Чому ми хворіємо в холодну погоду: міфи й факти

Ми виросли, чуючи, що якщо вийти на вулицю за холодної погоди без куртки, можна захворіти. Що це – просто бабусині казки чи холодна погода справді сприяє розвитку хвороб?

Думка про те, що холодна погода робить вас хворими, не є міфом.

Щоб допомогти вам залишатися в безпеці в сезон застуди, Woman's World запитав експертів, як холод може вплинути на здоров'я, і поділився найкращими порадами щодо запобігання застуді та вірусам у холодну пору року.

Чи може холодна погода сприяти хворобі

Коротка відповідь – ні, холодна погода сама собою не може безпосередньо зробити вас хворими. Проте експерти сходяться на думці, що вона може зробити вас сприйнятливішими до таких мікробів, як бактерії та віруси.

Як холодна погода впливає на ваше здоров'я

Те, що холодна погода не робить вас хворими, не означає, що ви не занедужаєте, якщо вийдете на вулицю без пальта і належного одягу для захисту від негоди, застерігає Брінна Коннор, докторка медицини.

Довготривала дія холодної погоди може мати серйозні медичні наслідки, як-от гіпотермія або обмороження, пояснює вона. Крім того, люди з респіраторними захворюваннями, як, наприклад, астма, можуть страждати сильніше, перебуваючи на вулиці в холодну погоду. Зимне повітря може подразнювати або викликати запалення і звужувати дихальні шляхи, що ускладнює дихання, каже вона.

Віруси легше поширюються у холодну погоду

Докторка Коннор каже, що застуда та грип викликаються вірусами, які розвиваються лише за певних умов. А холодне, сухе повітря є ідеальним середовищем для їх поширення.

Деякі захворювання, особливо респіраторні інфекції, більш заразні в цьому кліматі, оскільки він допомагає вірусам залишатися стабільними та переноситися повітрям, пояснює докторка Коннор. Потім вони поширюються через краплі з дихальних шляхів, які можуть затримуватися після того, як хворий кашляє або чхає.

Чому ми хворіємо в холодну погоду / Фото: Credits

Холодне повітря може послабити ваш імунітет

Холодні місяці часто збігаються з сезоном святкових урочистостей, коли великі групи людей збираються в одному приміщенні, що дає вірусам широкі можливості для поширення, каже докторка Коннор.

Є нові дослідження, які показують, що вплив холодного повітря, особливо в носових проходах, може послабити їхній захист від проникнення мікробів і зробити вас сприйнятливішими до підхоплення вірусу.

Це, ймовірно, тому, що холодне повітря може висушити ваші ніс і горло, що полегшує вірусам проникнення до вашого організму, пояснює Радж Дасгупта, доктор медицини. Крім того, коли вам холодно, ваш організм докладає зусиль, щоб зігрітися. Це може зробити вашу імунну систему менш ефективною на якийсь час, додає він. Нарешті, швидкий перехід від теплої температури в приміщенні до холодної погоди на вулиці може додати організму стресу, зазначає доктор Дасгупта.

Як захистити організм у холоди

Окрім основних правил, як-от миття рук та уникнення близького контакту з хворими, важливо тепло одягнутися в куртку та інші захисні шари, виходячи на холод. Чим краще ви одягнетеся, тим менш уразливим буде ваше тіло в ці холодні місяці. І це не лише для того, щоб уникнути застуди чи вірусу: підтримання тепла також знизить ризик обмороження або проблем із диханням.

Зони особливої уваги

Ваші пальці рук, ніг і вуха найбільше піддаються обмороженню, тому ви повинні тримати їх закритими. В ідеалі вам потрібні товсті або утеплені рукавички, шкарпетки та шапка, каже докторка Коннор. Залежно від того, де ви живете або куди прямуєте, варто подумати про багатошаровий одяг, щоб утримувати тепло.

Надівайте вологовідвідний одяг

Збираючись на вулицю, почніть з вологовідвідної тканини, яка буде ближче до вашого тіла, пропонує докторка Коннор, потім надягніть ізолювальний шар, наприклад, фліс, а потім – водонепроникне пальто для оптимального захисту. Вам також треба бути особливо уважними до свого взуття, особливо якщо на вулиці лежить сніг, каже докторка Коннор.

Переконайтеся, що ви носите водонепроникні черевики та товсті шкарпетки, в ідеалі щось на зразок шерсті мериноса, які збережуть ваші ноги в теплі та сухості. Що стосується тканин, то вологовідвідні, як-от шерсть, завжди є гарним вибором. Уникайте бавовни, тому що вона утримує вологу і ви може більше змерзнути.

Читайте також: