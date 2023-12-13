Чому лікарі рекомендують жінкам їсти більше насіння соняшника

Насіння прекрасне як доповнення до салату і навіть саме собою. Але виявляється, воно не лише смачне, а й дуже корисне.

Про користь насіння говорять не так часто, і це зовсім неправильно. Womans World вирішив виправити ситуацію та розповісти про головні переваги, які ви зможете отримати, якщо додасте насіння до свого раціону.

Що робить насіння соняшника таким корисним

Соняшникове насіння містить білок, корисні жири, клітковину, вітаміни, як-от вітамін Е, і мінерали, включно з магнієм і селеном. Меліна Джамполіс, докторка медичних наук, терапевтка та сертифікована фахівчиня з харчування стверджує, що ці поживні речовини відіграють вирішальну роль у підтримці імунної функції, здоров'я кісток, серця і забезпечують антиоксидантний захист.

Всього одна порція (46 грамів) насіння соняшника – це близько чверті склянки – містить 4 г клітковини, 10 г білка, що становить понад 20% щоденної потреби жінок, 150 мг магнію, а це більше 48% рекомендованих жінками доз, і 24 мкг селену, що становить майже 44% від щоденної потреби. Саме цей харчовий профіль, особливо корисні жири, білки та антиоксиданти, роблять перекушування насінням соняшника чудовим здоровим вибором.

Споживання антиоксидантів, за словами Ерін Палінскі-Уейд, докторки медичних наук, CDCES, дієтологині з Нью-Джерсі, допомагає захистити клітини організму від вільних радикалів та боротися із запаленнями.

Вільні радикали й запалення можуть сприяти розвитку таких захворювань, як діабет, хвороби серця та багато інших. Але антиоксиданти в насінні соняшника діють як охоронці, які захищають клітини від пошкоджень.

Насіння соняшника запобігає хронічним проблемам зі здоров'ям

Дослідження в галузі вільнорадикальної біології та медицини показали, що вітамін Е особливо корисний для зниження маркерів запалення, які призводять до вищого ризику серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу. А інше дослідження показало, що ті, хто їв найбільше насіння соняшника (більше 5 разів на тиждень), мали помітно менший ризик серцево-судинних захворювань та діабету, ніж ті, хто рідко його вживав.

Але на цьому переваги не закінчуються. Насіння соняшника також допомагає контролювати рівень поганого холестерину ЛПНГ. Дослідження показало, що велика кількість корисних жирних кислот у насінні соняшника допомагає кровоносним судинам розслабитися, м'яко знижуючи кров'яний тиск. Це також допомагає знизити ризик серцевих захворювань.

Чому лікарі рекомендують жінкам їсти більше насіння соняшника / Фото: Credits

В чому користь насіння соняшника для жінок

Насіння соняшника особливо корисне для жінок.

Контроль рівня цукру в крові. Інсулінорезистентність – це серйозна гормональна проблема, яка трапляється з жінками, особливо старше 50 років. Інсулін – це гормон, який виробляється підшлунковою залозою і допомагає організму контролювати рівень цукру в крові. Коли клітини вашого тіла починають ставати стійкими до інсуліну, вони не так ефективно реагують на гормон. Через це підвищується рівень цукру в крові та збільшується кількість жиру на животі. Ось тут і може допомогти насіння соняшника.

Розчинна клітковина, магній, поліфеноли й корисні жири, що містяться в насінні соняшника, допомагають знизити резистентність до інсуліну та підтримувати стабільний рівень цукру в крові, каже докторка Джамполіс, запобігаючи поширенню цього захворювання серед людей середнього віку.

Менше симптомів менопаузи. Під час менопаузи рівень гормонів естрогену та прогестерону знижується. Зокрема, через нестачу естрогену ви більш схильні до симптомів менопаузи, як-от припливи, безсоння, сухість піхви, зміни настрою тощо. Вітамін Е та фолієва кислота, що містяться в насінні соняшника, допомагають збалансувати жіночі гормони, регулюючи рівень естрогену. Як результат, жінки відчувають менш і менш інтенсивні симптоми менопаузи.

Наприклад, вітамін Е в насінні соняшника – це фітоестроген, рослинна сполука, яка діє в організмі як естроген. А дослідження вказує на те, що просте збільшення споживання цієї ключової поживної речовини може значно знизити інтенсивність припливів, полегшити сухість піхви і зменшити безсоння.

Міцніші кістки. Згідно з даними, на остеопороз частіше страждають жінки. Однією з основних причин є зниження рівня естрогену, який захищає кістки, але різко падає у міру того, як жінки досягають менопаузи.

Магній, який міститься в насінні соняшника, важливий для підтримки здоров'я кісток. А вживання продуктів, багатих на магній, як-от насіння соняшника, може допомогти зберегти ваш скелет сильним. Фактично дослідження показало, що жінки з низьким споживанням магнію помітно частіше мають нижчу мінеральну щільність кісток, ніж ті, хто отримує достатні запаси цієї поживної речовини.

Покращення настрою. Ні для кого не секрет, що гормональні зміни під час менопаузи можуть спричинити поганий настрій і дратівливість. Гарна новина: вживання більшої кількості соняшникового насіння може покращити ваш настрій. Насіння багате на тирозон, амінокислоту, яка використовується організмом для вироблення в мозку хімічної речовини дофаміну, що забезпечує гарне самопочуття. А згідно з дослідженнями, поповнення запасів амінокислот підвищує рівень дофаміну на 30%, піднімаючи настрій. Інші продукти, які містять велику кількість тирозину: яйця, індичка, курка, риба, йогурт, мигдаль та авокадо.

Як вживати насіння соняшника

Хоча ви можете насолоджуватися насінням просто так, воно також може стати чудовим доповненням до інших страв, наприклад, салати та картопля фрі. Корисні жири в насінні соняшника діють як підсилювач поживних речовин, допомагаючи вашому організму краще засвоювати жиророзчинні вітаміни, як-от вітаміни А, D та Е. Поєднання насіння соняшника з продуктами, що містять ці поживні речовини, може допомогти покращити їх засвоєння.

Якщо ви шукаєте перекушування, докторка Джамполіс пропонує поєднувати насіння соняшника з білком і клітковиною. Наприклад, їжте грецький йогурт з малиною та насінням.

Яке насіння соняшника краще

Насіння часто солять. Через це в ньому багато натрію. Насіння в шкаралупі може містити більше денної норми солі на порцію. Вам варто зупинити свій вибір на сирому та несолоному насінні. І зверніть увагу на його термін зберігання. Через високий вміст жиру насіння може гіркнути, тому важливо правильно зберігати його в герметичному контейнері в холодильнику або морозильній камері.

Як часто жінкам треба їсти насіння соняшника

Вживання насіння соняшника кілька разів на тиждень – це гарний вибір. Просто майте на увазі, що воно також дуже калорійне. Дотримуйтеся розміру порції ¼ чашки, що становить приблизно 146 калорій.

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