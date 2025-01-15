Чому не можна їсти забагато хурми: розповідає лікар

Хурма — це смачний та корисний фрукт, який багато хто полюбляє за його яскравий смак і багатий склад корисних речовин. Вона містить магній, калій, вітаміни А і С, а також має приємний солодкуватий смак, який робить її фаворитом серед багатьох фруктів у зимовий сезон.
Проте, попри численні переваги хурми, є важливі аспекти, про які варто знати, щоб уникнути можливих проблем зі здоров'ям.
Лікар Сергій Пісоцький звернув увагу на те, що споживання хурми у великих кількостях може призвести до серйозних ускладнень. Основною причиною цього є наявність у фрукті танінів — особливих речовин, які під час взаємодії з вмістом шлунку можуть утворювати щільні грудки, так звані фітобезоари.
Що таке фітобезоари та чим вони небезпечні
Фітобезоари — це щільні утворення у шлунку або кишківнику, які виникають внаслідок накопичення нерозчинних часток, таких як таніни. Вживання хурми у великій кількості може стати причиною їхнього утворення, що, зі свого боку, здатне викликати порушення прохідності шлунково-кишкового тракту. Це небезпечний стан, який може проявлятися гострою кишковою або шлунковою непрохідністю.
Симптоми такого ускладнення можуть містити:
- сильний біль у животі;
- нудоту та блювання;
- відсутність дефекації протягом тривалого часу;
- здуття живота.
У деяких випадках проблема потребує негайного медичного втручання. Якщо фітобезоар викликає серйозну непрохідність, може знадобитися хірургічне втручання, наприклад, лапаротомія для видалення утворення. У рідкісних випадках стан може ускладнюватися, а це може призводити до інших серйозних наслідків для здоров'я.
Важливо знати міру
Основне правило, якого радить дотримуватись лікар — це помірність у споживанні хурми. Невелика кількість цього фрукта може принести користь організму завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів. Проте надмірне вживання, особливо на голодний шлунок, збільшує ризик утворення фітобезоарів.
Щоб уникнути таких проблем, лікар радить:
- Обмежувати вживання хурми до 1-2 плодів на день.
- Уникати споживання хурми натщесерце.
- Пити достатньо води, щоб покращити процес травлення.
- Звертати увагу на власні відчуття після вживання фрукта. Якщо виникає дискомфорт, краще тимчасово утриматись від хурми.
Користь хурми
Попри можливі ризики, хурма залишається корисним фруктом за умови помірного вживання.
- Покращує імунітет. Завдяки високому вмісту вітаміну С хурма допомагає зміцнити імунну систему.
- Багата на антиоксиданти. Вітамін А та інші речовини сприяють захисту клітин від пошкоджень і передчасного старіння.
- Сприяє роботі серцево-судинної системи. Магній та калій, які містяться у фрукті, допомагають нормалізувати артеріальний тиск і підтримують здоров'я серця.
- Покращує травлення. Клітковина у складі хурми сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, якщо вживати її в міру.
Хурма — смачний і корисний фрукт, який можна включати до свого раціону для зміцнення здоров'я. Проте надмірне її споживання може призвести до серйозних проблем, зокрема утворення фітобезоарів і кишкової непрохідності. Щоб уникнути таких ускладнень, дотримуйтесь помірності та насолоджуйтесь хурмою без шкоди для здоров'я.
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