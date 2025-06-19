Чому дорослим людям буває так складно заснути / © Credits

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Все це не випадковість і не «нормальна частина старіння» — це результат цілої низки фізіологічних, емоційних і соціальних змін. Видання Real Simple розповіло, чому нам так складно засинати та як допомогти собі відновити солодкий нічний спокій.

Перевантажений мозок і нескінченний список справ

Одна з головних причин — стрес. Кар’єра, діти, батьки, щоденні справи, фінанси, новини — наш розум не встигає відпочивати. І коли ми лягаємо у ліжко, нарешті зупинивши зовнішній рух, всередині голови запускається марафон думок.

Виявляється, понад 60% людей у всьому світі відчувають труднощі зі сном саме через тривогу, пов’язану зі справами, роботою, стосунками чи грошима.

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Що допоможе:

Впровадьте ритуал засинання: читання, тепла ванна, медитація, щоденник подяки чи навіть малювання.

Записуйте свої тривожні думки перед сном — так ви «вивантажите» їх із голови.

Уникайте «перевантаження інформацією» після 20:00 — не читайте новини, не переглядайте електронну пошту.

Технології крадуть наш сон

Телефон, планшет, ноутбук, телевізор — вони здаються невинною частиною вечірнього дозвілля, але саме синє світло екранів блокує вироблення мелатоніну — гормону сну. У результаті ми відчуваємо себе неспокійними та не можемо «вимкнутися».

Краще не просто класти телефон якомога далі, а винести його з кімнати перед сном. В ідеалі — не користуватися екранами за 60 хв до сну.

Що допоможе:

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Використовуйте нічний режим на телефонах.

Заведіть справжній будильник, щоб не покладатися на смартфон.

Спробуйте лампи з теплим світлом або свічки для вечірнього освітлення.

Перегрівання та гормональні зміни

Особливо у жінок після 35–40 років, з наближенням перименопаузи, частішими стають нічні припливи та підвищена чутливість до температури. Навіть незначне перегрівання — тепла ковдра чи занадто щільна піжама — може порушити сон.

Що допоможе:

Підтримуйте температуру у кімнаті на рівні 18–19°C.

Обирайте піжаму з матеріалу, який дихає, наприклад з бамбука або бавовни.

Використовуйте охолоджувальні подушки чи ковдри з терморегуляцією.

Безлад і хаос у спальні

Ваше спальне місце має бути оазисом спокою. Якщо спальня захаращена речами, на тумбочці — недочитані документи, а на ліжку — ноутбук із фільмом, тіло не сприйматиме це місце як простір для відпочинку.

Що допоможе:

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Перетворіть спальню на спа-зону: мінімум речей, приємні текстури, затишне світло.

Використовуйте ароматерапію: лаванда, ромашка, неролі.

Залиште спальню тільки для сну та інтиму — це тренує мозок асоціювати ліжко зі сном.

Порушення ритму сну

З віком зменшується вироблення мелатоніну, а внутрішній циркадний ритм стає менш стабільним. Це означає, що нам легше прокидатися серед ночі, шʼщоб не відчувати «сонливості» у потрібний час.

Що допоможе:

Засинайте та прокидайтесь в один і той самий час, навіть у вихідні.

Виходьте на вулицю вранці — сонячне світло синхронізує біоритми.

Уникайте денного сну більше ніж 30 хв.

Чому якісний сон — це основа здоров’я

Нестача сну — це не дрібниця. Хронічні порушення сну пов’язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету, гіпертонії та депресії.

До того ж недостатній відпочинок:

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знижує імунітет;

погіршує настрій та когнітивну функцію;

провокує набір ваги;

поглиблює симптоми ПМС і менопаузи.

Рекомендується 7–9 годин сну щодня для дорослих. І це — не розкіш, а необхідність.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви регулярно:

не можете заснути понад 30 хв;

прокидаєтесь кілька разів на ніч;

відчуваєте втому вранці;

хропете чи задихаєтесь уві сні —

Це може бути симптомом інсомнії, апное чи інших розладів сну. Не відкладайте звернення до фахівця.

У світі, який не зупиняється ні на хвилину, вміння якісно спати — це справжній супер здатність. Це не лише про відпочинок, це — про здоров’я, баланс і турботу про себе. Адже гарний день починається з гарної ночі.

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