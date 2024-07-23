Чи можуть кишкові бактерії призвести до зайвої ваги

Існує думка, що специфічна бактерія у кишківнику може спровокувати компульсивне переїдання і, як результат, зростання ваги.

У своїй статті Daily Record пишуть, що за останніми даними існує думка, що ожиріння та харчова залежність можуть бути спричинені певними кишковими бактеріями.

Коли мова йде про схуднення та здорове харчування, вважається що запорукою їх стабільності та основую – є сила волі, однак, це може бути не зовсім так і насупротив силі волі стає наша травна система. А точніше, бактерія, що знаходиться у мікробіомі нашого кишківника і є фактором харчової залежності, яка характеризується розладами харчування та втратою контролю над споживанням їжі.

Якщо вченим вдасться знайти цю бактерію і довести її вплив на організм людини, можна буде говорити про новітні методи лікування, що будуть передбачати використання корисних бактерій і, можливо, різних дієтичних добавок для покращення системи харчування людини.

Вже існують певні думки що до ідеї того, що певні бактерії нашого організму викликають непереборне бажання поїсти чогось, створюючи в нас ніби "залежність" від їжі. Якщо ми навчимося розпізнавати та контролювати ці бактерії, можна буде сказати, що наступним кроком стане підключення сили волі, задля підтримки здорового способу життя і харчування.

Можливо, захисний ефект перорального приймання лактулози та рамнози, які є неперетравлюваними вуглеводами, відомими як "пребіотики", можуть вплинути на окремі види бактерій кишківника і стати захисною стіною для всього організму.

Сигнали кишкової мікробіоти на ці "пребіотики" свідчать про можливий некорисний вплив бактерій, що належать до типу Proteobacteria і потенційні захисні ефекти у збільшенні кількості Actinobacterial і Bacillota проти розвитку харчової залежності.

Зокрема, це свідчить про потужний вплив кишкових бактерій на роботу мозку. Розуміння взаємозв’язку між змінами в поведінці та бактеріями в кишківнику є кроком вперед для майбутніх методів лікування харчової залежності та пов’язаних з нею розладів харчової поведінки.

Нав’язливе вживання їжі та харчова залежність - все більша проблемою сучасного світу. Цьому сприяє багато факторів, зокрема середовище, в якому ми живемо і наявність певних видів їжі. Однак, ймовірно, існують інші, скажімо так, "внутрішні" фактори, що сприяють розладам харчової поведінки. Це розуміння відкриває шлях до розробки потенційно нових методів лікування харчових розладів.

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