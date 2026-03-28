Чому не можна давати нашатирний спирт людині, яка втратила свідомість

Насправді така практика може бути небезпечною, особливо якщо людина без свідомості. Інструктор з домедичної та тактичної медицини Басараб Олег пояснив, чому важливо знати правильний алгоритм дій та як убезпечити себе та оточення.

Нашатирний спирт у народі вважають «панацеєю» за втрати свідомості. Його пари, мовляв, миттєво «приводять до тями». Проте насправді це не просто марна порада, вона ще й ризикована.

У людини без свідомості пригнічений чи відсутній захисний кашльовий рефлекс. Тобто пари аміаку можуть потрапити у дихальні шляхи, викликати роздратування слизової, а у найгіршому випадку — ларингоспазм, який ускладнює дихання та навіть загрожує зупинкою серця.

Басараб Олег наголошує, що нашатирний спирт не призначений для того, щоб «прийти до тями» непритомній людині. Його можна використовувати тільки для свідомої людини, наприклад, спортсмена під час підіймання важких ваг, коли потрібно швидко активізувати стан і підвищити реакцію.

Що робити за непритомності

Правильний алгоритм дій простий, але життєво важливий:

Перевірте свідомість. Легко похитайте людину за плечі та запитайте, чи чує вона вас. Перевірте дихання. Якщо дихання відсутнє чи ускладнене, негайно викликайте екстрену допомогу. Покладіть людину на спину та, за можливості, підніміть ноги для поліпшення кровообігу. Не давайте нашатирний спирт, якщо людина непритомна. Якщо свідомість відновилася, можна допомогти людині сідати та дати можливість прийти до тями у спокійній атмосфері.

Коли нашатирний спирт може бути корисним

Лише для свідомої людини, яка потребує швидкої активації. Наприклад, у спортзалі під час підіймання важких ваг спортсмен може відчути легку втому чи знижену реакцію, тоді аміак допомагає «оживити» організм. Не для лікування непритомності, а як збуджувальний засіб, безпечний лише за повної свідомості.

Міф про нашатирний спирт як «порятунок за непритомності» давно пора залишити у минулому. Головне правило — не нашатир, а перевірка свідомості, дихання та виклик допомоги.

Пам’ятайте, правильна домедична допомога рятує життя. І навіть якщо здається, що «швидкий метод» працює, ризики для здоров’я та життя людини можуть бути критичними.