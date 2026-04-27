Чому нас нудить від тривоги

Реклама

Сучасна тривожність має зовсім не такий вигляд, як небезпека тисячі років тому. Ми не тікаємо від хижаків і не боремося щодня за життя. Проте наш організм — усе ще той самий. Психіатр Євген Скрипник пояснив, що це не випадковість, а давній механізм виживання, який досі «живе» у нашому тілі. І коли виникає тривожність, тіло реагує так, ніби перед нами реальна загроза.

Тривога — це не просто емоція, а фізіологічна реакція, яка запускає режим «бий або тікай». У цей момент частішає серцебиття, підвищується артеріальний тиск, м’язи наповнюються кров’ю, а дихання стає глибшим і швидшим.

Організм готується до дії — руху, боротьби або втечі.

Реклама

Реакція шлунку

І ось починається найцікавіше — у стані небезпеки тілу не потрібне травлення. Їжа у шлунку — «зайвий вантаж», який може заважати швидко діяти. Тому організм пригальмовує травлення та навіть може намагатися позбутися вмісту шлунка. Саме тому з’являється нудота.

Нудота — це початкова реакція, яка може призвести до блювання. За словами Скрипника, це сигнал організму позбутися зайвого, щоб було легше діяти. Інакше кажучи, тіло намагається зробити вас швидшими та ефективнішими у потенційно небезпечній ситуації.

Якщо це трапляється періодично — це нормальна реакція організму. Вона свідчить про те, що нервова система активується, тіло реагує на стрес і механізми виживання працюють. Але якщо симптоми часті або сильні, варто звернути увагу на рівень тривожності та проконсультуватися з лікарем.

Нудота під час тривожності — це не «проблема зі шлунком», а розмова тіла з вами. Нагадування про те, що наш організм — складна, мудра система, яка завжди намагається нас захистити. Навіть якщо іноді це має не дуже комфортний вигляд.

Реклама

Новини партнерів