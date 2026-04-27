ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

Чому нас нудить від тривожності — пояснює психіатр

Певно ви помічали, що варто понервувати — і з’являється дивне відчуття в шлунку, як-от нудота, клубок у горлі чи відсутність апетиту. І це притому що зі здоров’ям наче все гаразд.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Коментарі
Чому нас нудить від тривоги

Чому нас нудить від тривоги / © Credits

Сучасна тривожність має зовсім не такий вигляд, як небезпека тисячі років тому. Ми не тікаємо від хижаків і не боремося щодня за життя. Проте наш організм — усе ще той самий. Психіатр Євген Скрипник пояснив, що це не випадковість, а давній механізм виживання, який досі «живе» у нашому тілі. І коли виникає тривожність, тіло реагує так, ніби перед нами реальна загроза.

Тривога — це не просто емоція, а фізіологічна реакція, яка запускає режим «бий або тікай». У цей момент частішає серцебиття, підвищується артеріальний тиск, м’язи наповнюються кров’ю, а дихання стає глибшим і швидшим.

Організм готується до дії — руху, боротьби або втечі.

Реакція шлунку

І ось починається найцікавіше — у стані небезпеки тілу не потрібне травлення. Їжа у шлунку — «зайвий вантаж», який може заважати швидко діяти. Тому організм пригальмовує травлення та навіть може намагатися позбутися вмісту шлунка. Саме тому з’являється нудота.

Нудота — це початкова реакція, яка може призвести до блювання. За словами Скрипника, це сигнал організму позбутися зайвого, щоб було легше діяти. Інакше кажучи, тіло намагається зробити вас швидшими та ефективнішими у потенційно небезпечній ситуації.

Якщо це трапляється періодично — це нормальна реакція організму. Вона свідчить про те, що нервова система активується, тіло реагує на стрес і механізми виживання працюють. Але якщо симптоми часті або сильні, варто звернути увагу на рівень тривожності та проконсультуватися з лікарем.

Нудота під час тривожності — це не «проблема зі шлунком», а розмова тіла з вами. Нагадування про те, що наш організм — складна, мудра система, яка завжди намагається нас захистити. Навіть якщо іноді це має не дуже комфортний вигляд.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie