Чи потрібно відмовлятися від солі та чим її замінити: думка експертки-біологині

Чи потрібно відмовлятися від солі та чим її замінити: думка експертки-біологині

В Україні фіксують сильне перевживання солі. Одна людина може з'їсти 14-16 кілограмів на рік. У той час, як ВООЗ рекомендує не більше 5 кілограмів. Про те, чому українці вживають так багато солі та чи потрібно відмовлятися від солі взагалі, розповідає у студії програми "Сніданок з 1+1" експертка — адвокатка здоров'я та біологиня Дар'я Озерна.

Раніше сіль використовували для тривалішого зберігання продуктів, тому солили все: масло, сир, м'ясо, рибу, сало. Посол був єдиним способом зберегти свіжість продуктів, коли не було холодильників. Проте зараз ми перевживаємо сіль, у тому числі і через консервацію овочів.

Дар'я Озерна

Сіль – важлива речовина нашого організму, вона впливає на тиск крові, тургор шкіри тощо. Але треба знати міру, тому що ми звикаємо до солоності їжі, і хочеться ще більше посолити.

Продукти, що містять багато солі:

батон;

ковбаса;

снеки;

консервовані продукти.

Вживання цих продуктів є критичним для людей старшого віку, а також тих, хто має проблеми з кров'яним тиском. Тому необхідно обмежити їх вживання, а краще зробити акцент у своєму харчуванні на крупи, які теж трохи досолювати. Також краще відмовитись від напівфабрикатів та готувати їжу самостійно, якщо є така можливість.

Чим замінити сіль

Необхідно поступово зменшувати кількість солі у своєму харчуванні, а додавати замість неї в їжу різні спеції – каррі, чебрець, орегано, куркуму, сушений часник тощо. Вони зроблять смак страв яскравішим, а смакові рецептори будуть раді.

Чим замінити консервацію овочів

Замість того, щоб квасити та маринувати овочі, з них краще робити пастилу або сушити їх.

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