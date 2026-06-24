Чому алкоголь та антидепресанти — найгірший коктейль для вашого здоровʼя / © Credits

Реклама

Турбота про ментальне здоров’я нарешті стала частиною нашої базової рутини та такою ж звичною, як щоденний догляд за шкірою чи візити до косметолога. Приймання антидепресантів сьогодні є абсолютно нормальним кроком на шляху до відновлення внутрішнього балансу. Проте це лікування вимагає перегляду деяких звичок і перша з них — культура споживання алкоголю. Видання Cleveland Clinic та психіатр і спеціаліст із розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, доктор Девід Стрім розповіли, що насправді відбувається всередині нашого організму, коли молекули спиртного «зустрічаються з терапією», та чому цей дует здатний звести нанівець місяці роботи над собою.

Спиртне обнуляє дію препаратів

Антидепресанти діють дуже делікатно. Вони крок за кроком, м’яко та поступово змінюють хімічний баланс мозку, повертають вам радість життя та стабільність. Алкоголь діє абсолютно інакше — грубо та руйнівно.

Він викликає величезні зміни у функціонуванні мозку, пояснює доктор Стрім. Алкоголь схожий на гігантське цунамі, яке просто змиває тихий та спокійний струмок прогресу, який було досягнуто за допомогою антидепресантів.

Реклама

Головний парадокс полягає у тому, що за своєю природою алкоголь — це депресант. Він уповільнює роботу центральної нервової системи. Саме тому після першого ковтка ви відчуваєте розслаблення, легку сонливість і розмитість суджень. Проблема у тому, що депресія робить із вашим мозком точно те саме. Антидепресанти покликані витягнути вас із цього стану, проте алкоголь просто анулює їхню роботу.

Ба більше, залежно від випитого, алкоголь продовжує впливати на хімію мозку протягом кількох днів після того, як ви поставили порожній келих на стіл. Навіть коли похмілля минуло, ваш організм усе ще змушений займатися «генеральним прибиранням», замість того, щоб одужувати.

Ілюзія солодкого сну

Багато хто використовує алкоголь як швидке снодійне. Справді, після коктейлю заснути легше, адже він діє як седативний засіб, але доктор Стрім руйнує цю ілюзію. Коли люди кажуть, що випивають і засинають, це правда. Проте зазвичай уже за кілька годин вони прокидаються серед ночі та більше не можуть зімкнути очей.

Для людини, яка долає депресію, яка й сама по собі часто провокує безсоння, якісний сон — головні ліки. Алкоголь пригнічує так звану фазу швидкого сну (REM-сон), яка відповідає за регуляцію нашого настрою, пам’ять та загальну функцію мозку. Коли ви позбавляєте свій мозок важливих годин відпочинку, то автоматично ускладнюєте спроби ліків нормалізувати ваш стан.

Реклама

Безпечні винятки

Рівень небезпеки часто залежить від класу ваших препаратів, проте загальне правило залишається незмінним — сувора обережність.

Категоричне «ні» (ІМАО — інгібітори моноамінооксидази). Якщо ви приймаєте інгібітори моноаміноксидази, хоча зараз вони використовуються рідше через велику кількість побічних ефектів, алкоголь для вас під суворою забороною. Поєднання ІМАО зі спиртним може викликати раптовий, небезпечний для життя стрибок артеріального тиску.

Сучасні ліки (СІЗЗС — селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну). З популярними сьогодні селективними інгібіторами реакція не така сильна, але все одно шкідлива.

Доктор Стрім рекомендує повністю відмовитися від алкоголю протягом перших 4–6 тижнів від початку приймання нових ліків. У цей період вкрай важливо зрозуміти, чи підходить взагалі вам цей препарат і не варто «каламутити воду» токсичними речовинами.

Якщо цей етап пройдено, один вечір із невеликою кількістю алкоголя на місяць не завдасть катастрофічної шкоди. Проте регулярні щотижневі чи щоденні посиденьки за келихом точно створять серйозні проблеми та повернуть депресивні симптоми.

Якщо ви все ж вирішили випити бокал вина на вечірці, ні в якому разі не пропускайте приймання ліків. Антидепресанти працюють лише за умови накопичувального, безперервного щоденного вживання. Пропуск дози завдасть значно більшої шкоди вашій стабільності.

Реклама

Також пам’ятайте, якщо вам важко контролювати кількість випитого чи складно відмовитися від алкоголю, не соромтеся звернутися по допомогу до лікаря, близьких або спеціалізованих груп підтримки. Турбота про себе — це не соромно, а сміливо.

Новини партнерів