Чому кашель тижнями не минає / © Credits

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Кашель — природний захисний рефлекс організму, який допомагає очищати дихальні шляхи від слизу, подразників та сторонніх частинок. Час від часу покашлювати цілком нормально, проте якщо напади заважають працювати, їсти, спати та повноцінно жити, ігнорувати їх не варто.

Як пояснює лікарка-пульмонологиня Cleveland Clinic, кашель — це не самостійний діагноз, а симптом, який може мати безліч причин. І характер його проявів нерідко допомагає зрозуміти, що саме відбувається з організмом.

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Алергія . Пилок, пилові кліщі, шерсть домашніх тварин та інші алергени можуть викликати запалення дихальних шляхів і надмірне утворення слизу. Результат — сухий нав’язливий кашель, свербіж або подразнення у горлі, які посилюються у певному середовищі.

Стікання слизу по задній стінці горла . Під час застуди, алергії чи запалення пазух утворюється більше слизу, який може стікати з носогорла у горло. Це провокує кашльовий рефлекс. Часто проблема загострюється вночі, коли людина лежить.

Наслідки вірусної інфекції . Навіть після одужання від застуди чи грипу кашель може залишатися ще кілька тижнів. Причина — подразнені дихальні шляхи, яким потрібен час для відновлення. Це не обов’язково означає, що інфекція досі присутня.

Бронхіт . Якщо кашель стає глибшим, сильнішим або не зникає приблизно 3 тижні, однією з можливих причин може бути бронхіт. У багатьох випадках він минає самостійно, проте якщо стан не поліпшується, варто звернутися до лікаря.

Кислотний рефлюкс . Іноді причиною кашлю стає шлункова кислота, яка потрапляє назад у стравохід і подразнює горло та дихальні шляхи. На це можуть вказувати напади кашлю після їжі, уночі чи у горизонтальному положенні. Серед інших можливих симптомів — печія та кислий присмак у роті.

Астма . Запалення та звуження дихальних шляхів можуть спричиняти кашель, свистяче дихання та задишку. Існує також кашльовий варіант астми, за якого саме кашель стає головним або навіть єдиним симптомом. Його можуть провокувати фізичні навантаження, холодне повітря та алергени.

Подразники навколишнього середовища . Тютюновий дим, різкі аромати, сухе повітря та забруднення можуть подразнювати дихальні шляхи. Якщо кашель виникає переважно у певному приміщенні чи за конкретних обставин, варто звернути увагу на навколишнє середовище.

Побічна дія ліків . Деякі препарати, які використовують для лікування підвищеного артеріального тиску, можуть викликати сухий тривалий кашель. Якщо симптом з’явився після початку приймання нового препарату, повідомте про це лікаря. Самостійно скасовувати призначені ліки не потрібно.

Серйозніші захворювання. У деяких випадках тривалий кашель може бути пов’язаний із серцевою недостатністю, хронічним обструктивним захворюванням легень, пневмонією чи раком легень. Особливої уваги потребують супутні симптоми, на кшталт, крові у мокротинні, болю у грудях, гарячки, задухи чи незрозумілої втрати ваги.

Як полегшити кашель у домашніх умовах

Якщо кашель легкий та поступово минає, кілька простих звичок можуть допомогти полегшити стан:

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Пийте достатньо рідини. Вода допомагає підтримувати зволоження слизових оболонок і робить слиз менш густим.

Спробуйте мед. Він може пом’якшувати подразнення горла та полегшувати кашель.

Використовуйте зволожувач повітря. Це актуально у приміщеннях із сухим повітрям.

Уникайте подразників. Дим, різкі запахи та пил можуть посилювати симптоми.

За потреби використовуйте безрецептурні засоби від кашлю. Важливо обирати їх відповідно до симптомів і враховувати можливі протипоказання.

Більшість випадків кашлю поступово минають протягом кількох тижнів. Однак не варто зволікати з медичною консультацією, якщо він триває понад 3 тижні, стає сильнішим або супроводжується гарячкою, незрозумілою втратою ваги чи ускладненим диханням.

Якщо з’явилася виражена задуха, сильний біль у грудях або значна кількість крові під час кашлю, потрібна невідкладна медична допомога.

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