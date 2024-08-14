Чи викликає сидяча робота варикоз: розповідає флеболог

Варикоз — це захворювання вен, що проявляється у їхньому розширенні та деформації. Воно може призвести до неприємних симптомів і проблем з кровообігом.

Лікар-флеболог Владислав Горбовець розповів своїм підписникам про те, як сидяча робота може впливати на варикоз і чи може вона бути його причиною.

Лікар стверджує, що варикозне розширення вен завжди є наслідком дисфункції венозних клапанів. Коли ці клапани не виконують свою функцію, це викликає зворотний відтік крові, або рефлюкс, що призводить до накопичення крові в венах.

Сидяча робота сама собою не є основною причиною варикозного розширення вен, але вона може суттєво підвищити ризик його розвитку. Тривале сидіння, особливо в одному положенні, уповільнює кровообіг у нижніх кінцівках, що призводить до застою крові у венах. Коли ви сидите протягом тривалого часу, особливо без активного руху, кров може затримуватися у венах ніг. Це знижує її циркуляцію та збільшує тиск у венах, що може сприяти розвитку варикозу.

Це може створювати додатковий тиск на венозні стінки та в разі наявності слабких або пошкоджених клапанів вен це може сприяти розвитку варикозу. Нормальний кровообіг у ногах частково забезпечується м’язовими скороченнями, які відбуваються під час ходіння чи фізичної активності. Сидіння протягом тривалого часу зменшує ці м’язові скорочення, що веде до зменшення "м'язової помпи", яка допомагає венам просувати кров назад до серця.

Люди, які ведуть сидячий спосіб життя, можуть помітити симптоми, зокрема набряки, важкість у ногах і видимі вени. Це може стати ранньою ознакою варикозного розширення вен.

Однак, це не єдина і не головна причина варикозного розширення вен. На розвиток хвороби впливають і інші фактори:

Генетична схильність. Якщо у ваших родичів вже є проблеми з венами, ви — у зоні ризику розвитку цієї хвороби.

Якщо у ваших родичів вже є проблеми з венами, ви — у зоні ризику розвитку цієї хвороби. Вік . З віком стінки вен стають менш еластичними, а клапани можуть зношуватися.

. З віком стінки вен стають менш еластичними, а клапани можуть зношуватися. Ожиріння . Надмірна вага створює додаткове навантаження на вени, особливо в нижніх кінцівках, що може сприяти розвитку варикозу.

. Надмірна вага створює додаткове навантаження на вени, особливо в нижніх кінцівках, що може сприяти розвитку варикозу. Гормональні зміни. Гормональні коливання, які відбуваються під час вагітності, менопаузи або під час використання гормональних контрацептивів, також можуть впливати на венозну систему і збільшувати ризик варикозу.

Для зменшення ризику варикозу рекомендується робити регулярні перерви під час тривалої сидячої роботи, виконувати вправи для покращення кровообігу, наприклад, підіймання й опускання ніг, розтягування м’язів, або просто вставати та ходити. Також корисно використовувати компресійні панчохи, які допомагають підтримувати нормальний венозний тиск і покращувати циркуляцію крові в ногах.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що сидяча робота може підвищувати ризик варикозного розширення вен, але правильна профілактика й активний спосіб життя можуть зменшити цей ризик. Проте якщо у вас варикоз і він прогресує, то оптимальним рішенням є операція ендовенозного зварювання – сучасна та малоінвазивна методика, яка може допомогти.

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