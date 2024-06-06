Чи можна померти від панічної атаки: розповідає психотерапевт Олег Чабан

Що таке панічна атака, наскільки вона може бути небезпечною й як її зупинити, розповідає український учений у галузі психіатрії, медичної психології та психотерапії Олег Чабан у програмі "Говорить Суханов".

Панічна атака - це вершина тривожного розладу. Панічна атака не може статися на рівному місці в невразливої й спокійної людини, на яку не впливають якісь зовнішні події.

Чим відрізняється панічна атака від сильного переживання

Панічна атака відрізняється від дуже сильного тривожного переживання піковими вегетативними проявами: різко пересихає в роті, збивається дихання, починається коротке "собаче дихання", різко зростає серцебиття, зʼявляється відчуття, що світ навколо тебе міняється, душа залишає тіло й нам здається, що ми зараз помремо.

До чого може призвести панічна атака

Ми маємо знати, що ніколи панічна атака не закінчується інвалідністю чи смертю. На тлі панічної атаки не може статися серцевий напад. Панічна атака відбувається не через хворобу тіла, а через те, що мозок дає невірні сигнали й запускає цю страхітливу реакцію.

Що може стати тригером панічної атаки

Звісно, найбільшим тригером є негативна інформація, яка надходить зовні. До того ж дуже важливо, з чого ви починаєте свій день. Якщо ви починаєте його з негативу, то протягом дня ви будете ошукувати також погані новини й робити ви це будете інтуїтивно. Таким чином ви активуєте негативний сценарій на весь день.

Як запобігти панічній атаці

Для профілактики панічних атак дуже важливо дотримуватися режиму харчування. Якщо в організмі буде нестача речовин, якими харчується нервова клітина, а це кетонові тіла й глюкоза, мозок може "організувати" вам панічну атаку.

Також дуже важливо починати свій ранок з позитивної інформації.

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