Чому голос змінюється з віком та як зберегти його молоде звучання

З віком наше тіло змінюється. До змін схильні всі органи й системи: від товщини нашого волосся до сили пальців ніг. З роками змінюється звучання нашого голосу.

Сила й тембр вашого голосу змінюються з віком. Найчастіше ці зміни є цілком природними, але іноді вони можуть бути приводом для занепокоєння.

Про те, на що звернути увагу та як уповільнити прогрес старіння голосу, пише WomansWorld.

Чому з віком змінюється голос

Згідно з дослідженням Університету Юти, зміна голосу є однією з найбільш недооцінених ознак старіння, проте до 47% людей все ж помічають, що їхні голоси з роками змінюються.

За словами Леслі Чайлдс, докторки медичних наук, доцентки кафедри ларингології, нейроларингології та професійного голосу Південно-західного університету Юти, з віком відбуваються фізіологічні зміни, які зачіпають усі три голосові підсистеми: гортань або голосовий апарат, голосові зв'язки та дихальний механізм.

Найочевидніші зміни відбуваються в самих голосових зв'язках. Жіночі голосові зв'язки зазвичай стають з часом товщими, тоді як чоловічі – тоншими.

Ці трансформації в голосових зв'язках викликають зміни у звуках, які вони здатні видавати. Голосові зв'язки генерують звук, коли повітря з легень змушує їх вібрувати подібно до дзвіночків. Коли тонкіші зв'язки вібрують одна об одну, вони видають інший звук, ніж товстіші. Зміни в нашому дихальному механізмі та втрата загальної еластичності тканин також згодом впливають на якість голосу й на нашу здатність його контролювати.

Які зміни відбуваються зі старінням голосу

Перші зміни у звучанні голосу деякі люди починають помічати вже у віці приблизно 50 років, інші ж зберігають свій юнацький тембр до 80 років. У жінок з віком голоси зазвичай звучать глибше. Часто це відбувається через потовщення голосових зв'язок, і звук стає нижчим. Особливо жінки, які співають, можуть помітити, що їхній діапазон висоти звуку з часом зміщується до нижчого регістра.

У чоловіків зазвичай відбувається протилежне. Зміни в їхніх голосах зазвичай вираженіші й очевидніші, оскільки згодом чоловічі голоси часто звучать слабіше і вище. Часто чоловіки у віці 60 або 70 років скаржаться, що їхній голос більше не звучить так авторитетно, як раніше. Серед інших поширених ознак старіння голосу – зниження його гучності або витривалості, слабкий або хрипкий голос, а також голосове тремтіння або тремтливі звуки.

Як вокальна гігієна допомагає уникнути старіння голосу

Покращення вокальної гігієни відіграє важливу роль у збереженні юності вашого голосу. Голосові зв'язки можуть страждати від нестачі води, неправильного харчування або кислотного рефлюксу, також їм може шкодити систематичне покашлювання, викликане постназальним затіканням.

Пийте більше води

Вживання достатньої кількості води протягом дня забезпечує змащування гортані та голосових зв'язок, забезпечуючи їм повний діапазон вібрацій. Воно також підтримує вологість у роті й горлі, усуваючи пирхоту і скрипучість.

Зупиніть печію

Дієта, багата на кислі продукти, як-от томатні соуси, цитрусові, смажена їжа та оброблені закуски, може спровокувати кислотний рефлюкс. Це відбувається, коли подразнювальна шлункова кислота потрапляє до стравоходу або горла, що може викликати втому голосу і зміну його якості. Важливо, що саме кислотний рефлюкс може сприяти старінню голосу, а не власне продукти. Тому якщо ці продукти не викликають у вас рефлюкс, немає необхідності скорочувати їх вживання.

Але якщо ви відчуваєте кислотний рефлюкс і не хочете відмовлятися від улюбленої їжі, щоб захистити свій голос, вам варто звернутися до лікаря та підібрати правильну стратегію боротьби з цим явищем.

Перегляньте метод очищення горла

Спроба позбутися хриплості голосу за допомогою кашлю найчастіше лише погіршує ситуацію. Хронічне відкашлювання може бути ознакою основної проблеми з голосом, наприклад, ураження голосових зв'язок (доброякісні новоутворення на голосових зв'язках) або хронічного постназального затікання (постійного стікання слизу задньою стінкою горла). Хоча більшість симптомів старіння голосу пов'язані зі змінами у м'язах, які оточують голосовий апарат, і в голосових зв'язках, постназальне затікання також може сприяти хриплості голосу. А з огляду на те, що з віком цей стан погіршується, цілком імовірно, що це відіграє роль.

Якщо ви страждаєте від постназального затікання або ваше покашлювання викликане чимось іншим, вам варто звернутися до лікаря, щоб усунути цю проблему.

Мукайте і завивайте, як сирена

Для профілактики тремтіння голосу вчені з Корейського товариства ларингології, фоніатрії та логопедії рекомендують вправу, яка розтягує та зміцнює голосові зв'язки. Зробіть глибокий вдих і почніть тихе мукання, відчуваючи, як звук резонує з вашим носом та обличчям. Потім плавно переходьте на високий тон і знову на низький, потім знову вверх, як сирена. Зосередьтеся на контролі над своїм голосом, повторюючи цю вправу протягом 5 хвилин щодня, роблячи вдихи щоразу, коли ваші легені природно позбавляються повітря.

Тренуйте легені

Функція легень слабшає до 2% на рік після 25 років, що може вплинути на вашу здатність, наприклад, підвищувати голос у галасливій кімнаті. Але ви можете уповільнити цей процес, якщо тренуватимете свої легені за допомогою вправ, дихальних гімнастик і спеціальних пристроїв. Перед початком тренувань проконсультуйтеся з лікарем і тренером, які допоможуть вам підібрати одну з методик, що вам підійде.

Коли варто звернутися до лікаря щодо зміни звучання голосу

Вікові зміни голосу є нормальними й поширеними явищами, але є деякі симптоми, які потребують звернення до фахівця. Зміни в мовленні, артикуляції та/або функції ковтання, які супроводжують зміни у звучанні голосу, мають стати причиною звернення до фахівця, наприклад, до ларинголога. Це можуть бути ознаки неврологічного розладу, як-от розсіянй склероз чи хвороба Паркінсона, втрата слуху, проблеми із зубами, інсульт, мігрень або інша основна проблема. Ларинголог або лікар, що спеціалізується на гортані, може обстежити вашу голосову систему й визначити, чи відбуваються зміни саме там, чи справа може бути в чомусь іншому.

Також окрім профілактики й вокальної гігієни, існують варіанти лікування старіння голосових зв'язок, а також тремору голосового апарату. Цими проблемами займається ларинголог. Навіть природні зміни, які відбуваються з часом, можуть бути усунені та вилікувані ларингологом. Якщо голос є важливим у вашому професійному житті або ви просто хочете мати молодший вигляд у повсякденному житті, в сучасній медицині є засоби, які можуть вам допомогти.

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