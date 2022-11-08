Чому читання корисне для здоров'я: чотири несподівані плюси

Кожен з нас хоча б раз на тиждень думає про те, що хотів би читати більше, але на це вистачає часу. Влаштовуючись перед телевізором або комп'ютером для перегляду серіалу або шоу чи гортаючи стрічку новин, ми час від часу відчуваємо провину, адже цей час можна було би присвятити читанню.

У перегляді серіалів, споживанні контенту розважального характеру та спілкуванні в соцмережах немає нічого поганого — іноді вашому мозкові потрібна перерва наприкінці довгого дня. Але виявляється, що якщо приділити хоча б трохи цього часу на читання, це може принести багато користі для вашого здоров'я.

Видання Womans World зібрало все, що вам треба знати про переваги читання, та розповіло про те, як зробити читання книжок звичкою.

Чому читати корисно

Читання може допомагати дізнатися щось нове, розвиває уяву і зміцнює увагу. Та не лише це. Виявляється, читання дає ще чотири абсолютно несподівані переваги.

Читання бореться з хворобою Альцгеймера та деменцією

У міру того, як ми старіємо та переживаємо гормональні зміни, як-от менопауза, пам'ять може почати погіршуватися. Читання може допомогти уповільнити цей процес. Дослідження, проведене 2013 року, показало, що у тих, хто регулярно читав у дорослому житті, вікова втрата пам'яті та деменція сповільнювалися на 32 відсотки.

Інше дослідження показало, що чим більше учасники займалися читанням у віці від 20 до 60 років, тим менше у них було шансів захворіти на хворобу Альцгеймера, доводячи, що в будь-який час можна почати читати і отримати користь від читання для мозку.

Читання знижує кров'яний тиск

Незалежно від того, чи є ваш високий кров'яний тиск результатом стресу чи генетики, його контроль допомагає захистити від багатьох проблем зі здоров'ям. Дослідження вчених із Нью-Джерсі показало, що читання протягом 30 хвилин значно знижує кров'яний тиск та гострий стрес. Інше дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що читання знижує рівень стресу в учасників на 68 відсотків, що є ефективнішим, ніж прогулянка, чаювання або прослуховування музики. Учасникам дослідження потрібно було читати мовчки протягом усього шести хвилин, щоб уповільнити частоту серцевих скорочень та зняти напруження у м'язах. Це означає, що для здоров'я достатньо читати зовсім недовго, але краще це робити регулярно.

Читання покращує режим сну

Гарний нічний сон може сильно вплинути на ваше здоров'я. Дослідження показують, що в багатьох жінок, особливо в період менопаузи, виникають проблеми із засинанням, що може спричинити стрес, депресію та тривогу. Але читання перед сном може допомогти подолати ці проблеми. Бразильське дослідження показало, що читання перед сном заспокоює думки, допомагаючи заснути, а дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що у тих, хто читає в ліжку, якість сну краща, ніж у тих, хто так не робить. Отже, якщо ви не можете заснути, візьміть книжку.

Читання покращує загальне самопочуття

Читання може допомогти вам жити краще й довше. Воно допомагає розвинути емпатію та боротися з самотністю, що сприяє відчуттю щастя та більшої соціальної залученості. Також стверджується, що охочі до читання краще можуть впоратися з труднощами та мають вищу самооцінку. Дослідження, проведене в Єльському університеті, навіть показало, що читачі живуть у середньому на чотири місяці довше, ніж ті, хто не читає.

Як привчити себе читати більше

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Оскільки читання вимагає зосередженості, часу й тиші, знаходити час для нього може бути досить складно. Ось кілька порад, які можуть допомогти:

Аудіокниги вважаються читанням . Найприємніше в аудіокнигах те, що ви можете слухати їх, поки займаєтеся домашніми справами, тренуєтеся, їдете на роботу або готуєте.

