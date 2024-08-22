Чи можуть антидепресанти стати причиною втрати волосся

Мати гарне волосся - мрія кожної жінки. Тому, коли ми починаємо його втрачати, важливо вчасно зрозуміти, що може бути причиною надмірного випадіння і як цьому запобігти.

Видання HealthLine розповіли читачам про втрату волосся, як наслідок вживання антидепресантів, чи можна завадити цій ситуації та повернути втрачене волосся. Антидепресанти – це ліки, які використовуються для лікування різних психічних захворювань, таких як депресія, тривожність та неконтрольовані перепади настрою.

Вони регулюють хімічні речовини в мозку, які впливають на настрій та емоції. Хоча ці препарати можуть бути надзвичайно ефективними для багатьох людей, вони все ж здатні викликати різноманітні побічні дії.

Загальні побічні дії антидепресантів:

Проблеми з травленням;

Нудота;

Діарея;

Зміна ваги;

Зміни у звичках сну;

Сексуальні проблеми та дисфункція.

Інші побічні дії менш поширені та відомі. Однією з таких є випадання волосся.

Чому деякі антидепресанти викликають випадання волосся

Тип випадіння волосся, який часто спричиняють антидепресанти, відомий як телогенове випадіння (дифузна алопеція). Це відбувається, коли волосся передчасно переходить у фазу спокою, або телогенову фазу росту волосся. Як результат, кількість волосяних фолікулів зменшується.

Фізіологічний стрес, який антидепресанти можуть викликати у вашому тілі, може спровокувати телогенову алопецію. Ця форма втрати волосся зазвичай є тимчасовою і його ріст відновлюється, коли організм адаптується до ліків. Хоча трапляються випадки, коли вам необхідно змінити ліки чи перестати їх приймати, щоб запобігти випадінню волосся.

Чи можна відновити волосся

Після припинення або заміни ліків ріст волосся має відновитися до свого звичного циклу та темпу росту. Однак цей процес може зайняти кілька місяців. Нове волосся може рости повільно, тому важливо мати терпіння.

Проте, зверніть увагу, що раптове припинення приймання антидепресантів може спричинити симптоми абстиненції та повернення симптомів вашого психічного стану.

Чи можна запобігти, чи зупинити втрату волосся

Так, це можливо зробити за декількох умов:

Заміна ліків;

Дотримання збалансованої дієти, багатої на вітаміни та мінерали, може сприяти здоровому росту волосся. Поживні речовини, такі як біотин, цинк і залізо грають важливу роль у підтримці здоров'я волосся;

Стрес може посилити випадіння волосся. Важливо знайти способи розслаблення та зменшення стресу. Це може позитивно вплинути як на ваше психічне здоров'я, так і на стан волосся зокрема.

Приймання вітамінів та інших добавок, що підтримують ріст волосся, може бути корисним. Однак бажано проконсультуватися з лікарем і не займатися самолікуванням.

Догляд за волоссям під час приймання антидепресантів

Ретельний догляд за волоссям під час приймання антидепресантів може допомогти зменшити втрату волосся і підтримати його здоровий ріст. Ось на що варто звернути увагу:

Використовуйте м’які шампуні та кондиціонери;

Уникайте використання агресивних хімічних засобів й інструментів для укладання;

Намагайтеся використовувати продукти без сульфатів і парабенів, щоб зменшити подразнення шкіри голови;

Регулярно підстригайте волосся, щоб запобігти їхньої ламкості;

Масажуйте шкіру голови, щоб покращити кровообіг;

Пийте достатню кількість води.

Антидепресанти можуть бути життєво важливими для психічного здоров’я, але іноді викликають побічні дії, такі як випадання волосся. Якщо вас турбує ця проблема, обов'язково обговоріть її з лікарем. Важливо знайти баланс між психічним і фізичним здоров'ям.

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