Чому ми втрачаємо волосся та як це зупинити / © Credits

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Для багатьох із нас розкішні, доглянуті пасма — не просто образ, а важлива частина впевненості у собі. Тому коли шевелюра раптово починає рідшати, це викликає справжній стрес. Проте, перш ніж скупати всі наявні у магазинах маски та сироватки, варто зрозуміти головне, що ріст волосся — циклічний процес, воно росте, перебуває у стані спокою, а потім випадає, бо поступається місцем новому. Видання Cleveland Clinic розповіло, чому воно випадає, а дерматологиня Шілпі Кхетарпал відкрила таємниці фізіології цього процесу та пояснила, коли зміна догляду вже не врятує та час бігти до лікаря.

Будь-яке серйозне випадіння, яке ви бачите сьогодні, є результатом того, що відбулося у вашому житті три місяці тому, каже доктор Кхетарпал. Помірна втрата — абсолютна норма, проте якщо масштаб стає загрозливим, ваш організм намагається сигналізувати про інші внутрішні зміни.

Експерти виділяють кілька основних тригерів, які змушують волосяні фолікули передчасно завершувати свій життєвий цикл.

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Хронічний чи гострий стрес

Кортизол — гормон стресу, діє на фолікули як кнопка паузи, він примусово переводить їх у стадію спокою, через що вони випадають набагато раніше, ніж мали б. Якщо ви переживаєте важке розлучення чи втрату близької людини, наслідки цього емоційного шторму у вигляді помітного порідшання проявляться лише за кілька місяців після самої події.

Гормональні гойдалки

Естрогеновий спад — класичний ворог краси. Зазвичай жінки стикаються з цим через кілька місяців після пологів або під час менопаузи. Проте випадіння можуть спровокувати й інші гормональні чинники, наприклад:

початок або припинення приймання оральних контрацептивів

дисфункція щитоподібної залози (гіпер або гіпотиреоз)

поліендокринний метаболічний синдром яєчників (ПЕМСЯ / СПКЯ) та інсулінорезистентність

хірургічне видалення яєчників

Приховані медичні стани та хвороби

Будь-який сильний шок для імунітету дасть про себе знати через 2–3 місяці. Навіть звичайна застуда чи грип із високою температурою здатні порушити цикл росту.

Триваліший негативний ефект мають хронічні та автоімунні захворювання. Наприклад, осередкова алопеція змушує імунну систему атакувати власні волосяні фолікули, залишає на голові чи тілі абсолютно гладкі круглі ділянки. Окремим пунктом йде куріння, бо воно звужує судини та погіршує кровообіг у шкірі голови. Відмова від нікотину миттєво покращує як загальний тонус організму, так і густоту зачіски.

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Дефіцити у тарілці

Для побудови здорової структури волосини організму потрібен якісний будівельний матеріал. Якщо у вас критично низький рівень заліза, дефіцит вітаміну D або вітамінів групи B, тіло почне економити на «другорядних» ресурсах, тобто на вашому волоссі. У таких випадках лікар зазвичай призначає спеціальні нутрицевтики.

Медикаменти та важка терапія

Хімієтерапія б’є по клітинах, які швидко діляться, та викликає повну втрату волосся. Проте до витончення пасом може призвести й тривале приймання інших поширених ліків, як от, антибіотиків, антидепресантів, бета-блокаторів, антикоагулянтів і гормональних препаратів.

Жорстокі б’юті-звички

Іноді ми самі нищимо власну красу. Намагання повторити трендові тугі коси, високі кінські хвости чи зловживання нарощуванням призводять до тракційної алопеції. Це незворотне випадіння, коли волосина висмикується з корінцем, і фолікул просто перестає функціонувати. Серед інших шкідливих звичок може виокремити:

занадто часте знебарвлення та агресивну хімію

фанатичне використання гарячих фенів, плойок та вирівнювачів без термозахисту

миття голови на автопілоті, занадто часто чи, навпаки, занадто рідко.

Якщо ви бачите, що проблема стає масштабною, не гайте час на народні методи та олії. Чим раніше ви звернетеся до фахівця, тим вищі шанси зупинити процес і повернути втрачене. Що довше волосяний фолікул залишається порожнім і неактивним, то важче повернути його до життя, попереджає доктор Шілпі. Своєчасна консультація з лікарем допоможе знайти справжній корінь проблеми та підібрати правильну медичну терапію.

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