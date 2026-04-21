Чому нас тягне на солоне: експерти назвали 7 можливих причин

Сіль / © Credits

Нашому організму потрібна сіль для виживання, але багато продуктів, які ми їмо, містять її більше, ніж нам насправді потрібно. Потяг до солі може бути симптомом захворювання, на що звернути увагу, розповідає Нealthline.

Організму потрібно не більше 500 міліграмів (мг) натрію щодня для оптимального функціонування. Це менше, ніж ¼ чайної ложки. Але оскільки більшість людей споживають близько 3400 мг солі щодня, лікарі рекомендують дорослим зменшити споживання до не більше 1500-2300 мг.

Чому хочеться солоного

Існує кілька причин, чому ви можете прагнути солі, і деякі з них можуть свідчити про проблеми зі здоров’ям.

Сіль має погану репутацію у світі харчування. Занадто багато її може бути шкідливим — навіть смертельно — але занадто мало також може бути небезпечно. Сіль необхідна для багатьох функцій організму, включно з контролем м’язів та підтримкою балансу рідини.

Потяг до солі може бути симптомом захворювання, яке потребує лікування. Ось чому ніколи не слід ігнорувати хронічний потяг до неї. Нижче наведено деякі стани, які можуть викликати у вас це явище.

Зневоднення

Рідини у вашому організмі містять життєво важливі мінерали. Ці мінерали допомагають вашому організму нормально функціонувати. Натрій, який міститься у звичайній кухонній солі, є одним із таких мінералів.

Ці мінерали, які також називаються електролітами, можуть стати незбалансованими, якщо у вас виникають такі симптоми, як лихоманка або надмірне потовиділення. Коли ви зневоднюєтеся, рівень натрію у вашій крові підвищується занадто високо.

Але в інших випадках рівень натрію може падати занадто низько через зневоднення, стан, який називається гіпотонічним зневодненням.

Якщо ці рівні падають нижче здорового, ви можете помітити, що солона їжа має кращий смак.

Інші ознаки зневоднення або електролітного дисбалансу включають:

холодну, липку шкіру

запаморочення

сильну спрагу

головний біль

зменшення вироблення сечі

зміни настрою та дратівливість

прискорене серцебиття

м’язові спазми або судоми

нудоту або блювання

втому або втрату енергії

сплутаність свідомості

судоми.

Якщо ви зневоднені та поповнюєте лише вміст води в організмі, але не натрію (наприклад, під час вживання звичайної води замість розчину електролітів), у вас може розвинутися гіпотонічне зневоднення.

Зневоднення може спричинити багато факторів. До них належать:

приймання сечогінних засобів

блювота або діарея (внаслідок шлунково-кишкового захворювання, розладу або інших причин, таких як вагітність)

надмірне потовиділення.

Хвороба Аддісона

Ваші надниркові залози відповідають за вироблення гормонів, життєво важливих для вашого виживання.

Хвороба Аддісона, також відома як надниркова недостатність, — це рідкісне захворювання, яке може зменшити кількість кортизолу та альдостерону, що виробляються наднирковими залозами на кожній нирці. Щойно рівень цих гормонів знижується, ваш організм починає втрачати натрій.

Люди з цим захворюванням відчувають потяг до солі на додачу до інших симптомів, включаючи:

сильну втому або брак енергії

запаморочення, непритомність

низький кров’яний тиск

втрату апетиту

незрозумілу втрату ваги

тривалу або постійну діарею

темні плями на шкірі, особливо на обличчі та в роті.

Якщо ви вважаєте, що у вас може бути хвороба Аддісона, вам слід негайно звернутися до лікаря, оскільки вона загрожує життю, якщо її не лікувати.

Хронічний стрес

Чому ви прагнете солі, коли перебуваєте у стресі? Дослідники досі обговорюють точну причину, але деякі вважають, що вживання солоної їжі викликає гарне самопочуття. Це відбувається тому, що сіль спонукає ваш гіпоталамус вивільняти дофамін.

Інші експерти стверджують, що оскільки сіль необхідна для життя, ваш мозок вчиться прагнути її як захисну реакцію. З огляду на це, ефект потягу до солі у відповідь на стрес був продемонстрований лише на тваринах, і потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити, чи відбувається подібний ефект у людей.

Для подальшого продовження цієї дискусії нові інструменти, що використовуються для вивчення людського потягу, показують, що він є складною функцією тіла та розуму, до кінця не вивченою.

Синдром Барттера

Люди із синдромом Барттера не можуть реабсорбувати натрій. Будь-який натрій, який вони споживають, втрачається через сечу. Це означає, що у них завжди низький його рівень.

Синдром Барттера має дві форми. Більш важка форма починається до народження (пренатальна). Класична форма починається у маленьких дітей і, зазвичай, має легший перебіг.

Діти можуть хотіти їсти більше солоної їжі. Інші симптоми можуть включати:

низьку вагу за народження

повільний темп росту

низький кров’яний тиск

м’язову слабкість, судоми або спазми

часте сечовипускання, особливо вночі

надмірну спрагу

закреп.

Муковісцидоз

Муковісцидоз — цегенетичне захворювання, яке зазвичай виявляється в ранньому дитинстві.

