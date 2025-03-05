Чоловіче інтимне здоровʼя: лікар-уролог розвінчав популярні міфи

Чоловіче здоров'я — тема, оповита численними міфами та хибними уявленнями. Чи справді уролога варто відвідувати лише за наявності скарг, чи дійсно потенція знижується щороку після 40 років і ще на багато питань спробуємо дати відповідь.

Спеціально для LIGA Life уролог Олександр Наумчук розповів про найпоширеніші міфи та надав кваліфіковані відповіді на важливі питання.

Міф 1: До уролога потрібно звертатися лише за наявності скарг

Насправді профілактичні огляди в уролога є необхідними. Навіть якщо чоловіка нічого не турбує, відвідувати лікаря варто раз на рік. У разі підозр на урологічні проблеми обстеження слід проходити кожні пів року. Це допоможе вчасно виявити можливі захворювання та уникнути ускладнень.

Міф 2: Еректильна дисфункція зустрічається лише у чоловіків після 50 років

Це не так. Порушення потенції можуть виникати й у 30, і навіть у 20 років. Причинами можуть бути гормональні порушення, стрес, неправильний спосіб життя та хронічні захворювання.

Міф 3: Підігрів сидіння в авто шкодить чоловічому здоров’ю

Тривале використання підігріву сидіння дійсно може мати негативний вплив на репродуктивну функцію чоловіка. Постійне перегрівання яєчок може призводити до порушення якості сперми.

Міф 4: Тісна білизна та вузькі штани шкодять фертильності

Це правда. Тісний одяг створює підвищену температуру у зоні яєчок, а це може негативно впливати на сперматогенез. Довготривале носіння обтислого одягу справді може вплинути на якість сперми.

Міф 5: Огляд в уролога — болісна процедура

Це хибна думка. Сучасні методи діагностики дозволяють провести обстеження без дискомфорту. Багато чоловіків уникають відвідування лікаря саме через цей страх, однак підхід фахівця та застосування сучасних технологій роблять процес максимально комфортним.

Міф 6: Чоловіки частіше хочуть сексу, ніж жінки

Дослідження показують, що рівень сексуального бажання індивідуальний та залежить від фізіологічних та психологічних чинників, а не від статі.

Міф 7: Перерваний статевий акт — безпечний метод контрацепції

Насправді цей метод не лише малоефективний, але й може викликати проблеми з ерекцією та оргазмом у майбутньому. Крім того, певна кількість сперматозоїдів може потрапити у піхву ще до еякуляції.

Міф 8: У чоловіків немає жіночих гормонів

Це неправда. У чоловічому організмі також є естрогени, просто у набагато менших кількостях, ніж у жінок. Вони відіграють важливу роль у роботі організму, впливають на кісткову тканину, судини та емоційний стан.

Міф 9: Рак простати передається у спадок

Є певна генетична схильність до раку передміхурової залози. Якщо у батька чи діда було діагностовано це захворювання, слід уважніше стежити за власним здоров'ям і регулярно проходити обстеження.

Міф 10: Відсутність ранкової ерекції — це завжди проблема

Не завжди. Якщо така ситуація повторюється рідко, це не привід для занепокоєння. Проте, якщо відсутність ерекції стала систематичною, варто звернутися до уролога.

Міф 11: Низький рівень тестостерону можна підвищити лише медикаментозно

Не завжди. Якщо рівень тестостерону знаходиться в межах нижньої норми, його можна підвищити за допомогою фізичних навантажень, правильного харчування та здорового способу життя. Однак, якщо рівень гормону критично низький, без медикаментозного лікування не обійтися.

Міф 12: Після 40 років потенція щороку знижується на 2%

Це приблизний показник, який залежить від способу життя чоловіка. Регулярна фізична активність, здорове харчування та відсутність шкідливих звичок можуть допомогти зберегти потенцію на високому рівні навіть після 50.

Міф 13: Статевий член можна зламати

Так, це можливо. Хоча в ньому немає кісток, різкий та неконтрольований рух під час статевого акту може спричинити розрив білкової оболонки кавернозних тіл, а це вимагає термінового медичного втручання.

Міф 14: Часта мастурбація погіршує якість сперми

На сьогодні немає однозначних доказів, що мастурбація шкодить чоловічій фертильності. Однак якщо чоловік планує здавати спермограму, то перед цим слід утриматися від еякуляції протягом 3-5 днів, щоб отримати максимально точні результати.

Міф 15: Чоловіче безпліддя — це рідкість

Сьогодні це зовсім не рідкість. За статистикою, чоловічий фактор є причиною безпліддя у 40-50% випадків.

Міф 16: Чим частіше секс, тим здоровіший чоловік

Регулярне статеве життя дійсно позитивно впливає на здоров'я, проте важливий баланс. Надмірна активність без достатнього відновлення може, навпаки, призвести до фізичного та емоційного виснаження.

Міф 17: Імпотенція — це назавжди

Якщо не займатися лікуванням, еректильна дисфункція може прогресувати. Але завдяки сучасним методам медицини її можна скоригувати чи навіть повністю вилікувати.

Міф 18: Куріння підвищує ризик імпотенції

Так, це правда. Нікотин і токсичні речовини, які містяться у сигаретах, погіршують кровообіг, а це може призводити до еректильної дисфункції.

У здоров’ї важливо не покладатися на міфи, а довіряти науковим фактам і кваліфікованим лікарям. Регулярні профілактичні огляди та свідомий підхід до власного тіла допоможуть чоловікам зберегти здоров'я на довгі роки.

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