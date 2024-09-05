Чим корисне гарбузове насіння для вашого здоровʼя

Гарбузове насіння – поживний і корисний продукт, який може покращити загальний стан вашого організму.

Лікар Jeff Winternheimer розповів своїм підписникам про користь гарбузового насіння для здоровʼя, особливо тих людей, хто відчуває біль у попереку.

Вміст магнію

Гарбузове насіння багате на магній – мінерал, відомий своїми властивостями у розслабленні м’язів. Необхідний рівень магнію може допомогти зменшити м’язову напруженість, що сприятиме полегшенню болю у попереку. Він також допомагає підтримувати здоров'я серця, знижує рівень холестерину та зменшує ризик серцевих захворювань.

Протизапальні властивості

Це насіння містить антиоксиданти та протизапальні сполуки. Біль у попереку часто пов’язаний із запаленням, і наявність гарбузового насіння в раціоні може допомогти зменшити маркери запалення, потенційно полегшивши дискомфорт.

Омега-3 жирні кислоти

Гарбузове насіння містить Омега-3 жирні кислоти, відомі своєю протизапальною дією. Споживання багатих на Омега-3 продуктів може допомогти впоратися із запаленням та сприяти покращенню загального здоров’я суглобів і хребта.

Щільність поживних речовин

Гарбузове насіння – багата на поживні речовини їжа, яка забезпечує наш організм необхідними вітамінами й мінералами. Воно може підтримати загальне самопочуття та сприяти здатності організму відновлюватися після різних запальних станів.

Вміст білка

Білок має велике значення для здоров’я та відновлення м’язів. Насіння гарбуза – хороше джерело рослинного білка, який може допомогти в їхньому відновленні й підтримці.

Вміст цинку

Цинк, що міститься в гарбузовому насінні, відіграє важливу роль в імунній функції та відновленні тканин. Підтримка імунної системи дуже важлива для здоровʼя людини, адже імунітет бореться з різного роду захворюваннями, інфекціями та вірусами.

Амінокислота триптофан

Гарбузове насіння містить амінокислоту триптофан, яка допомагає організму виробляти серотонін і мелатонін, які можуть покращити якість сну.

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