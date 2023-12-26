Чи всі хвороби від нервів: 10 найпопулярніших запитань невропатологу

"Всі хвороби від нервів" – цей популярний мем невідомого походження призвів до того, що до невропатолога звертаються з різними скаргами. За принципом: болить – отже, до невропатолога! Чи насправді це так, що до лікаря-невропатолога треба йти з будь-яким болем, які саме проблеми вирішує і з яким інструментарієм він працює, – про це ми запитали у лікарки-невропатологині клініки "Медичний центр Берсенєва" Маргарити Прохорової.

Ми звикли до того, що більшість галузей медицини двома руками голосують за профілактику. Гінекологи та стоматологи, дерматологи і кардіологи, мамологи та окулісти пропонують нам приходити на прийом хоча б раз на рік, щоб запобігти негативним процесам і не пропустити початкову стадію захворювання, якщо вже воно сталося. А ось невропатологи не пропонуватимуть вам приходити до них із метою профілактики, тому що в цій галузі жодних профілактичних досліджень, скринінгів та заходів не існує. Однак є стани, відчувши які, у жодному разі не варто відкладати візит до невропатолога. Ми зібрали добірку з десяти важливих запитань, які найчастіше ставлять лікарю-невропатологу.

1. Крутиться голова, до якого лікаря йти?

Запаморочення – це лише симптом, тому при його наявності варто шукати причину його появи. Для того щоб розібратися, треба ретельно вивчити анамнез, а саме: коли зʼявляється запаморочення, від чого воно зменшується, чи є ще якісь симптоми (нудота, блювота, біль в голові тощо). Варто звернутися до невропатолога для більш детального вивчення скарг і можливо призначення додаткових методів обстеження.

2. Як зрозуміти, що у вас часто болить голова?

Людям, для яких характерний біль в голові, лікарі рекомендують вести щоденник головного болю, де людина може вказати інтенсивність болю, його локалізацію, додаткові симптоми (нудота, блювота, шум в голові, запаморочення тощо), як довго тривав біль, що допомогло зменшити біль. Таким чином, лікар може оцінити, скільки днів на місяць є скарга на біль в голові. Якщо біль турбує понад 14 днів на місяць, – це вже хронічний біль. Варто звернутися до невропатолога і не займатися лікуванням.

3. Чи може бути звикання до протибольових таблеток?

Якщо при болі в голові ви щоразу приймаєте знеболюючі ліки і це переростає у хаотичний прийом різних знеболюючих препаратів, то може розвинутися так званий абузусний головний біль. Такий вид головного болю важко піддається лікуванню і посилюється на фоні відміни звичних для вас знеболюючих препаратів. Щоб не допустити цього, варто вчасно звернутись до лікаря.

4. Для чого лікар-невропатолог просить доторкнутись до носа?

Нервова система дуже обширна і відповідає за багато процесів в тілі людини. При порушенні її роботи в людини може зʼявлятися не лише больові синдроми, а й рухові порушення, тому один із тестів – це координаторні проби (доторкнутись вказівним пальцем до кінчика носа із заплющеними очима).

5. Чому німіють руки?

Дуже часто оніміння в руках повʼязане з вимушеною позою, сидіння за компʼютером, тривала розмова по телефону, незручна поза сну чи годування дитини або інше. Кожен нерв проходить по певній траєкторії і через певні канали, що вислані кістковими структурами і мʼязами. Якщо нерв перетискається, то зʼявляється відчуття оніміння, бігання мурашок, поколювання голочок. Як правило при зміні пози ці скарги зникають. Якщо ви помітили відчуття оніміння в спокої, воно не повʼязане з позою і не зникає при рухах чи зміні положення кінцівки, вам слід звернутись до лікаря.

6. До невролога треба йти вже з обстеженнями?

У 21-ому столітті варіантів обстеження існує безліч, тому не варто наперед робити обстеження, в яких ви, найвірогідніше, не впевнені. До лікаря-невропатолога пацієнт приходить зі скаргами, лікар уважно вивчає скарги, анамнез, проводить неврологічний огляд і лише після цього за необхідністю призначить обстеження.

7. Як тренувати мозок?

Коли ми вчимося, отримуємо нову інформацію, запамʼятовуємо щось, створюються нові зв'язки, а коли щось повторюємо, то ці зв'язки посилюються. Мислення – це мозок в активному стані. На день мозок видає більше електрохімічних імпульсів, ніж всі мобільні телефони на Землі. Щоразу, коли ми щось змінюємо, наш мозок теж змінюється. Це прийнято називати нейропластичністю.

8. Чи відновлюються нервові клітини?

Кажуть, стрес вбиває нервові клітини, – це міф чи правда? У мозку все життя відбуваються перебудови нейронних мереж, поява і загибель нейронів, і нам необхідна стимуляція різноманітними чинниками, аби підтримувати здорову роботу мозку. В людей нейрогенез (утворення нових нейронів) найінтенсивніший в дитинстві. Водночас нейрони гинуть передусім не через стрес, а через неправильне харчування, алкоголь, паління, порушення екології та багатьох інших навколишніх чинників.

Маргарита Прохорова

9. Чи можлива онлайн-консультація невропатолога?

Будь-яка людина має право отримати консультацію невропатолога у форматі онлайн, лікар може поспілкуватися з пацієнтом, дізнатися скарги і ознайомитись із лікуванням, яке, можливо, пацієнт проходить/проходив. Проте у форматі онлайн, через екран телефону, лікар не завжди може зрозуміти і оцінити обʼєктивний стан людини. Тому зробити якісне призначення не завжди коректно. У будь-якому випадку більш інформативна очна консультація, бо не дарма кажуть, що невропатолог має не лише бачити, а й відчувати руками.

10. Навіщо невропатологу молоточок?

Неврологічний молоточок – це невідʼємний помічник лікаря-невропатолога. Завдяки ньому перевіряють сухожильні рефлекси і можна зрозуміти, чи є відхилення і можливий рівень ураження нервової системи.

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