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Чому не можна їсти забагато хурми: розповідає лікар

Чому не можна їсти забагато хурми: розповідає лікар

Чому не можна їсти забагато хурми / Фото: Getty Images

Хурма — це смачний та корисний фрукт, який багато хто полюбляє за його яскравий смак і багатий склад корисних речовин. Вона містить магній, калій, вітаміни А і С, а також має приємний солодкуватий смак, який робить її фаворитом серед багатьох фруктів у зимовий сезон. 

Проте, попри численні переваги хурми, є важливі аспекти, про які варто знати, щоб уникнути можливих проблем зі здоров'ям.

Лікар Сергій Пісоцький звернув увагу на те, що споживання хурми у великих кількостях може призвести до серйозних ускладнень. Основною причиною цього є наявність у фрукті танінів — особливих речовин, які під час взаємодії з вмістом шлунку можуть утворювати щільні грудки, так звані фітобезоари.

Що таке фітобезоари та чим вони небезпечні

Фітобезоари — це щільні утворення у шлунку або кишківнику, які виникають внаслідок накопичення нерозчинних часток, таких як таніни. Вживання хурми у великій кількості може стати причиною їхнього утворення, що, зі свого боку, здатне викликати порушення прохідності шлунково-кишкового тракту. Це небезпечний стан, який може проявлятися гострою кишковою або шлунковою непрохідністю.

Симптоми такого ускладнення можуть містити:

  • сильний біль у животі;
  • нудоту та блювання;
  • відсутність дефекації протягом тривалого часу;
  • здуття живота.

У деяких випадках проблема потребує негайного медичного втручання. Якщо фітобезоар викликає серйозну непрохідність, може знадобитися хірургічне втручання, наприклад, лапаротомія для видалення утворення. У рідкісних випадках стан може ускладнюватися, а це може призводити до інших серйозних наслідків для здоров'я.

Важливо знати міру

Основне правило, якого радить дотримуватись лікар — це помірність у споживанні хурми. Невелика кількість цього фрукта може принести користь організму завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів. Проте надмірне вживання, особливо на голодний шлунок, збільшує ризик утворення фітобезоарів.

Щоб уникнути таких проблем, лікар радить:

  • Обмежувати вживання хурми до 1-2 плодів на день.
  • Уникати споживання хурми натщесерце.
  • Пити достатньо води, щоб покращити процес травлення.
  • Звертати увагу на власні відчуття після вживання фрукта. Якщо виникає дискомфорт, краще тимчасово утриматись від хурми.

Користь хурми

Попри можливі ризики, хурма залишається корисним фруктом за умови помірного вживання. 

  • Покращує імунітет. Завдяки високому вмісту вітаміну С хурма допомагає зміцнити імунну систему.
  • Багата на антиоксиданти. Вітамін А та інші речовини сприяють захисту клітин від пошкоджень і передчасного старіння.
  • Сприяє роботі серцево-судинної системи. Магній та калій, які містяться у фрукті, допомагають нормалізувати артеріальний тиск і підтримують здоров'я серця.
  • Покращує травлення. Клітковина у складі хурми сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, якщо вживати її в міру.

Хурма — смачний і корисний фрукт, який можна включати до свого раціону для зміцнення здоров'я. Проте надмірне її споживання може призвести до серйозних проблем, зокрема утворення фітобезоарів і кишкової непрохідності. Щоб уникнути таких ускладнень, дотримуйтесь помірності та насолоджуйтесь хурмою без шкоди для здоров'я.

Ми також писали про те, що буде з організмом, якщо кожного дня їсти хліб.

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