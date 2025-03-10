Чому вам завжди холодно: лікарі назвали поширені причини та способи подолання дискомфорту 

Лікарі кажуть, що виною може бути все: від діабету до проблем із щитоподібною залозою.

Якщо вам постійно холодно незалежно від пори року, це не лише у вашій голові. Постійне відчуття морозу може бути викликано основними захворюваннями, факторами способу життя або навіть чимось таким простим, як дієта.

Постійне відчуття холоду може бути способом вашого тіла сказати вам, що щось відбувається. Woman`sWorld поговорили з експертами в галузі охорони здоров’я, щоб відповісти, чому вам завжди холодно і як ефективно зігрітися.

Є кілька причин, чому ви можете весь час відчувати холод, включаючи захворювання та звички. Ось деякі з найпоширеніших причин:

Гіпотиреоз

Однією з найпоширеніших причин постійного відчуття холоду є гіпотиреоз, коли щитоподібна залоза не виробляє достатньо гормонів, пояснює Хуссейн Ахмад, доктор медичних наук. Нестача гормонів може уповільнити метаболізм і викликати у вас відчуття холоду.

Метаболізм безпосередньо регулює тепло тіла за допомогою процесу, який називається терморегуляцією. Велика частина енергії, яку наш організм розщеплює з їжі, вивільняється у вигляді тепла. Отже, якщо ваш метаболізм сповільнюється, це може бути причиною того, що ви постійно відчуваєте холод.

Анемія

Наявність анемії, коли у вас недостатньо еритроцитів для перенесення кисню по всьому тілу, може спричинити відчуття холоду, каже доктор Ахмад. Залізодефіцитна анемія є поширеною причиною, особливо у жінок. Залізо відіграє вирішальну роль у терморегуляції, і його низька кількість може ускладнити підтримання стабільної внутрішньої температури тіла.

Поганий кровообіг

Поганий кровообіг, який часто пов’язаний із діабетом або серцевими захворюваннями, також спричиняє холодні руки та ноги, каже доктор Ахмад. Надто довге сидіння або такі захворювання, як серцеві захворювання або хвороба Рейно, також можуть сприяти поганому кровообігу.

Хвороба Рейно викликає надмірну реакцію кровоносних судин у ваших пальцях рук і ніг на низькі температури, тимчасово припиняючи кровообіг і змушуючи їх відчувати крижаний холод або навіть ставати білими або синіми, зазначає Ендрю Юссуф, доктор медичних наук.

Цукровий діабет

Пошкодження нервів, пов’язане з діабетом, також відоме як діабетична нейропатія, може вплинути на те, як ваше тіло відчуває та регулює температуру, каже доктор Юссуф. Це пов’язано з неконтрольованим рівнем цукру в крові.

Низька маса тіла

Низька маса тіла або недоїдання можуть спричинити відчуття холоду просто тому, що у вас недостатньо жиру, щоб ізолювати вас від перепадів температур, каже доктор Юссу. Якщо у вас дуже мало жиру, ви можете почуватися холодніше, ніж інші.

Ліки

Деякі ліки, як-от бета-блокатори для артеріального тиску або деякі антидепресанти, також можуть впливати на кровообіг або метаболізм, стверджує доктор Юссуф.

Чому жінки мерзнуть більше

Зазвичай, кровоносні судини жінок звужуються сильніше, ніж у чоловіків, у холодному середовищі, і жінки, мають дещо нижчий рівень метаболізму, пояснює доктор Ахмад. Це пов’язано з вищим рівнем естрогену, хоча метаболізм також відіграє певну роль.

У середньому жінки мають нижчий рівень основного метаболізму (BMR), ніж чоловіки, виробляючи менше тепла в стані спокою. Жінки, зазвичай, накопичують більше жиру навколо стегон, а чоловіки – навколо органів, що допомагає краще зберігати тепло, додає доктор Юсуф.

Доктор Юссуф також цитує дослідження, які свідчать про те, що температура тіла жінок трохи вища, ніж у чоловіків, що може зробити зовнішню температуру холоднішою порівняно з нею.

Як швидко зігрітися вдома

Якщо вам постійно холодно, певні зміни в способі життя можуть допомогти регулювати температуру тіла.

Ви можете спробувати розшарувати свій одяг, додати його термічними шарами, які затримують тепло, пропонує доктор Ахмад. Вибирайте шерсть або фліс, які є кращими ізоляторами, ніж бавовна.

Ваша дієта та режим фізичних вправ також можуть допомогти зберегти тепло. Доктор Ахмад рекомендує їсти збалансовану їжу з достатньою кількістю калорій, щоб живити ваше тіло та виробляти тепло. Ці страви також повинні містити достатню кількість білка та заліза. Ви також можете спробувати розігріти їжу або напої, такі як кава, гарячий чай або теплі супи. І пам’ятайте, що необхідно підтримувати водний баланс, оскільки доктор Ахмад каже, що зневоднення може знизити температуру тіла.

Що стосується фізичних вправ, то підтримка фізичної активності покращує кровообіг і зберігає ваше тіло в теплі, додає доктор Юссу. Розігрітися може допомогти встати й розтягнутися або швидко прогулятися. Інші способи покращити кровообіг включають масаж, теплі ванни або підняття ніг для покращення кровотоку.

Коли звертатися до лікаря людям, які постійно мерзнуть

Постійне відчуття холоду залежить не лише від особистих уподобань чи низької толерантності до холодної погоди. Іноді відчувати озноб — це нормально, але якщо це відбувається постійно або поєднується з іншими симптомами, варто обговорити це з лікарем.

Доктор Юссуф наводить інші симптоми, які можуть вказувати на основну проблему з метаболізмом, кровообігом та/або дефіцитом вітамінів, тому важливо точно визначити причини. Вони включають:

Втому

Незрозумілу втрату ваги

Ламкі нігті

Бліду шкіру

Запаморочення або задишку

Сині або білі кінцівки

Оніміння

Якщо у вас діабет і ви часто відчуваєте холодні ноги або оніміння, важливо проконсультуватися зі своїм лікарем, щоб виключити пошкодження нервів (невропатію), зазначає доктор Юссуф. Якщо ви сумніваєтеся, завжди краще перевіритися у фахівця.

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