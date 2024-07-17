Чи справді корисна клізма: розповідає проктологиня

Для усунення запорів і очищення товстої кишки використовують клізми, однак вони можуть мати побічні ефекти, такі як порушення балансу кишкових бактерій і вплив на електролітний баланс вашого організму.

Клізми - це ректальні ін’єкції рідини, призначені для очищення або стимуляції спорожнення кишківника. Вони використовуються для лікування хронічних запорів і підготовки людей до певних медичних тестів і операцій. Спеціально для підписників LUKI проктологиня Анастасія Пристая розповіла, чи є користь від клізми та взагалі, коли її варто робити, а коли ні.

Запор - це стан, при якому сповільнюється природний рух калових мас, вони стають твердими, сухими та важкими для виведення. Для багатьох людей це може бути хронічною проблемою, яка потребує втручання, наприклад клізми, або ректального введення проносного.

Клізми також можуть бути призначені для промивання товстої кишки перед певними діагностичними тестами або операціями. Ваш кишківник має бути спорожненим перед цими процедурами, щоб зменшити ризик інфікування та запобігти потраплянню калу.

Деякі прихильники клізм стверджують, що вони допомагають їм у втраті ваги, виведення токсинів та важких металів з тіла, а також, що клізми покращують шкіру, імунітет, артеріальний тиск та рівень енергії.

Клізми - найбільш ефективним методом полегшення хронічних запорів у медичних умовах, хоча їх використання пов'язане з численними ризиками, особливо при самостійному застосуванні в домашніх умовах, і ви маєте враховувати ці ризики та вжити певних запобіжних заходів перед їх використанням.

Ризики клізми:

Клізми можуть порушити кишкові бактерії та електролітний баланс організму. Клізми, які використовуються під час підготовки до медичних процедур, значно руйнують кишкові бактерії, хоча ефект, здається, тимчасовий.

Порушення електролітного балансу спостерігалися під час різних типів клізм, таких як клізми великого об’єму для очищення і ті, що містять мінерали. Наприклад, клізми з англійською сіллю можуть спричинити смерть від передозування магнію.

Надмірне використання клізм для промивання товстої кишки може призвести до сильного зневоднення, яке може бути смертельним.

Розчин для клізми може пошкодити кишківник. Лимонний сік, яблучний оцет і кавові клізми мають високу кислотність і наукових доказів їхньої ефективності чи безпеки не існує. Їх кислотність і склад можуть завдати шкоди вашому кишківнику та призвести до опіків прямої кишки, запалення, інфекцій і навіть смерті.

Клізми з кислим перекисом водню можуть призвести до запалення товстої кишки, кривавої діареї, блювоти та довгострокових ускладнень.

У деяких людей трав’яні клізми можуть викликати внутрішню кровотечу та як наслідок необхідне буде переливання крові, а можливо, і видалення частини товстої кишки.

Брудні або неправильно використані інструменти можуть спричинити інфекцію та пошкодження.

Неправильне використання інструменту також може спричинити фізичне пошкодження прямої кишки, заднього проходу чи товстої кишки.

Для усунення запорів і очищення товстої кишки використовують клізми, розчини на водній або олійній основі вводять у кишківник через пряму кишку, щоб вивести відходи. М’які клізми, такі як вода несуть найменший ризик, але вам слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж використовувати їх вдома.

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