. Найприємніше в аудіокнигах те, що ви можете слухати їх, поки займаєтеся домашніми справами, тренуєтеся, їдете на роботу або готуєте. Припиняйте читати книжку, яка вам не подобається. Якщо вам не подобається книжка, кидайте її. Не перетворюйте читання із задоволення на рутину.

Якщо вам не подобається книжка, кидайте її. Не перетворюйте читання із задоволення на рутину. Спробуйте поезію. Поезію можна читати в перервах між романами. Вона зазвичай значно коротша, а отже, не потребує багато часу. Поезія може змусити вас подивитися на звичні речі по-новому.

Поезію можна читати в перервах між романами. Вона зазвичай значно коротша, а отже, не потребує багато часу. Поезія може змусити вас подивитися на звичні речі по-новому. Змішуйте жанри. Читайте за межами зони комфорту. Ваша наступна улюблена книга може бути в жанрі, який ви ніколи раніше не пробували читати, а розширення кругозору — це простий спосіб дізнатися більше про свої уподобання.

Читайте за межами зони комфорту. Ваша наступна улюблена книга може бути в жанрі, який ви ніколи раніше не пробували читати, а розширення кругозору — це простий спосіб дізнатися більше про свої уподобання. Створіть книжковий клуб. Читання книги у групі корисне та додає елемент веселощів і соціалізації. Діліться своїми думками та слухайте реакцію інших на книжку.

Читання книги у групі корисне та додає елемент веселощів і соціалізації. Діліться своїми думками та слухайте реакцію інших на книжку. Задовольняйте свої інтереси. Читайте те, що вам подобається, і не переймайтеся через чужу думку.

Читайте те, що вам подобається, і не переймайтеся через чужу думку. Створіть куточок читання. Створення затишного простору з усіма зручностями на відстані витягнутої руки може мотивувати читати більше. Знайдіть у будинку місце, де вам буде комфортно, і вас ніщо не відволікатиме.

Як вибрати книгу для читання

У наш час нам доступна така кількість паперових та електронних книг, що зорієнтуватися в цьому книжковому морі, особливо якщо ви новачок чи досі читали здебільшого класичну літературу, буде доволі складно. Ось кілька порад для тих, хто лише збирається відкрити для себе світ літератури.

Довіртеся вибору професіоналів. Ознайомтеся зі списками найкращих книг, наприклад, із бестселерами The New York Times, багато з них перекладено українською. Якщо ви хочете почитати українських авторів, варто пошукати щось зі списку "Книга року BBC".

Ознайомтеся зі списками найкращих книг, наприклад, із бестселерами The New York Times, багато з них перекладено українською. Якщо ви хочете почитати українських авторів, варто пошукати щось зі списку "Книга року BBC". Слідкуйте за публікаціями книжкових оглядів. Багато видань роблять актуальні тематичні добірки книжок, як, наприклад, ця — "П'ять нових книжок, які допоможуть пережити цю осінь", серед них ви зможете знайти щось для себе.

Багато видань роблять актуальні тематичні добірки книжок, як, наприклад, ця — "П'ять нових книжок, які допоможуть пережити цю осінь", серед них ви зможете знайти щось для себе. Слідкуйте за досвідченими читачами. Також можна підписатися на публікації блогерів, які захоплюються читанням, вони зазвичай рецензують і рекомендують книжки, часто в інтерактивних, симпатичних та естетично приємних дописах і відео. Вибрати книгу для себе після детальної рецензії вам буде набагато легше.

Також можна підписатися на публікації блогерів, які захоплюються читанням, вони зазвичай рецензують і рекомендують книжки, часто в інтерактивних, симпатичних та естетично приємних дописах і відео. Вибрати книгу для себе після детальної рецензії вам буде набагато легше. Підпишіться на тематичну спільноту. Спільнота читачів у соціальних мережах дасть вам можливість отримати не лише рекомендації, але й ознайомитися з думками великої кількості читачів та поділитися своїми. Це може стимулювати вас читати ще більше.

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