проблем)
- Бета-блокатори, такі як пропранолол
- Антипсихотики, такі як клозапін, оланзапін
- Антидепресанти, включаючи іміпрамін і бупропіон
- Хімієтерапевтичні препарати, такі як метотрексат
Як довго потрібно чекати, щоб випити каву після приймання ліків
Рекомендації щодо часу очікування залежать від конкретного препарату. Зазвичай радять почекати 1-2 години після приймання ліків, перш ніж пити каву. Проте дослідження показують, що цей інтервал не завжди ефективний для всіх препаратів.
Для деяких ліків взаємодія з кофеїном може викликати серйозні побічні ефекти, навіть такі, як судоми. У таких випадках слід уникати кофеїну взагалі.
Що робити, якщо змішали каву та ліки
Наслідки залежать від ліків:
- Для безрецептурних препаратів немає серйозної небезпеки.
- Якщо після приймання ліків із кавою ви помітили неприємні симптоми, такі як тривога, підвищений пульс чи тремор, краще тимчасово припинити вживання кави.
- Якщо ви приймаєте ліки для лікування серйозного захворювання, негайно зверніться до лікаря при виникненні побічних ефектів.
Симптоми, які потребують медичної допомоги:
- Нерегулярний пульс або прискорене серцебиття
- Підвищений тиск
- Труднощі з диханням
- Тремор чи посмикування м'язів
- Погіршення симптомів депресії чи суїцидальні думки
- Втрата свідомості
Кава та антидепресанти
Кофеїн може посилювати дію деяких антидепресантів. У рідкісних випадках це може призвести до серотонінового синдрому — небезпечного стану, який потребує негайної медичної допомоги.
Кава та антибіотики
Деякі антибіотики можуть взаємодіяти з кофеїном, подовжуючи його дію. У таких випадках краще утриматися від кави на час лікування.
Кава та ліки можуть взаємодіяти різними способами. Кофеїн здатен як посилювати, так і послаблювати дію препаратів. Щоб уникнути небажаних наслідків, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом перед змішуванням кави та ліків. Якщо ви маєте сумніви, краще почекати кілька годин після приймання ліків або обрати безкофеїнову альтернативу.
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