За муковісцидозу вашому організму важко підтримувати баланс хлоридів. Це важливо для багатьох різних систем органів. На шкірі втрата хлоридів призводить до втрати натрію через піт.

Солона шкіра є характерним симптомом. Дослідження 2020 року стверджує, що люди, які живуть з муковісцидозом, мають у 2-4 рази вищий вміст натрію в поті порівняно з людьми, які не хворіють на нього.

Мігрень

Мігрень — це неврологічний стан, який може викликати багато симптомів, найвідомішим з яких є головний біль. Інші симптоми включають нудоту та блювоту, чутливість до світла або звуку, оніміння та поколювання, а також порушення зору, які називаються аурою.

Дослідження показало, що люди, які відчувають мігрень, можуть хотіти солоної або солодкої їжі. Це пояснюється тим, що вживання будь-якого з цих видів їжі може допомогти полегшити біль у деяких випадках.

Дослідники припускають, що мігрень може виникати частіше як форма абстиненції, якщо ви харчуєтеся здоровіше та уникаєте оброблених продуктів, які можуть містити багато доданого натрію та цукру. З цієї причини вживання солодкої або солоної їжі може допомогти полегшити мігрень.

Ліки

Деякі ліки можуть впливати на ваші надниркові залози та спричиняти надниркову недостатність, викликану медикаментами, що викликає бажання їсти солону їжу. До них належать:

раптове припинення тривалого приймання глюкокортикоїдів, таких як гідрокортизон (Cortef), тріамцинолон (Nasacort, Kenalog, Triesence), флутиказон (Flonase)

інгібітори імунних контрольних точок, такі як ніволумаб (Opdivo), пембролізумаб (Keytruda), іпілімумаб (Yervoy)

інгібітори протеїнкінази, такі як кабозантініб (Cabometyx), ленватиніб (Lenvima)

протигрибкові препарати, такі як флуконазол (Diflucan)

трамадол (Ultram)

рифампіцин (Aemcolo).

Якщо у вас виникає незвичайна спрага та потяг до солі під час приймання цих ліків, вам слід негайно поговорити з лікарем про ці побічні ефекти.

Коли варто звернутися до лікаря

Іноді потяг до чипсів або попкорну не є чимось незвичайним, але якщо ви постійно шукаєте солі, у вас може бути симптом якоїсь основної проблеми.

Не соромтеся обговорювати свої симптоми з лікарем. Хоча потяг до солі може бути несерйозним, він також може бути першою ознакою проблеми, яка потребує медичної допомоги.

Чого очікувати на прийманні у лікаря

Діагноз залежить від розуміння інших симптомів, які ви відчуваєте. Щоб підготуватися до приймання лікаря, заведіть журнал симптомів. Записуйте все, що ви відчуваєте поза нормою для себе та свого організму. Жоден симптом не є надто незначним.

Коли ви розмовляєте з лікарем, надайте цей журнал. Наявність цього запису може допомогти вашому лікарю спрямувати його на встановлення конкретного діагнозу. Це також може допомогти йому звузити коло аналізів, які він хотів би призначити для встановлення діагнозу.

Ваш лікар може призначити аналізи крові, які можуть виміряти рівень електролітів.

Додаткові аналізи крові можуть допомогти виключити або виявити інші можливі причини, якщо аналізи крові не виявлять відхилень. Наприклад, аналіз крові може шукати антитіла та рівень гормонів у вашій крові, які можуть свідчити про хворобу Аддісона.

Поради щодо приборкання потягу до солі

Сіль є скрізь і в усьому. Фактично, більшість вашої щоденної норми солі надходить з оброблених харчових продуктів та страв ресторанів.

Їжа, така як хліб, соуси, пластівці та консервовані овочі, може містити зайвий натрій. Одна страва швидкого приготування може містити більше, ніж денна норма натрію.

Не беручи в руки сільничку, ви, можливо, споживаєте значно більше солі, ніж усвідомлюєте.

Якщо ваш лікар хоче, щоб ви зменшили споживання солі, ви можете зробити це, не втрачаючи смаку.

Спробуйте ці чотири інгредієнти:

Чорний перець

Замініть свою сільничку на млин для перцю. Свіжозмелений чорний перець більш гострий та ароматний, ніж попередньо мелений. Це може компенсувати будь-яку відсутність смаку, яку ви відчуваєте без солі.

Часник

Смажений або свіжий часник надає значного смаку стравам, від овочевих гарнірів до заправок для салатів. Приготування часнику знижує його ефективність, якщо ви турбуєтеся про часниковий запах з рота.

Оцет

Найкращий друг кухаря з низьким вмістом натрію — це широкий асортимент оцтів, включно з:

червоним винним

рисовим винним

яблучним

бальзамічним

ароматизованим.

Чистий оцет може імітувати смаковий профіль натрію, не додаючи жодного міліграма солі до ваших страв. Тим не менш, обов’язково перевірте інгредієнти, щоб переконатися, що сіль не додано.

Цитрусові

Як і оцет, терпкий смак лимона, лайма та апельсина може обдурити ваш язик, змусивши вас думати, що ви їсте солону їжу. Збризніть курку чи рибу цитрусовими — це смачно та без солі.