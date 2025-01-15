Чому не можна їсти забагато хурми: розповідає лікар

Хурма — це смачний та корисний фрукт, який багато хто полюбляє за його яскравий смак і багатий склад корисних речовин. Вона містить магній, калій, вітаміни А і С, а також має приємний солодкуватий смак, який робить її фаворитом серед багатьох фруктів у зимовий сезон.

Проте, попри численні переваги хурми, є важливі аспекти, про які варто знати, щоб уникнути можливих проблем зі здоров'ям.

Лікар Сергій Пісоцький звернув увагу на те, що споживання хурми у великих кількостях може призвести до серйозних ускладнень. Основною причиною цього є наявність у фрукті танінів — особливих речовин, які під час взаємодії з вмістом шлунку можуть утворювати щільні грудки, так звані фітобезоари.

Що таке фітобезоари та чим вони небезпечні

Фітобезоари — це щільні утворення у шлунку або кишківнику, які виникають внаслідок накопичення нерозчинних часток, таких як таніни. Вживання хурми у великій кількості може стати причиною їхнього утворення, що, зі свого боку, здатне викликати порушення прохідності шлунково-кишкового тракту. Це небезпечний стан, який може проявлятися гострою кишковою або шлунковою непрохідністю.

Симптоми такого ускладнення можуть містити:

сильний біль у животі;

нудоту та блювання;

відсутність дефекації протягом тривалого часу;

здуття живота.

У деяких випадках проблема потребує негайного медичного втручання. Якщо фітобезоар викликає серйозну непрохідність, може знадобитися хірургічне втручання, наприклад, лапаротомія для видалення утворення. У рідкісних випадках стан може ускладнюватися, а це може призводити до інших серйозних наслідків для здоров'я.

Важливо знати міру

Основне правило, якого радить дотримуватись лікар — це помірність у споживанні хурми. Невелика кількість цього фрукта може принести користь організму завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів. Проте надмірне вживання, особливо на голодний шлунок, збільшує ризик утворення фітобезоарів.

Щоб уникнути таких проблем, лікар радить:

Обмежувати вживання хурми до 1-2 плодів на день.

Уникати споживання хурми натщесерце.

Пити достатньо води, щоб покращити процес травлення.

Звертати увагу на власні відчуття після вживання фрукта. Якщо виникає дискомфорт, краще тимчасово утриматись від хурми.

Користь хурми

Попри можливі ризики, хурма залишається корисним фруктом за умови помірного вживання.

Покращує імунітет. Завдяки високому вмісту вітаміну С хурма допомагає зміцнити імунну систему.

Багата на антиоксиданти. Вітамін А та інші речовини сприяють захисту клітин від пошкоджень і передчасного старіння.

Сприяє роботі серцево-судинної системи. Магній та калій, які містяться у фрукті, допомагають нормалізувати артеріальний тиск і підтримують здоров'я серця.

Покращує травлення. Клітковина у складі хурми сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, якщо вживати її в міру.

Хурма — смачний і корисний фрукт, який можна включати до свого раціону для зміцнення здоров'я. Проте надмірне її споживання може призвести до серйозних проблем, зокрема утворення фітобезоарів і кишкової непрохідності. Щоб уникнути таких ускладнень, дотримуйтесь помірності та насолоджуйтесь хурмою без шкоди для здоров'я.

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