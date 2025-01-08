Чому ми інколи здригаємося, коли засинаємо: відповідає лікар

Певно вам знайоме відчуття, коли ви майже заснули, але раптом здригаєтеся так, ніби падаєте, це явище, хоч і неприємне, але цілком природне.

Лікар Сергій Пісоцький розповів, чому воно виникає і що з цим робити.

Такі раптові здригання під час засинання називаються гіпнотичними ривками. Це невеликі мимовільні м’язові скорочення, які виникають, коли ваше тіло переходить у фазу глибокого сну. У цей момент організм поступово розслабляється, а мозок починає "перемикатися" на інший ритм роботи, готуючи вас до відпочинку. Однак іноді цей процес супроводжується хибною інтерпретацією мозком імпульсів, які надходять від м’язів.

Що відбувається з організмом

Під час засинання ваші м’язи поступово розслабляються. Для мозку це сигнал того, що тіло готове до відпочинку. Але інколи цей сигнал сприймається неправильно і мозок "вирішує", що тіло падає. Як наслідок, він надсилає імпульси, які активують м’язи, що призводить до ривка. Це своєрідна "система безпеки" організму, яка виникла еволюційно для захисту від потенційної небезпеки під час сну.

Чому це трапляється

Гіпнотичні ривки можуть з’являтися в абсолютно здорових людей, але є кілька факторів, які збільшують ймовірність їхнього виникнення:

Перевтома. Коли ви сильно втомлюєтеся, ваш організм працює на межі можливостей, а мозок отримує надмірну кількість сигналів, що можуть плутатися. Стрес і тривога. Постійні думки про проблеми чи переживання змушують мозок залишатися активним навіть у момент засинання. Зловживання кофеїном. Надмірне споживання кави чи інших напоїв із кофеїном стимулює нервову систему, а це ускладнює процес розслаблення. Неправильний режим сну. Недостатня кількість сну чи нерегулярний графік можуть порушити нормальний перехід організму у фазу глибокого сну.

Як уникнути гіпнотичних ривків

Лікар радить дотримуватися кількох простих правил, щоб зменшити частоту таких здригань:

Дотримуйтеся режиму сну. Лягайте та прокидайтеся в один і той самий час, навіть у вихідні.

Уникайте кофеїну перед сном. Замініть вечірню каву на трав’яний чай чи тепле молоко.

Розслабляйтеся перед сном. Практикуйте медитацію, дихальні вправи чи легкі розтяжки.

Створіть комфортне середовище для сну. Темрява, тиша та зручне ліжко допоможуть вам швидше заснути.

Зменшіть стрес. Навчіться залишати робочі проблеми "за дверима" спальні.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо гіпнотичні ривки стають частими чи супроводжуються іншими неприємними симптомами, такими як постійне безсоння чи тривожність, варто проконсультуватися з лікарем. Це може бути ознакою серйозніших порушень, таких як синдром неспокійних ніг чи інші розлади сну.

Гіпнотичні ривки — це сигнал організму про необхідність перепочинку та зниження навантаження. Прислухайтеся до свого тіла, дбайте про власний сон і ваше самопочуття значно покращиться.

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