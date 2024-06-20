Чим корисне купання у холодній воді

Занурення у холодну воду - справжній засіб що тонізує. Хоча спочатку цей процес викликає шок організму, переваги плавання у холодній воді високо оцінюються експертами з охорони здоров'я по всьому світу.

Такі регулярні купання мають надзвичайно позитивний вплив на наше фізичне та психологічне здоров’я. Woman&Home розповіли своїм читачам про користь та переваги такого купання.

Плавання у холодній воді, відоме також як плавання у відкритій воді або в дикій природі, стало однією з найбільш популярних тенденцій за останні пару років. Понад 7,5 мільйонів людей плавають у ставках, озерах, річках та морях щороку. І все більше людей приходять саме до купання у прохолодній чи холодній воді, не чекаючи теплої пори року. Але, чи справді таке плавання корисне для організму і які його переваги.

Підвищення настрою

Коли ендорфіни, гормони, які утворюються від стресових факторів і допомагають полегшити біль і покращити самопочуття, з'єднуються з центрами винагороди в мозку, вони спричиняють вивільнення дофаміну. Дослідження з Карлового університету показало, що занурення у холодну воду може збільшити рівень дофаміну на 530%, що робить це однією з найбільших переваг плавання у холодній воді.

Хоча плавання у холодній воді майже миттєво підіймати настрій, дослідження показують, що його позитивний вплив витримує випробування часом. Дослідники з Університетського коледжу Лондона вивчали використання цього методу для лікування багаторічної депресії у молодої жінки, яка не відчувала полегшення від антидепресантів. Після щотижневого плавання у холодній воді вона почала помічати у себе покращення настрою після кожного заняття і стійке зменшення симптомів депресії, без вживання ліків протягом року.

Покращення метаболізму

Дослідження з Карлового університету показало, що терапія холодною водою може покращити ваш метаболізм - процес, який перетворює їжу на енергію, на цілих 350%. Інше дослідження, проведене в Нідерландах у рамках NUTRIM, показало, що це стається завдяки індукованому холодному термогенезу, коли холодна вода змушує ваше тіло використовувати більше енергії для зміни та підвищення внутрішньої температури.

Прискорення метаболізму має багато переваг для здоров'я, особливо воно ідеально підійде тим, хто хоче схуднути без дієт. Збільшений метаболізм означає, що ваш організм може спалювати більше калорій.

Дослідження також показало, що при низьких температурах люди виробляють більше бурого жиру, також відомого як бура жирова тканина. Цей жир містить більше мітохондрій — клітин, які є "двигунами" для спалювання калорій і вироблення тепла.

Чим корисне купання у холодній воді / Фото: www.credits

Тренування всього тіла

Якщо ви вважаєте, що купання у холодній воді не для вас, варто зауважити, що будь-який вид плавання є ефективним кардіо і силовим тренуванням. Просто холодна вода робить рухи більш напруженими, оскільки ваше тіло докладає великих зусиль для збереження тепла.

Крім того, використання таких спеціальних плавальних аксесуарів, як черевики, рукавички та гідрокостюм помітно ускладнить плавання, а це сприятиме спалюванню калорій. До речі, таке інтенсивне тренування не лише сприятиме схудненню, але й покращить ваш сон.

Підтримка імунної системи

Хоча зв'язок між плаванням у холодній воді та зміцненням імунної системи ще не доведено на всі сто відсотків, деякі дослідження показують, що люди, які часто плавають, менш схильні до певних захворювань і інфекцій.

Декілька досліджень, включаючи ті, що проводилися Академією фізичного виховання Єжи Кукучки та Istituto Ortopedico Galeazzi, показали, що занурення у холодну воду сприяє підсиленню імунної системи. Це зумовлює збільшення лейкоцитів і антиоксидантів в організмі для боротьби з новими стресовими чинниками. Однак для підтвердження цих висновків потрібні додаткові дослідження.

Зменшення болю та запалення

Відомо, що низькі температури часто використовуються як природне знеболення. Наприклад, пакет із льодом — перший засіб для зменшення набряків і спортсмени часто використовують крижані ванни проти м'язових травм. Це підтверджується науковими дослідженнями, зокрема група вчених з Політехнічного університету Гонконгу виявила, що занурення в холодну воду після тренування може допомогти зменшити запалення та біль протягом наступних 24 годин.

Ефективна екотерапія

Ми всі знаємо про користь медитація та прогулянок на природі - це популярна версія класичної практики усвідомленості. Неважливо, хай це буде море чи купання у тихому озері, під час такого плавання ви будете спостерігати прекрасні, майже ідеалістичні пейзажі, а це своєю чергою, сприятиме спокійному стану мислення.

Єдиність з однодумцями

Ви можете легко знайти групу і компанію однодумців, які будуть підтримувати вас та ваші прагнення у шляху до холодного купання. Це дозволить вам розширити свій кругозір і познайомитись з новими, цікавими людьми з різних сфер. Адже купання в дикій природі легко об’єднує різних людей, які могли б ніколи не зустрітись у буденному житті.

Анестезіолог і плавець у холодній воді Mark Harper вважає, що коли обличчя занурюється в холодну воду, через парасимпатичну нервову систему відправляються сигнали, що переводять ваш організм у режим "відпочинок і травлення". Це призводить до зниження частоти серцевих скорочень і зменшення запалення, в результаті у кров вивільняються серотонін і норадреналін - хімічні речовини, що пригнічують біль.

Сьогодні переваги лікування холодною водою, відомої як холодна гідротерапія, можна отримати за допомогою холодного душу, плаванню у басейні та, звичайно, холодній воді.

Чим корисне купання у холодній воді / Фото: www.credits

Правила безпеки

Вирішуючи займатися таким видом плавання обов’язково треба бути розсудливими. Плавання у холодній воді може бути небезпечним і призвести до холодового шоку, особливо якщо ви не звикли до певних температур, а також до гіпотермії в екстремальних умовах. Пам’ятайте, не варто стрибати головою вперед у напівзамерзлу водойму в середині січня без відповідної підготовки. Необхідно пройти індукційний сеанс у холодній воді для підготовки, обов’язково попередити рятувальників на пляжі, ставках або озерах перед тим, як почати плавати.

Одягайте адекватний захист: якщо купаєтеся взимку, купіть якісний гідрокостюм, неопренові рукавички та черевики, а також захист для голови.

Краще розпочати підготовку до холодного сезону влітку, щоб пройти акліматизацію. Якщо ви без підготовки зайдете у воду з температурою нижче 10°C, це може викликати шок і тахікардію, а також оніміння та біль у руках і ногах.

Після того, як ви вийдете з води, треба зняти весь холодний та мокрий одяг і протягом 20-30 хвилин залишатися у теплі.

Знаходячись у воді, слідкуйте за власним диханням, адже воно може почати прискорюватись. Для того, щоб цього не відбулось, бажано заздалегідь вивчити певні дихальні практики.

Плавання у холодній воді – інтенсивна діяльність, після якої обов’язково треба відпочити.

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