Чому не діють антибіотики — це важливо знати

Більшість із нас хоча б раз у житті приймали антибіотики. А що, як наступного разу, коли ви спробуєте це зробити, вони не подіють? Така ситуація може поставити життя під серйозну загрозу.

Бактерії — це важлива частина нашої екосистеми, і ми співіснуємо з безліччю цих мікроскопічних істот. Вони можуть допомагати нашій імунній системі, сприяти метаболізму, але водночас здатні ставати причиною серйозних захворювань. Про це розповіло видання Medical News Today.

Наш організм — це складний симбіоз людських і бактеріальних клітин, яких у нас приблизно однакова кількість. Однак бактерії бувають різними: деякі з них у певних обставинах можуть перетворюватися з друзів на ворогів. Щоб протистояти патогенним бактеріям, з моменту відкриття антибіотиків у 1920-х роках людство покладалося на ці препарати. Проте нині ми стикаємося зі зростанням стійкості бактерій до антибіотиків.

Щороку фіксується велика кількість випадків інфекцій, викликаних резистентними до ліків бактеріями чи грибками. Близько 23 000 людей щорічно помирають через неефективність цих препаратів.

Чому ж антибіотики припиняють діяти? Відповідь криється у природній властивості бактерій до мутацій.

Мутації: природне явище

Бактерії здатні до мутацій ДНК. Це частина їхньої природної еволюції, яка дозволяє їм адаптуватися до змін довкілля. Коли одна бактерія стає стійкою до певного препарату, вона виживає навіть тоді, коли всі інші гинуть. У сприятливих умовах така бактерія розмножується і передає стійкість своїм нащадкам, які згодом можуть стати домінантним видом.

Окрім того, бактерії можуть передавати гени стійкості іншим мікроорганізмам через горизонтальне перенесення генів, також відоме як "бактеріальне розмноження" ("bacterial sex"). Хоча цей процес трапляється рідко, бактерії є надзвичайно рухливими істотами, а це дає їм змогу активно обмінюватися генетичним матеріалом.

Як бактерії "обманюють" антибіотики

Ген, відомий як mar, надає бактеріям здатність захищатися від дії таких препаратів, як фторхінолони та доксициклін. Виявлено два несподівані механізми, один з яких захищає ДНК бактерій від руйнівної дії антибіотиків, а інший запобігає проникненню препарату всередину клітини.

Механізми резистентності зустрічаються у багатьох видів бактерій.

Загроза глобального масштабу

Стійкість до антибіотиків може стати однією з найбільших загроз сучасному здоров’ю, продовольчій безпеці та розвитку. Проблема полягає в надмірному й недостатньому використанні антибіотиків. Це включає як необґрунтоване призначення препаратів, так і недотримання пацієнтами курсу лікування.

Необхідно не займатися самолікуванням, а шукати порад кваліфікованого медичного працівника перед початком приймання антибіотиків. Кожен з нас може зіграти свою роль у боротьбі зі стійкістю до ліків. Для цього варто відповідально ставитися до лікування та уникати самолікування.

Проблема стійкості до антибіотиків є сигналом тривоги для всього світу. Важливо розуміти, що кожен наш вибір впливає на майбутнє. Тож будьте уважні до свого здоров’я, консультуйтеся з лікарями та дотримуйтеся призначеного лікування.

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