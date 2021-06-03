Чим небезпечна втрата нюху після перенесення COVID-19

Раптове зникнення нюху — це один із симптомів коронавірусної інфекції. Після одужання нюх має повернутися впродовж 2-3 тижнів. Але іноді це не відбувається.

Що робити, якщо нюх не повертається або спотворився, розповіла сімейна лікарка, лікарка УЗД-діагностики клініки ISIDA Людмила Коломієць.

Причини зникнення нюху

Після перенесення COVID-19 у 9 з 10 осіб нюх повертається протягом 2-3 тижнів. У тих, кому пощастило менше, — протягом 1-6 місяців і довше.

Зникнення нюху — аносмію — пов'язують з пошкодженням:

нюхальних нервових клітин;

нюхових цибулин;

ділянки кори головного мозку, яка відповідає за розпізнавання запахів;

підтримувальних клітин нюхального епітелію.

Якщо у вас виробилися антитіла до вірусу, а нюх не повернувся або спотворився, дайте організму 2-3 тижні на відновлення. Оскільки встановити місце поломки і локально її виправити неможливо.

Вплив нюху на апетит

За відсутності нюху, як правило, знижується апетит. Тому що завдяки нюху ми не тільки відчуваємо запах їжі, але і відчуваємо її смак. Запахи сприймаються двома способами — ортоназально і ретроназально.

Ортоназально, тобто через ніс, коли вдихаємо аромат квітки або страви з повітрям. Молекули запаху потрапляють в ніс. Потім — в нюхову щілину, де їх зчитують нюхові клітини з віями. І кінцева станція — мозок, куди нюхові клітини відправляють інформацію про запах їжі через нюховий нерв.

Ретроназально, тобто через рот — запах потрапляє в носові пазухи, пересуваючись задньою стінкою горла, коли ми пережовуємо їжу.

У разі аносмії ми втрачаємо можливість розрізняти запахи і ортоназально, і ретроназально. Це впливає не тільки на апетит, але і знижує рівень харчової безпеки. Людина не може відрізнити зіпсовану страву від свіжої, солону або гірку від солодкої.

Відновлення нюху

Якщо через 2-3 тижні відчуття запахів не повернулося, почніть тренування нюхових рецепторів.

Для цього вам знадобиться ефірна олія, наприклад, лимонна або евкаліптова. Капніть 2-3 краплі олії на ватний диск або суху серветку. А потім вдихайте її протягом хвилини 2-3 рази протягом дня. Між тренуваннями повинен бути перерва. Вдихи — короткі, глибокі, спокійні. Вдихаючи олію, відтворюйте в пам'яті знайомий вам запах лимона або евкаліпта. Чергуйте ефірні олії. Крім лимона і евкаліпта, підійде олія троянди, м'яти, цитрусових.

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За тією ж схемою вдихайте аромати яскравих спецій. Це може бути кардамон, мускус, фенхель, коріандр, мускатний горіх, кориця, гвоздика, м'ята та інші. Бажано, щоб їхні запахи були вам раніше знайомі.

Їжте продукти, що містять провітамін і вітамін А, — печінку, рибу, м'ясо птиці, яйця, вершкове масло, олію обліпихи, моркву, гарбуз, хурму, персики. Можна приймати вітамін А у вигляді харчової добавки.

Тренуйте нюхальні рецептори щодня до відновлення нюху, але без фанатизму. В іншому разі нюхові нейрони звикнуть до "тренувальних" запахів.

Стежте за рівнем зволоженості в спальні, робочому кабінеті. Якщо повітря сухе, придбайте зволожувач.

Не закапуйте ніс нерозбавленими ефірними оліями, не робіть інгаляцію содовим розчином. Ці народні методи лікування не прискорять процес відновлення нюху, але обпалять слизову оболонку носа і рецептори. Не використовуйте гормональні спреї для носа без приписів лікаря. У разі закладеності носа, нежитю, печіння або свербіння, які з'явилися після перенесення коронавірусної інфекції, зверніться до лікаря.

Поява неприємних запахів свідчить про відновлення нюху. Спотворені запахи можуть переслідувати вас тривалий час, тому запасіться терпінням.

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