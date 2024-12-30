Чи справді молоко корисне для здоровʼя: розповідає лікар

Молочні продукти — одне з найвідоміших джерел кальцію. Молоко, йогурт, кефір, сир — всі вони багаті на цей елемент. Однак існує безліч інших продуктів, які теж можуть забезпечити організм кальцієм, але про них часто забувають.

Нейрохірург Ярослав Мідик розповів, що кальцій дійсно є одним із найважливіших елементів для нашого організму, особливо для здоров'я кісток. Однак спробуємо розібратися, чи варто покладатися лише на молочні продукти для його отримання.

Розглянемо, наприклад, листові овочі та зелень. Якщо ви бачите щось зелене серед овочів, то це, найімовірніше, містить певну кількість кальцію. Особливо багатими є броколі, шпинат і капуста.

Ще одним важливим джерелом є риба, особливо червона, як-от лосось або скумбрія. Крім того, кальцій містять квасоля, соєві продукти та горіхи. Велика кількість горіхів — це не лише смачно, але й корисно для підтримання нормального рівня кальцію в організмі.

Збалансоване харчування — ключ до здоров'я

Для того, щоб отримувати необхідну кількість кальцію, ваш раціон має бути збалансованим. Це означає, що в ньому повинні бути присутні молочні продукти, риба, зелень, бобові, горіхи та інші джерела цього елемента. Такий підхід дозволить забезпечити організм усім необхідним для підтримки здоров'я.

Важливість кальцію

Нестача кальцію насамперед небезпечна для судинно-нервової системи та кісток. Кістки стають крихкими, а це підвищує ризик переломів навіть під час невеликих фізичних навантажень. Крім того, недостатність кальцію може негативно впливати на стан зубів, нігтів і волосся.

Однак варто пам'ятати, що надлишок кальцію теж може бути шкідливим. Він може викликати проблеми з серцево-судинною системою та нирками. Наприклад, утворення кальцинатів (кальцієвих відкладень) у тканинах або судинах може стати серйозною медичною проблемою.

Роль біологічних добавок

Окремо лікар наголошує на важливості обережного ставлення до біологічних добавок. Вживання великої кількості кальцієвих добавок не є ефективним і може навіть зашкодити. Найкраще отримувати кальцій із природних джерел, адже вони містять не лише цей елемент, але й супутні речовини, які сприяють його засвоєнню.

Здоровий підхід до харчування — це різноманітність. Щоб забезпечити свій організм кальцієм і водночас уникнути можливих проблем, пов'язаних із його надлишком, обирайте збалансоване харчування. Включайте до раціону молочні продукти, рибу, зелень, бобові та горіхи. Пам'ятайте, що якісне харчування — це не лише запорука гарного самопочуття, але й довголіття.

Читайте також: