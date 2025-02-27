Чи можна вилікувати гастрит і виразку насінням льону

У сучасному світі народна медицина все ще має вагомий вплив і багато людей саме у ній шукають альтернативні методи лікування різних захворювань.

Одне з найпоширеніших запитань: чи можна вилікувати гастрит і виразку шлунка насінням льону чи його відваром? На це питання відповів лікар-хірург Сергій Пісоцький.

Корисні властивості льону

Насіння льону дійсно має низку корисних властивостей. У його складі містяться поживні мікроелементи, зокрема Омега-3 жирні кислоти, які позитивно впливають на організм. Під час запарювання чи термічної обробки льону виділяються спеціальні речовини, які створюють слизоподібний ефект. Ця особливість робить його своєрідним природним захисником слизової оболонки шлунка, а це може допомагати під час дискомфорту та подразнення.

Чому льон не є основним засобом лікування

Попри всі позитивні властивості, сучасна доказова медицина давно встановила, що гастрит і виразкова хвороба шлунка спричиняються бактерією Helicobacter pylori. А отже, лікування цих станів вимагає використання антибіотиків, які здатні знищити патогенний мікроорганізм.

На сьогодні медики застосовують так звану потрійну терапію, яка включає:

три антибіотики, спрямовані на знищення бактерії,

блокатори протонної помпи, які зменшують кислотність шлункового соку та сприяють загоєнню слизової оболонки.

Цю терапію необхідно застосовувати протягом певного терміну, дотримуючись схеми лікування, рекомендованої лікарем.

Вживання льону як допоміжного засобу

Лікарі, які дотримуються доказової медицини, не радять використовувати льон як основний метод лікування гастриту чи виразки. Однак, завдяки своїм обгортальним властивостям, льон може застосовуватися як допоміжний засіб для полегшення симптомів – зменшення печії, дискомфорту та подразнення шлунка. Проте вживати його слід лише після консультації з лікарем, щоб уникнути ускладнень і не затягнути основне лікування.

Насіння льону має чимало корисних властивостей, які можуть допомогти захистити слизову оболонку шлунка. Однак вилікувати гастрит і виразку лише льоном – неможливо. Основним методом боротьби з цими хворобами є медикаментозна терапія, яка спрямована на знищення Helicobacter pylori та зменшення кислотності. Тож не варто ризикувати здоров’ям, покладаючись лише на народні методи – краще довіритися сучасній медицині та отримати кваліфіковану допомогу.

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