Чи справді суп такий корисний, як нам казали бабусі

Супи, дійсно, мають свої переваги, але не варто робити їх основною й обов’язковою стравою вашого харчування.

Український генетик Олександр Коляда поділився зі своїми підписниками думками про те, чи дійсно суп такий корисний, як нам про це часто говорили в дитинстві та чи має він бути обов'язковою частиною нашого раціону. Це питання виявляється досить складним, оскільки оцінка користі супу може залежати від того, з чим його порівнювати.

Якщо порівнювати суп із салатом, то можна відзначити, що салат корисніший для нашого здоров'я. Салати, особливо ті, що складаються з різноманітних овочів, забезпечують велику кількість клітковини, вітамінів і мінералів при низькому вмісті калорій і жирів.

Миска салату справді може бути корисніша за звичайний суп. По-перше, салат потребує жування, що має позитивний ефект на процеси травлення. Жування сприяє виробленню слини, яка допомагає в розщепленні їжі та полегшує засвоєння поживних речовин.

Своєю чергою суп – це вже зварені ті самі овочі. З одного боку, вони втратили частину своїх вітамінів через термічну обробку, з іншого боку, вони трохи гомогенізовані – перетерті в певну кашу.

Отже, нам не вистачає в цьому випадку саме жування, адже це один з найкорисніших процесів для організму та фізіології, а ми цим процесом досить часто нехтуємо, бо ж їмо на ходу чи перед телевізором, телефоном, забуваючи прожувати їжу близько 10-20, а краще 30 разів. В результаті цього, ми можемо отримати надлишкову кількість калорій, адже не звертаємо увагу на те, що з'їли досить багато.

Коляда підкреслив, що суп може бути корисним, але його користь залежить від інгредієнтів, що використовуються. Наприклад, супи на основі овочів та нежирних бульйонів можуть бути хорошим джерелом вітамінів і мінералів, тоді як жирні супи або ті, що містять багато солі чи сиру можуть не мати такої користі. Важливо враховувати склад супу і його внесок у загальний раціон. З іншого боку, вживання супів може мати позитивні ефекти, такі як підтримка гідратації, легкість у засвоєнні та можливість включення різноманітних поживних інгредієнтів.

Отже, не варто сліпо вірити, що гарячий суп є необхідною щоденною частиною раціону для здоров'я. Варто зосередитися на збалансованому харчуванні, включаючи різноманітні здорові продукти, щоб забезпечити організму всі необхідні нутрієнти.

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