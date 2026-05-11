Чому алергія з віком стає сильнішою: лікарі пояснили, що насправді відбувається з організмом

Чому алергія з віком стає сильнішою

Це не вигадки, лікарі підтверджують, що сезонні алергії можуть з’являтися вже в дорослому віці, а їхні симптоми — ставати з роками сильнішими. Видання Real Simple пояснило, чому це відбувається, як змінюється імунна система після 30 років і чому сучасний світ буквально робить сезон алергії довшим і агресивнішим.

Коли алергія починається у 30+

Багато людей переконані, що якщо у дитинстві не було полінозу чи «сінної лихоманки», то алергія вже не з’явиться. Насправді це міф.

За словами лікарки Кари Вади, алергічний риніт вражає приблизно 10–30% дорослих, а у віці від 31 до 46 років нові алергії з’являються приблизно у 7% людей. І це трапляється значно частіше, ніж здається на перший погляд. Причина — у змінах імунної системи.

З віком організм поступово втрачає толерантність до певних алергенів. Те, що роками не викликало жодної реакції, раптом починає сприйматися як загроза. Саме тому у дорослому віці можуть раптово з’явитися сезонна алергія на пилок, реакція на цвітіння дерев, чутливість до трав або подразнення слизових.

Іноді симптоми навіть відрізняються від «класичних». Хтось починає постійно чхати, а хтось відчуває пирхоту у горлі, закладеність носа, втому, головний біль або тиск у пазухах.

Чому організм починає реагувати на пилок

Алергія — це не лише генетика, на неї впливає цілий комплекс факторів.

Повторний контакт із пилком. Організм може роками накопичувати чутливість до алергену. І в якийсь момент імунна система починає реагувати надто активно. Це схоже на перевантаження, імунітет просто перестає «терпіти» подразник.

Стрес, гормони та зміни способу життя. На появу алергії можуть впливати сильний стрес, вагітність, перенесені вірусні захворювання, зміни мікробіому, порушення метаболізму чи переїзд у новий клімат чи регіон. Саме тому після переїзду в інше місто чи країну люди нерідко вперше стикаються з сезонною алергією.

Забруднення повітря. І це один із головних факторів останніх років. Забруднення повітря пошкоджує слизову носа та дихальних шляхів, через що алергени легше проникають в організм. Ба того, пилок у поєднанні з забрудненим повітрям стає ще агресивнішим.

Чому щороку алергія стає сильнішою

Найцікавіше те, що проблема не лише у вашому організмі. Навколишнє середовище теж змінюється і не на нашу користь. Сезони пилку стали довшими та інтенсивнішими. Причина — кліматичні зміни та забруднення повітря.

Тепліші зими та рання весна означають, що рослини починають цвісти раніше та довше, а це автоматично подовжує сезон алергії. Тому якщо вам здається, що навесні дихати стало важче, це не перебільшення.

Погіршення алергії з віком

З одного боку, з віком імунна система змінюється, тож певні реакції можуть посилюватися. Але цікаво інше, після 65 років алергії часто, навпаки, слабшають. Цей процес називають імуносенесценцією — природним «старінням» імунної системи.

Проте сьогодні симптоми можуть ставати сильнішими не через сам вік, а через екологію, триваліший сезон пилку, забруднення повітря, постійне навантаження на організм. Тобто проблема не лише всередині нас, а й у середовищі навколо.

Якщо це не алергія

Лікарка-алерголог Міган Шепард пояснює, що частина дорослих, які впевнені, що мають сезонну алергію, насправді можуть страждати від неалергічного риніту. Симптоми дуже схожі:

закладений ніс

чхання

слиз у горлі

дискомфорт у пазухах

Але причина — інша.

Алергічний риніт — це реакція імунної системи на конкретний алерген, наприклад, пилок, пил, шерсть тварин або плісняву.

Неалергічний риніт — імунна реакція може бути взагалі не пов’язана з алергенами. Його можуть провокувати різкі запахи, холодне повітря, зміни погоди, дим, забруднення та гормональні зміни.

І з віком неалергічний риніт трапляється дедалі частіше. Саме тому важливо не ставити собі діагноз самостійно, а звернутися до алерголога. Не варто списувати симптоми лише на «весняну застуду», якщо вони повторюються щороку. Особливо якщо ви помічаєте сезонну закладеність носа, свербіж очей, сльозотечу, пирхоту у горлі, постійне чхання, втому без причини чи проблеми зі сном через закладений ніс.

Лікар допоможе визначити, це алергічний чи неалергічний риніт, які саме алергени викликають реакцію та яке лікування буде ефективним.

Сезонні алергії — одна з головних хвороб сучасного життя. Причини комплексні, як от зменшення контакту з природними бактеріями, зміни харчування, забруднення повітря, кліматичні зміни, постійний стрес чи урбанізація. Наш організм буквально живе в іншому середовищі, ніж кілька десятиліть тому. І імунна система дедалі чутливіше на це реагує.

Сезонні алергії справді можуть з’являтися вже у дорослому віці, а сучасний світ лише посилює їхні симптоми. Головне — не ігнорувати симптоми та не займатися самодіагностикою. Іноді за «звичайною алергією» може стояти зовсім інший стан, який потребує іншого підходу до лікування.

