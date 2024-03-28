Чим відрізняється жовта, біла, червона та цибуля шалот: розповідає нутриціолог

Нутріціолог Леві Дженсен розповідає про різні види цибулі.

Жовта цибуля

Жовта цибуля

Жовта цибуля має гострий смак і характеризується гіркотою. Під час приготування втрачає гостроту і стає ароматною та навіть солодкуватою.Містить до 10 разів більше антиоксидантів, ніж біла цибуля, що корисно для здоров'я. Ідеально підходить для більшості страв і може бути використана у різних кулінарних експериментах. Жовта цибуля чудово карамелізується, що додає аромату та смаку стравам.

Біла цибуля

Біла цибуля / Фото: Credits

Біла цибуля має хрусткий і гострий смак. Вона має менш сильний аромат порівняно з іншими видами цибулі, але містить гіркуватий присмак. Цей вид цибулі чудово підходить для сальси. Часто використовується у мексиканській та іспанській кухні для гострих страв.

Червона цибуля

Червона цибуля / Фото: Credits

Червона цибуля має м'який смак і солодкуватий присмак, а також сильний аромат. Вона зазвичай менше гостра порівняно з іншими видами цибулі. Містить антоціани - потужні антиоксиданти, які допомагають знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Має м'який смак і текстуру, що робить її ідеальною для вживання у сирому вигляді в салатах та бутербродах. Вона додає яскравість і аромат. Також може використовуватися в приготуванні різних страв, де потрібен м'якший смак цибулі.

Шалот

Цибуля шалот

Шалот має більш тонкий смак порівняно з іншими видами цибулі, але містить більше вітамінів і мінералів. Вона також володіє легкою пікантністю. Містить більше вітамінів і мінералів порівняно з іншими видами цибулі, що робить її корисною для здоров'я. Має більш тонкий смак, який не переважає над іншими інгредієнтами, тому часто використовується в соусах та маринадах. Її можна додавати до бутербродів та бургерів, а також використовувати для приготування конфітюрів завдяки її солодкому смаку.

Кожен вид цибулі має свої унікальні характеристики та переваги, які можуть збагатити ваші страви і зробити їх більш смачними та корисними. Вибір між жовтою, білою, червоною цибулею та шалотом залежить від ваших особистих уподобань, типу страви та кулінарних потреб.

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