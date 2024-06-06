Чи залежить жіночий оргазм від м’язів тазового дна: розповідає сексологиня

М'язи тазового дна відіграють важливу роль в утриманні сечі, підтримці тазових органів і пологах. Крім того, вони відіграють важливу роль у статевій функції жінок.

Жінки з міцнішим тазовим дном мають кращий оргазм і відчувають менше болю у спині, таку думку висловила Dr. Emily Morse у подкасті з Lauren Roxburgh.

М'язи, які відповідають за оргазм, знаходяться на тазовому дні. Якщо ці м’язи з часом стали слабкими, а це відбувається на різних етапах життя, наприклад, після пологів, у період перименопаузи або просто через той факт, що з кожним роком жінка стає старшою, ці м’язи слабшають і жінки починають втрачати естроген.

Отже, жінці, що хоче відчувати оргазм незважаючи ні на що, треба знати та розуміти будову свого тіла, своє здоров'я і намагатися посилювати ці м'язи. Адже, це саме ті м'язи, які відповідають за оргазм і їх спазм – одне з найкращих відчуттів у світі. Спазмовані м’язи знаходяться на тазовому дні. Тож, здоров’я тазового дна є найважливішим для загального здоров’я та нашого задоволення.

Все це пов’язано і науково підтверджено, що жінки, які мають сильніші, витриваліші та гнучкіші м'язи тазового дна, мають краще статеве життя, краще самопочуття, сильніший оргазм, у них менше болю в спині та кращий кровообіг. Щобільше, задля насолоди їм не потрібно використовувати додаткові лубриканти.

У тазовому дні є кілька шарів м’язів. Найбільш поверхневий шар (найближчий до шкіри) має м’язи, які відповідають за накачування кров'ю клітора у жінок і пеніса у чоловіків, завдяки чому вони стають ерегованими під час збудження. Тож можна підвищити свій рівень збудження, скорочуючи м’язи тазового дна. Під час оргазму мимовільно та ритмічно вони скорочуються 5-15 разів, причому перші скорочення приносять найбільше задоволення.

Один із найглибших м’язів тазового дна безпосередньо відповідає за кількість відчуттів, які жінки мають під час статевого акту. Вагінальні відчуття походять здебільшого від цього м’яза. Це також впливає на кількість сексуальних відчувань під час статевого акту.

Чи залежить жіночий оргазм від м’язів тазового дна / Фото: Credits

Модель сексуальної реакції включає 4 фази:

Бажання - мотивація займатися сексом або психічне збудження, сексуальна напруга починає зростати;

Збудження - під час якої можуть посилюватися фізичні зміни та зростати сексуальне напруження;

Оргазм - раптове, сильне зняття сексуальної напруги, що супроводжується мимовільними скороченнями м'язів;

Резолюція - процес, за допомогою якого ваше тіло повертається до нормального функціонування;

Якщо ви не відчуваєте оргазм, ось можливі фізичні причини цього:

Слабке або недостатньо активне тазове дно може не мати сили або тонусу для стимулювання здорового кровотоку, необхідного для статевих органів. А в’ялість тканин, яка часто зустрічається в недостатньо активних м’язах тазового дна, може призвести до недостатнього тертя для адекватної стимуляції клітора під час проникного сексу.

Напружене або надмірно активне тазове дно часто буде негнучким, обмежуючи кровотік і викликаючи чутливість і біль у нервах гіперактивних м’язів. Це може призвести до болю як при проникному, так і при непроникному сексі.

Інші форми дисфункції тазового дна, такі як підтікання (із сечового міхура або кишківника) або пролапс, можуть призвести до страхів і невпевненості, які серйозно вплинути на сексуальну реакцію.

Процес старіння однаково впливає на сексуальну функцію як жінок, так і чоловіків. Як правило, м’язова маса втрачається з віком. Однак є багато доказів того, що цей процес можна відстрочити, а іноді й повернути назад за допомогою активного способу життя та спеціальних вправ. Якщо ви не впевнені, наскільки сильні ваші м’язи тазового дна або як їх максимально використовувати, зверніться за оцінкою та порадою до свого лікаря або вузькопрофільного спеціаліста.

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