Чоловіча борода брудніша за собачу шерсть / © Credits

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Ми звикли вважати, що домашні тварини, особливо собаки, можуть бути джерелом бактерій та потребують ретельної гігієни. Проте іноді варто уважніше придивитися і до власних звичок. Адже навіть доглянута чоловіча борода може бути справжнім прихистком для різних мікроорганізмів, про це йдеться у матеріалі видання Live Science.

Що показало дослідження

У 2019 році в журналі European Radiology опублікували результати невеликого дослідження, під час якого науковці порівняли бактеріальне забруднення у 18 чоловіків із бородами віком від 18 до 76 років і 30 собак різних порід.

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Дослідники взяли зразки шкіри, слини та шерсті тварин, а також перевірили бороди та слину чоловіків. Мета експерименту була цілком практичною: з’ясувати, чи безпечно використовувати ті самі апарати МРТ для обстеження людей та собак.

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Результати здивували навіть самих учених. У всіх 18 чоловіків виявили високий рівень мікробного забруднення шкіри та слини. Серед собак аналогічні показники зафіксували у 23 із 30 тварин.

Ще цікавіше те, що потенційно небезпечні для людини бактерії знайшли у 7 чоловіків і лише 4 собак. Серед виявлених мікроорганізмів були Enterococcus faecalis, який може спричиняти, зокрема, інфекції сечовивідних шляхів, і Staphylococcus aureus — бактерія, здатна викликати серйозні інфекції за певних умов.

Небезпечна борода

Густа рослинність на обличчі створює середовище, у якому можуть затримуватися шкірний жир, відмерлі клітини, залишки їжі та різноманітні мікроорганізми. Якщо не приділяти достатньо уваги догляду, борода може стати місцем накопичення бактерій.

Втім, науковці не закликають чоловіків негайно хапатися за бритву. Вони наголошують, що дослідження було невеликим, тому його результати не можна поширювати на всіх чоловіків із бородами.

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Головний висновок дослідження зовсім не у тому, що собаки чистіші за людей чи що бороду потрібно негайно зголити. Радше воно нагадує про важливість гігієни, незалежно від того, чи йде мова про догляд за обличчям, домашнім улюбленцем або лікарняним обладнанням.

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