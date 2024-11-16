Чи можуть спеції зупинити та вилікувати запалення в організмі

Запалення — природна реакція організму на інфекцію чи травму. Це складний процес, який викликає локалізований набряк, біль, жар і навіть тимчасову втрату функції уражених тканин.

Гостре запалення, зазвичай, має захисний характер, допомагає організму відновлювати нормальне функціонування. Проте, якщо запалення стає хронічним, це може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, зокрема до розвитку аутоімунних захворювань, серцево-судинних хвороб і навіть раку. Чи можна зупинити цей процес за допомогою трав і спецій розповіло видання Health Line.

Як трави допомагають зменшити запалення

Дієта, яка включає різні трави, спеції та продукти рослинного походження, може допомогти знизити запалення, зміцнити імунітет і зменшити ризик розвитку багатьох хронічних захворювань. Трави та спеції містять антиоксиданти, поліфеноли та інші біологічно активні речовини, які сприяють захисту організму від шкідливих факторів. Ба більше, ваш травний тракт містить від 70% до 80% імунних клітин організму. Здоровий мікробіом кишківника — ключ до підтримання імунітету.

Вживання трав і спецій як частини збалансованого харчування також збільшує споживання клітковини, яка підтримує різноманітність мікробіому. А здоровий мікробіом, своєю чергою, впливає на регуляцію запальних процесів в організмі.

Трави та спеції з протизапальними властивостями

Куркума і куркумін

Що це : куркума — це корінь із сімейства імбирних, який є основою карі. Основна активна речовина у куркумі — куркумін — має сильну протизапальну дію.

: куркума — це корінь із сімейства імбирних, який є основою карі. Основна активна речовина у куркумі — куркумін — має сильну протизапальну дію. Користь : додатки куркуміну можуть допомогти у лікуванні таких імуноопосередкованих захворювань, як псоріаз, виразковий коліт, ревматоїдний артрит.

: додатки куркуміну можуть допомогти у лікуванні таких імуноопосередкованих захворювань, як псоріаз, виразковий коліт, ревматоїдний артрит. Як вживати: додавайте куркуму у супи, соуси чи смузі. Для кращого засвоєння поєднуйте її з чорним перцем, який містить піперин.

Імбир

Що це : імбир доступний у вигляді свіжого кореня чи порошку.

: імбир доступний у вигляді свіжого кореня чи порошку. Користь : імбир допомагає зменшити активність ревматоїдного артриту. Він також містить сполуки, які мають потужну антиоксидантну дію.

: імбир допомагає зменшити активність ревматоїдного артриту. Він також містить сполуки, які мають потужну антиоксидантну дію. Як вживати: використовуйте імбир для приготування чаю, додавайте у салати чи випічку.

Кориця

Що це: особливо корисною вважається цейлонська кориця (Cinnamomum verum).

особливо корисною вважається цейлонська кориця (Cinnamomum verum). Користь : кориця допомагає знизити рівень запальних маркерів, таких як інтерлейкін- 6, С-реактивний білок, TNF-альфа.

: кориця допомагає знизити рівень запальних маркерів, таких як інтерлейкін- 6, С-реактивний білок, TNF-альфа. Як вживати: додавайте до кави, каші чи йогурту.

Часник

Що це : часник має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості.

: часник має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості. Користь : він може бути корисним при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зокрема запальних захворюваннях кишківника. Також часник може впливати на зниження ризику розвитку раку.

: він може бути корисним при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, зокрема запальних захворюваннях кишківника. Також часник може впливати на зниження ризику розвитку раку. Як вживати: використовуйте часник у стравах, додавайте до соусів або маринадів.

Каєнський перець

Що це: каєнський перець містить капсаїцин — сполуку, яка допомагає пригнічувати запальні процеси.

каєнський перець містить капсаїцин — сполуку, яка допомагає пригнічувати запальні процеси. Користь : зменшує біль і запалення при артриті та інших хронічних захворюваннях.

: зменшує біль і запалення при артриті та інших хронічних захворюваннях. Як вживати: додавайте до супів, соусів або м’ясних страв.

Чорний перець

Що це : чорний перець містить піперин, який має протизапальні властивості.

: чорний перець містить піперин, який має протизапальні властивості. Користь : зменшує запалення при хворобах Альцгеймера, астмі, артриті, гастриті та хворобі Паркінсона.

: зменшує запалення при хворобах Альцгеймера, астмі, артриті, гастриті та хворобі Паркінсона. Як вживати: використовуйте як приправу для основних страв і салатів.

Шафран

Що це: шафран — дорога спеція з тичинок квітки шафрану посівного.

шафран — дорога спеція з тичинок квітки шафрану посівного. Користь: позитивно впливає на маркери запалення.

позитивно впливає на маркери запалення. Як вживати: використовуйте для приготування рисових страв або десертів.

Продукти з протизапальною дією

Окрім трав і спецій, велику користь приносять продукти рослинного походження, багаті на клітковину та антиоксиданти. Середземноморська дієта, яка містить багато овочів, фруктів, бобових, горіхів та оливкової олії, є одним із найкращих способів регулювати запалення.

Протизапальна дія натуральних продуктів — не лише міф, а реальний спосіб підтримати здоров’я. Споживаючи натуральні спеції, ви зміцнюєте свій організм і отримуєте задоволення від смаку страв. Спробуйте додати їх у свій раціон і переконайтеся в їхній ефективності.

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