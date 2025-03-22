Чи впливає вітамін D на зменшення ризику виникнення серцевих захворювань

Здавалося б, вітамін D, який часто називають "сонячним вітаміном", є справжнім еліксиром здоров’я. Він необхідний для здоровʼя кісток, нормального функціонування імунної системи та загального самопочуття. Однак, чи дійсно його додаткове приймання знижує ризик серцево-судинних захворювань, спробуємо розібратися.

Видання The Harvard Gazette розповіло, що згідно з новим дослідженням медичного центру Beth Israel Deaconess Medical Center, немає переконливих доказів того, що вітамін D впливає на зменшення ризику серцевих захворювань у людей похилого віку. Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності серед дорослих старше 65 років і пошук ефективних методів профілактики досі триває.

Хоча численні обсерваційні дослідження показували зв’язок між низьким рівнем вітаміну D і високим ризиком серцево-судинних захворювань, до цього часу рандомізовані контрольовані дослідження не давали достатньо доказів, розповіла провідний спеціаліст Кетрін В. Райнер, лікар-резидент BIDMC.

У рамках наукової роботи, опублікованої в American Journal of Preventative Cardiology, дослідники оцінювали вплив різних доз вітаміну D на два специфічні білки у крові, які є маркерами серцевої напруги та травм. Протягом дворічного періоду спостережень науковці не виявили жодного впливу вітаміну D на рівень цих маркерів, незалежно від дози.

Високі дози не приносять користі серцю

Дослідження проводилося з липня 2015 року по березень 2019 року. У ньому взяли участь дорослі люди з різними рівнями вітаміну D у крові. Їх розподілили на чотири групи, які щоденно отримували 200, 1000, 2000 або 4000 одиниць вітаміну D3. Під час спостереження дослідники вимірювали рівні серцевих маркерів на початковому етапі, а також через три, дванадцять і двадцять чотири місяці.

Результати показали, що навіть у найвищих дозах вітамін D не впливав на ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Ба більше, аналіз показав, що взаємозв’язок між низьким рівнем вітаміну D і серцевими захворюваннями може бути не причинно-наслідковим. Імовірно, низький рівень цього вітаміну у людей із хворобами серця може бути наслідком менш активного способу життя, а не самою причиною захворювань.

Фізична активність – найкраща профілактика

Приймання добавок не є ефективним заходом профілактики. Натомість існують інші фактори, такі як фізична активність на свіжому повітрі, які можуть відігравати важливішу роль. Саме час, проведений на вулиці, є ключовим: поєднання фізичної активності та природного сонячного світла дає значно більше користі для серцево-судинного здоров’я, ніж вживання вітамінних добавок.

Чи варто приймати вітамін D

Попри нові дослідження, це не означає, що вітамін D зовсім не потрібен організму. Він залишається життєво необхідним для здоров’я кісток, м’язів та імунної системи. Його дефіцит може призвести до остеопорозу, ослаблення імунітету та загальної втоми.

Проте, перш ніж починати приймання добавок, важливо визначити свій рівень вітаміну D у крові та проконсультуватися з лікарем. Найкращим джерелом цього вітаміну є сонячне світло, а також такі продукти, як жирна риба, яйця, молочні продукти та гриби.

Дослідження ще раз підтверджує: немає універсального рішення для збереження здорового серця. Лише комплексний підхід, який включає збалансоване харчування, фізичну активність і регулярні медичні обстеження, допоможе знизити ризик серцево-судинних захворювань. Вітамін D є важливим елементом здоров’я, але покладатися лише на нього у питаннях профілактики серцевих хвороб – не варто.

Ми також писали про те, які вітаміни та мінерали найкорисніші для жіночого здоровʼя.

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