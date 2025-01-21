Чи впливають гормони на появу нових та збільшення старих родимок: розповідає лікарка Богомолець

Хоча гормони мають певний вплив на появу нових родимок і зміну старих, ключову роль у переродженні відіграють дещо інші фактори.

Лікарка Ольга Богомолець пояснила, чи впливають гормони на утворення родимок та їхню зміну. Відповідь на це питання доволі неоднозначна: гормони можуть мати певний вплив, але головними факторами ризику переродження родимок залишаються сонячне випромінювання, генетика та вік.

Сонце, ультрафіолет та генетика: ключові фактори ризику

Основними причинами, які впливають на появу нових родимок і зміну старих, є сонячне випромінювання, ультрафіолет і генетична схильність. Саме ці фактори відіграють вирішальну роль у формуванні ризиків переродження родимок у злоякісні новоутворення. Навіть якщо ви не перебуваєте під прямими сонячними променями, тривалий вплив ультрафіолету, наприклад, у солярії, може мати негативний вплив.

Як гормони впливають на родимки

Хоча гормони не є головною причиною змін у родимках, певний вплив вони все ж мають. Особливо це помітно у періоди гормональних змін в організмі: під час статевого дозрівання, вагітності чи менопаузи. У ці моменти можна спостерігати появу нових родимок або зміну вигляду наявних. Однак самі по собі гормональні зміни не призводять до злоякісного переродження.

Вікові зміни та ризик

З віком, коли гормональна система стає менш активною, це може впливати на імунну систему. Знижена активність імунітету підвищує ризик розвитку злоякісних новоутворень, включаючи меланому. Чим старша людина, тим вищі ці ризики. Проте це не означає, що у молодих людей або навіть дітей родимки не можуть перероджуватися. Тому важливо уважно спостерігати за їхнім станом.

Коли звернутися до лікаря

Якщо ви помітили, що з віком ваші родимки змінилися, важливо негайно звернутися до лікаря. Ольга Богомолець наголошує, що кожна родимка, яка змінює форму, колір, розмір або починає викликати дискомфорт, повинна бути перевірена на відповідність критеріям можливого переродження.

Як убезпечити себе

Щоб зменшити ризик розвитку злоякісних утворень, лікарі рекомендують дотримуватися простих правил:

Захищайте шкіру від ультрафіолету. Використовуйте сонцезахисні креми з високим SPF, носіть одяг, який закриває шкіру, уникайте тривалого перебування під прямими сонячними променями.

Уникайте соляріїв. Це додаткове джерело ультрафіолету, яке може спричинити зміни у родимках.

Регулярно перевіряйте свої родимки. Слідкуйте за їхнім станом і консультуйтеся з лікарем у разі змін.

Щоб знизити ризик, важливо захищати шкіру, уважно спостерігати за змінами родимок і регулярно консультуватися з фахівцями. Здоров’я вашої шкіри — це ваша відповідальність і профілактика завжди краща за лікування.

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