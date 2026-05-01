Чоловіки проти жінок — чиї гази сильніші: найдивніше дослідження

Це питання, яке людство обговорює не менш активно, ніж тренди чи стосунки. І поки ми звикли жартувати на цю тему, вчені підійшли до неї максимально серйозно.

Є теми, які зазвичай залишаються «поза етикетом», але саме вони часто стають предметом найцікавіших наукових досліджень. Одна з таких — газоутворення в організмі людини. Про це розповіло видання The Washington Post.

Гастроентеролог Майкл Левітт, якого колеги жартома називали «королем газів», присвятив вивченню цього явища десятки років. І хоча це звучить, як сюжет комедії, його робота має реальну наукову цінність, від медицини до навіть космічних технологій.

З чого все почалося

Усе вирішила випадковість. Ще на початку кар’єри Левітта познайомили з приладом під назвою газовий хроматограф — інструментом, який дозволяє аналізувати склад газів.

Його використовують у різних сферах — від дослідження ґрунтів до криміналістики. Але Левітт і його колеги побачили інше застосування — дослідити те, про що всі знають, але майже ніхто не вивчає.

Так почалася кар’єра, яка згодом принесла понад 300 наукових публікацій, нагороду від American Gastroenterological Association та навіть співпрацю з NASA, зокрема розробку скафандрів із фільтрами, щоб астронавти не страждали від власних газів у відкритому космосі.

Найдивніше дослідження

Щоб відповісти на головне питання — чий запах сильніший, Левітт провів експеримент, який сьогодні видається чимось між наукою і перформансом.

У дослідженні взяли участь 16 здорових чоловіків і жінок. Їм запропонували продукти, які стимулюють газоутворення. Потім учасникам встановлювали спеціальну трубку, газ збирався до герметичних пакетів, і після цього його аналізували за допомогою хроматографії.

Зібрані зразки оцінювали люди. Двоє незалежних експертів нюхали вміст пакетів і виставляли оцінку за шкалою від 0 («без запаху») до 8 («дуже неприємно»). І саме завдяки цим людям ми отримали відповідь.

«Переможець»

Результат виявився не таким однозначним, як хотілося б. Гази жінок мали інтенсивніший запах, але чоловіки виробляли їх у значно більших об’ємах. У середньому — приблизно пів склянки за раз.

І ось ключовий момент, за словами Левітта: сприйняття запаху залежить не лише від концентрації, а й від об’єму, тобто більша кількість газів може компенсувати меншу «ароматність».

У підсумку — нічия. Так, жіночий запах може бути інтенсивнішим, але чоловіки «беруть» масштабом. У реальному житті ці фактори врівноважують один одного.

Міфи

Деякі відмінності, які ми помічаємо в повсякденному житті, можуть пояснюватися не біологією, а поведінкою. Наприклад, жінки частіше контролюють процес та обирають «тихий режим», поступово випускаючи газ, а це зменшує як звук, так і помітність.

Чоловіки ж, особливо в підлітковому віці, не завжди користуються цією стратегією.

Це дослідження — ідеальне нагадування про те, що наука не боїться незручних тем. Іноді саме вони відкривають найцікавіші факти про наше тіло. А головне — відповідь, яку ми отримали, досить дипломатична. Природа розподілила все порівну.

