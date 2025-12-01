Чому грип небезпечніший для літніх людей та як захистити себе цього сезону / © Credits

Імунна система з віком слабшає, тому навіть легка, на перший погляд, інфекція здатна перерости у пневмонію чи призвести до госпіталізації. Але є хороша новина, адже сучасна профілактика дозволяє суттєво зменшити ризики, про це розповіло видання Tallahassee Memorial HealthCare. Медики нагадують, що обізнаність — це перший крок до захисту.

Люди віком 65+ років становлять більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарні з грипом. Причина проста, імунітет з віком уже не такий активний, а хронічні захворювання, часті супутники старшого віку, лише посилюють проблему. Грип особливо небезпечний для літніх людей, бо він часто ускладнює перебіг уже наявних хвороб. Серед найпоширеніших ускладнень:

пневмонія,

загострення хронічних хвороб (серцево-судинних, діабету, астми),

зневоднення,

бактеріальні інфекції,

ризики через високу температуру та сильну слабкість.

Навіть кілька днів гарячки можуть серйозно вплинути на людину з обмеженою рухливістю чи серцевими захворюваннями.

Симптоми грипу у літніх

На відміну від молоді, яка зазвичай відчуває різке підвищення температури, озноб та ломоту в тілі, у літніх людей симптоми можуть бути значно м’якшими. Варто звернути увагу на:

раптову слабкість;

втрату апетиту;

запаморочення чи дезорієнтацію;

стійкий кашель або біль у горлі.

Такі «неяскраві» симптоми часто стають причиною пізнього звернення до лікаря. Але рання медична допомога може суттєво зменшити ризик госпіталізації.

Вакцинація

Щороку експерти оновлюють вакцину від грипу, адаптують її до актуальних штамів. І для людей 65+ років існують підсилені чи високодозові вакцини, які формують сильнішу імунну відповідь.

Важливо вакцинуватися щороку.

Повна захисна дія формується протягом двох тижнів.

Навіть у розпал сезону робити щеплення не пізно.

Пік активності захворюваності припадає на грудень — лютий, але випадки трапляються до самої весни.

Що робити, якщо грип уже почався

Якщо людина старшого віку відчула перші симптоми, важливо звернутися до лікаря якнайшвидше. Антивірусні препарати найефективніші у перші 48 годин. Рекомендовано:

пити більше води;

дотримуватися постільного режиму;

приймати жарознижувальні засоби лише після консультації з лікарем, особливо за хронічних захворювань;

за необхідності — звернутися у найближчий центр невідкладної допомоги.

Поради

Якщо ви дбаєте про старших родичів або працюєте з ними, ці кроки допоможуть зменшити ризики:

стежте за тим, щоб людина достатньо пила та відпочивала;

регулярно дезінфікуйте поверхні;

уважно спостерігайте за симптомами — задуха, сильна сонливість або раптова плутанина можуть бути сигналами для негайного звернення до лікаря;

забезпечте вакцинацію всієї родини;

мийте руки та носіть маску, якщо хтось у домі хворіє.

Догляд за старшими — це не тільки турбота, а й профілактика, яка працює на випередження.

Щорічне щеплення від грипу — це акт турботи про себе та своїх близьких. Воно зменшує ризик важкого перебігу хвороби, захищає вразливі групи та допомагає уникнути ускладнень, які можуть бути небезпечними для життя.

Грип — це ризик, але контрольований. Достатньо своєчасної вакцинації, раннього розпізнавання симптомів та уважного ставлення до здоров’я, щоб пройти сезон здоровими.