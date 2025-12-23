Чому не можна лягати спати з макіяжем і як це впливає на очі / © Credits

Реклама

Уночі шкіра активно відновлюється, посилюється клітинне оновлення, відбувається регенерація та відновлення захисного бар’єра. Макіяж, пил, себум і залишки SPF заважають цьому процесу, створюють ідеальне середовище для запалень, зневоднення та передчасного старіння.

Але є ще одна причина, про яку говорять рідше — ризики для здоров’я очей, про це розповіло видання Real Simple.

Невидима загроза для очей

Залишки туші, тіней чи підводки під час сну можуть обсипатися та потрапляти під повіки. Дрібні частинки здатні подразнювати слизову, дряпати поверхню ока та провокувати запальні процеси. У деяких випадках це може призводити до інфекцій, підвищеної чутливості, почервоніння та тривалого дискомфорту.

Реклама

Особливо небезпечними є продукти з блискітками чи водостійкі формули, які важче змиваються та частіше залишають мікрочастинки. Регулярний сон із макіяжем також підвищує ризик закупорювання мейбомієвих залоз, які відповідають за зволоження очей, а це прямий шлях до синдрому сухого ока.

Що відбувається зі шкірою, якщо не змивати макіяж

Окрім ризиків для очей, шкіра обличчя теж страждає:

Закупорюються пори та зʼявляється запалення

Тьмяний колір обличчя через накопичення забруднень

Порушення бар’єрної функції, яке призводить до сухості та чутливості

Прискорене старіння, адже вночі шкіра не може ефективно оновлюватися

Макіяж буквально «блокує» нічну роботу шкіри, змушує її відновлюватися у гірших умовах.

Як очищати шкіру перед сном

Ефективне вечірнє очищення не обов’язково має бути складним, але воно повинно бути ретельним. Оптимальний варіант — поетапний підхід:

Реклама

Зняття макіяжу з очей — спеціальним засобом, який розчиняє туш і тіні, але не подразнює слизову. Міцелярна вода чи гідрофільна олія — для видалення залишків макіяжу, SPF і себуму. Очищувальний гель або бальзам — для глибокого очищення шкіри та підготовки до догляду.

Такий ритуал не лише очищує, а й психологічно «знімає день», допомагає тілу налаштуватися на відпочинок.

Регулярне очищення перед сном — це не про перфекціонізм, а про базову турботу про себе. Чиста шкіра краще реагує на сироватки та креми, має свіжий вигляд, а очі залишаються здоровими та осяяними.

І якщо обирати між ще п’ятьма хвилинами сну та кількома хвилинами біля умивальника, варто пам’ятати, що ніч без макіяжу — це інвестиція у красу, комфорт і здоров’я на довгу перспективу.