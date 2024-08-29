Чим корисний гібіскусовий чай для вашого здоровʼя

Чай з гібіскусу (каркаде) надзвичайно корисний для нашого здоровʼя. Він знижує артеріальний тиск і холестерин, допомагає контролювати вагу.

На сторінці Remedy Reset розповіли про користь чаю каркаде для нашого організму. Однак існують також певні ризики вживання чаю з гібіскусу для вагітних жінок, осіб, які приймають інші ліки або людей з певними захворюваннями.

Що таке гібіскусовий чай (каркаде)

Гібіскус (каркаде) — це квітуча рослина, що зростає в теплих кліматичних умовах. Її квіти мають темно-червоний колір і солодкий терпкий смак, подібний до журавлини. Ми частіше називаємо цю рослину — каркаде, а весь світ використовує її як їжу та ліки.

Переваги чаю з гібіскусу

Знижує систолічний та діастолічний артеріальний тиск;

Знижує та допомагає контролювати "поганий" холестерин (рівень ліпопротеїнів низької щільності);

Знижує рівень цукру у крові. Значно знижує рівень глюкози натщесерце. Це кількість цукру в крові після того, як людина не їла протягом ночі. Рівень глюкози в крові натще — тест, який лікарі використовують, щоб визначити чи може у людини бути діабет;

Допомагає контролювати вагу. Може спричинити втрату ваги як у людей з ожирінням, так і у тих, хто не має цього захворювання. Чай каркаде може стати корисним у лікуванні метаболічного синдрому, з групою станів, що підвищують ризик виникнення діабету ІІ типу, інсульту та розвитку ішемічної хвороби серця.

Впливає на гормональний баланс. Одним із традиційних застосувань чаю у мексиканській медицині є лікування передменструального синдрому (ПМС). Крім того, каркаде використовують для полегшення симптомів менопаузи. Чай містить фітоестрогени — хімічні речовини, які діють в організмі як естроген.

Поживність чаю

Чистий чай з гібіскусу калорійний та не містить кофеїну. У ньому є такі мінерали як кальцій, магній та калій.

Але причиною, чому гібіскус привертає до себе увагу в медичних дослідженнях, є вміст поліфенолів — велика група хімічних речовин з антиоксидантними властивостями. Вони містяться в багатьох харчових продуктах, але їх особливо велика кількість присутня саме у гібіскусі.

Ризики вживання чаю каркаде

Лікарська взаємодія. Чай може взаємодіяти з деякими лікарськими засобами, включно з ацетамінофенолом (тайленол) і гідрохлортіазидом (сечогінний засіб). Оскільки гібіскус містить фітоестрогени, є ймовірність, що він може впливати на дію гормональних препаратів, таких як протизаплідні таблетки.

Вагітність і лактація. Фітоестрогени можуть впливати на рівень гормонів жінки.

Ураження печінки. Приймання 300 мг екстракту каркаде на день протягом 3 місяців може призвести до підвищення рівня печінкових ферментів.

Артеріальний тиск. Людям, які мають схильність до низького кров'яного тиску, слід бути обережними, оскільки він може ще більше знизити його.

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