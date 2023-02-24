Чому болять очі: офтальмологиня закликала не ігнорувати тривожні симптоми

Біль в оці є тривожним сигналом. Він може бути гострим, колючим або тупим, постійним або спорадичним, бути єдиною скаргою або в комплексі з іншими.

Іноді причини болю в оці очевидні, небезпечніше ж, коли їх здатен виявити лише лікар. Тож ігнорувати біль не варто, інакше це може призвести до серйозних наслідків – незворотних змін в оці, значного зниження чи й взагалі втрати зору. Отже, поговорімо сьогодні про те, як не проґавити початок хвороби.

На поширені запитання пацієнтів відповідає офтальмологиня, лікарка вищої категорії всеукраїнської мережі медцентрів “Новий Зір” Тетяна Костюк.

Причини болю в оці

Причин болю може бути декілька.

Запальні захворювання. Вони можуть стосуватися як безпосередньо ока, так і повік. До хвороб ока, що супроводжуються болем, можна зарахувати кон’юнктивіт – (запалення кон’юнктиви), кератит (рогівки), увеїт (судинної оболонки). До запалень повік – блефарит (ураження країв повік), халязіон (запалення мейбомієвої залози), ячмінь (сальних залоз).

Значне підвищення внутрішньоочного тиску в разі гострого нападу глаукоми. Про цей небезпечний стан докладніше трохи нижче.

Травми очей або потрапляння в око стороннього тіла й виникнення ерозії рогівки. Тоді пацієнт скаржиться на біль, сльозотечу, світлобоязнь. За допомогою апаратури офтальмолог визначить локалізацію проблеми, закрапає анестетик і видалить стороннє тіло з рогівки.

Ураження від ультрафіолетових променів. Це часта скарга прихильників солярію або людей, що займаються зварюванням. Нерідко ця проблема виникає в тих, хто тривалий час перебував на сильному сонці або серед снігу за сонячної погоди. Зазвичай болі від УФ-променів з’являються не одразу, а за 6-8 годин. Так, якщо вдень ви добряче покаталися на лижах без окулярів, цілком можливо, що біль в очах наздожене вас вночі.

Вплив лінз. Причин тут кілька: неправильно підібрані лінзи, несумісність ока з матеріалом виробу, недотримання гігієни, перевищення терміну носіння. Зазвичай травмується рогівка, виникає запалення різного генезу.

Алергічна реакція, коли біль супроводжує й такі симптоми, як сльозотеча, свербіж, іноді нежить. У цьому разі лікар може діагностувати алергічний кон’юнктивіт і виписати не лише краплі, а й комплексне лікування.

Синдром сухого ока через недостатнє вироблення слізної рідини. Причини захворювання різні – від порушення роботи мейбомієвих залоз до поганої екології, недотримання гігієни зору чи хронічних хвороб.

Зорова перенапруженість – дуже частий наразі симптом. Виникає внаслідок тривалої роботи з ґаджетами або в погано освітлених приміщеннях.

Найпоширеніші запитання пацієнтів

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1. Що робити, якщо болі супроводжуються почервонінням ока чи зниженням зору? Відповідь лежить на поверхні: терміново звернутися до лікаря. Лише фахівець розбереться у причинах виникнення болю й призначить адекватне лікування, а в разі потреби – специфічні дослідження.

2. Як діяти, якщо біль в оці виник раптово? Я зазвичай раджу прийняти щось знеболювальне, щоб зняти перші симптоми, і якомога швидше потрапити до офтальмолога. Чому? Є небезпечні стани, коли згаяний час може призвести до втрати зору. Наприклад, у разі гострого нападу глаукоми.

3. Яким чином можна запобігти гострому нападу глаукоми? Це стан, коли різко підвищується внутрішньоочний тиск. Його можна попередити, якщо своєчасно з профілактичною метою відвідувати офтальмолога. Так ви знатимете свою схильність до таких явищ.

Від чого залежить ризик гострого нападу глаукоми

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Ризик гострого нападу глаукоми залежить здебільшого від особливостей анатомічної будови ока. Кут передньої камери, звідки має витікати рідина, може перетискатися коренем райдужної оболонки, тому їй буде нікуди діватися. Ось тоді тиск різко підвищується.

Лікування гострого нападу глаукоми зводиться до того, щоб максимально відкрити кут передньої камери. Не завжди вдається цього досягти краплями, тоді робляться лазерні або хірургічні маніпуляції.

Як попередити гострий розвиток глаукоми

Проте гострий напад глаукоми можна попередити. У нашій клініці, наприклад, незалежно від стану ока й діагнозу, ми обов’язково оглядаємо пацієнта на спеціальному обладнанні, яке дає змогу оцінити анатомічну будову кута передньої камери. Якщо він достатньо вузький або ж і взагалі закритий, ми попереджаємо людину про можливий гострий розвиток глаукоми і пропонуємо лікування. Наприклад, за допомогою лазера в райдужці робиться отвір – тоді кут не закриватиметься: рідина проходитиме не лише через зіницю, а й через цей отвір.

Хто найбільш уразливий до нападу глаукоми

Це люди з великим ступенем далекозорості, тому їм обов’язково треба проходити дослідження на спецобладнанні.

Живіть без болю, запобігайте хворобам очей, лікуйтеся у професіоналів і не нехтуйте профоглядами в офтальмолога.

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