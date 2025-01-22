Чи справді червоне мʼясо шкідливе для здоровʼя

Червоне м’ясо протягом багатьох століть було важливою частиною раціону людства. Його вживання забезпечує організм цінними поживними речовинами, але сучасні дослідження вказують на потенційні ризики для здоров’я та екології.

У своїй статті видання Medical News Today розглянуло переваги та недоліки споживання червоного м’яса, його зв’язок із різними захворюваннями, а також можливі альтернативи для збереження здоров’я та планети.

Роль червоного м’яса у харчуванні

Червоне м’ясо залишається важливим джерелом поживних речовин для багатьох людей. Воно забезпечує організм:

Гемовим залізом, яке легше засвоюється організмом, ніж залізо з рослинних джерел.

яке легше засвоюється організмом, ніж залізо з рослинних джерел. Вітаміном B-12, важливим для нервової системи та вироблення енергії.

важливим для нервової системи та вироблення енергії. Цинком , необхідним для імунітету та загоєння ран.

, необхідним для імунітету та загоєння ран. Білками, які допомагають у відновленні тканин і зростанні м’язів.

Однак інші джерела, наприклад, риба, яйця, молочні продукти чи рослинні джерела білка (сочевиця, нут), також можуть забезпечувати ці поживні речовини.

Ризик серцево-судинних захворювань

Червоне м’ясо, особливо оброблене, може впливати на рівень холестерину через високий вміст насичених жирів і солі.

Регулярне споживання червоного м’яса пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних хвороб через накопичення ліпідів і триметиламіну-N-оксиду.

Замінник м’яса, як-от риба чи бобові, допомагає знизити ризик розвитку серцевих хвороб.

Рак і червоне м’ясо

Червоне м’ясо може бути "ймовірно канцерогенним для людини". Оброблене м’ясо, таке як ковбаси та бекон, віднесено до категорії "канцерогенних".

Регулярне споживання великої кількості обробленого м’яса може викликати підвищення ризику колоректального раку.

Технології приготування (наприклад, гриль, смаження) утворюють канцерогенні сполуки, такі як гетероциклічні аміни та поліциклічні ароматичні вуглеводні.

Екологічні аспекти

Виробництво червоного м’яса має значний вплив на довкілля:

Викиди парникових газів : тваринництво є джерелом близько 14,5% усіх антропогенних викидів парникових газів.

: тваринництво є джерелом близько 14,5% усіх антропогенних викидів парникових газів. Споживання води та ресурсів : для виробництва 1 кг яловичини потрібно близько 15 000 літрів води.

: для виробництва 1 кг яловичини потрібно близько 15 000 літрів води. Знищення лісів: вирубка тропічних лісів для створення пасовищ та вирощування кормів для худоби.

Зменшення споживання червоного м’яса може допомогти знизити тиск на екосистему.

Альтернативи червоному мʼясу

Для тих, хто хоче зменшити споживання червоного м’яса, існує безліч корисних і поживних альтернатив:

Птахи (курка, індичка) : не такі жирні варіанти тваринного білка.

: не такі жирні варіанти тваринного білка. Риба та морепродукти : багаті Омега-3 жирними кислотами.

: багаті Омега-3 жирними кислотами. Бобові (сочевиця, квасоля, нут) : чудове джерело рослинного білка, клітковини та мікроелементів.

: чудове джерело рослинного білка, клітковини та мікроелементів. Тофу, темпе та сейтан : популярні рослинні альтернативи для вегетаріанців і веганів.

: популярні рослинні альтернативи для вегетаріанців і веганів. Замінники м’яса: сучасні технології створюють рослинне м’ясо, яке за текстурою та смаком нагадує справжнє.

Рекомендації щодо споживання

Щоб мінімізувати ризики для здоров’я та довкілля, важливо дотримуватися помірності у споживанні червоного м’яса:

Не перевищуйте 350-500 грамів на тиждень необробленого червоного м’яса.

Віддавайте перевагу необробленим та пісним шматкам м’яса.

Уникайте обробленого м’яса (ковбаси, бекон, сосиски).

Готуйте м’ясо на низьких температурах, щоб уникнути утворення канцерогенів.

Урізноманітнюйте раціон коштом рослинної їжі, злаків і овочів.

Червоне м’ясо — це джерело важливих поживних речовин, але його надмірне споживання може мати негативні наслідки для здоров’я та довкілля. Збалансований підхід до харчування, включаючи збільшення частки рослинної їжі та зменшення обсягу червоного м’яса, сприяє покращенню як особистого здоров’я, так і стану планети. Вибір залишається за кожним, але він може мати значний вплив на наше майбутнє.

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