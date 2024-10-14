Чи є ваш кашель ознакою пневмонії: що має насторожити і коли потрібно йти до лікаря

Легко не звертати уваги на кашель, особливо в сезон застуди та грипу. Але коли він супроводжується іншими респіраторними симптомами і стає все сильнішим або тривалішим, він може бути ознакою серйознішого захворювання, такого як пневмонія.

Знання того, як розпізнати симптоми пневмонії на ранній стадії, може допомогти вам отримати правильне лікування, щоб прискорити одужання.

Woman's World розповідає, на що слід звернути увагу.

Що таке пневмонія та які види її бувають

Пневмонія — це інфекція легень, яка змушує повітряні мішечки заповнюватися запальною рідиною та/або гноєм, що ускладнює дихання, пояснює Радж Дасгупта, доктор медицини.

Доктор Дасгупта пояснює, що існують різні типи пневмонії, і основними різновидами є:

Бактеріальна пневмонія, яка є найпоширенішою.

Вірусна пневмонія зазвичай пов'язана з грипом або іншими вірусами.

Грибкова пневмонія, яка найчастіше зустрічається у людей зі слабкою імунною системою.

Крім цих форм пневмонії, існує також аспіраційна, яка виникає, коли їжа чи рідина потрапляють у легені, зазначає він.

Як поширюється пневмонія

Багато форм пневмонії заразні, а типи, які є вторинними стосовно інфекції, переважно поширюються, коли інфіковані люди кашляють, чхають чи розмовляють. Водночас в повітря потрапляють краплі з дихальних шляхів, які можуть вдихатися людьми, які перебувають поблизу, пояснює доктор Дасгупта. Менш поширена, але потенційна причина передавання — дотик до предмета чи поверхні, де перебуває мікроб, та був дотик до носа чи рота.

Симптоми пневмонії у дорослих: на що звернути увагу

Симптоми пневмонії можуть змінюватись від легень до важких і їх часто можна сплутати з іншими станами, каже доктор Дасгупта.

Він каже, що найпоширеніші симптоми пневмонії включають:

Сильний кашель

Лихоманку

Мороз

Задишку

Також можуть бути більш приховані симптоми пневмонії. До них належать втома, сплутаність свідомості (особливо у людей похилого віку) або біль у грудях.

Зокрема, у разі бактеріальної пневмонії це, як правило, продуктивний кашель з жовтим або зеленим мокротинням, говорить Роберт Бірнбаум, доктор остеопатії. Біль у тілі також може бути симптомом пневмонії, додає він.

Якщо ви намагаєтеся з'ясувати, у вас застуда, грип чи пневмонія, стежте за такими речами, як висока температура, яка зберігається, кашель з кольоровим або кривавим слизом і серйозні проблеми з диханням, які є червоними прапорами тяжчої пневмонії, радить доктор Дасгупта.

Як діагностується пневмонія

Хоча існують загальні симптоми пневмонії, в більшості випадків чіткий певний діагноз встановити складно, каже Грегорі Ейзінгер, доктор медицини, фахівець з пульмонології, інтенсивної терапії та невідкладної медицини.

Фізичний огляд може виявити хрипи під час прослуховування легень, а також підвищену частоту серцевих скорочень, частоту дихання або низьку сатурацію кисню, що може вказувати на пневмонію, говорить доктор Ейзінгер. Рентген грудної клітки зазвичай виявляє область аномальної білості, обмежену певною зоною легені, додає він.

Чи небезпечна пневмонія

У деяких випадках пневмонія може призвести до подальших ускладнень для здоров'я і навіть загрожувати життю. Тяжкість пневмонії залежить від типу інфекції, вашого віку та загального стану здоров'я, каже доктор Дасгупта. Люди похилого віку та люди з іншими проблемами зі здоров'ям можуть бути в групі вищого ризику і повинні звернутися до лікаря, якщо вони підозрюють пневмонію.

Пневмонія може бути досить легкою, тоді можна вилікуватися вдома протягом кількох днів чи тижнів. Але може бути і досить серйозною, щоб вимагати госпіталізації, якщо вона викликає утруднене дихання, сепсис чи рідину в легенях, пояснює він.

Вам слід звернутися за медичною допомогою, якщо ваші симптоми погіршуються, вам важко дихати, ви відчуваєте постійний біль у грудях, у вас висока температура, ви відчуваєте сплутаність свідомості або якщо ваші симптоми не покращуються протягом кількох днів, пропонує доктор Дасгупта. Це особливо важливо, якщо ви проходите лікування антибіотиками і все ще не почуваєтеся краще.

Порада: якщо вам 65 років або більше чи у вас є супутні захворювання, запитайте свого лікаря про вакцинацію від пневмокока, щоб захиститися від майбутніх інфекцій.

Як лікувати пневмонію

Пневмонія - це інфекція, яку не можна лікувати вдома без медичного втручання. Після встановлення діагнозу ваш лікар призначить антибіотики від бактеріальної інфекції та протигрибкові препарати від грибкової інфекції, пояснює доктор Бірнбаум.

Якщо у вас пневмонія, важливо дотримуватися плану лікування та підтримувати зв'язок із лікарем з будь-яких питань. Тим не менш, є деякі речі, які ви можете робити вдома, щоб почуватися краще, пропонує доктор Дасгупта.

Пийте багато рідини, наприклад, води та трав'яного чаю, щоб уникнути зневоднення, та переконайтеся, що ви достатньо відпочиваєте. Використання зволожувача може допомогти з диханням, а безрецептурні знеболювальні можуть полегшити пропасницю.

Вживання здорової їжі, такої як фрукти та овочі, також може дати поштовх вашій імунній системі.

Якщо у вас є підозри на пневмонію, обов'язково зверніться до лікаря та не займайтеся самолікуванням.

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