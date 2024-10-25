Чому не працює гомеопатія: розповідає нейрохірург

Гомеопатія — одна з найсуперечливіших тем у сфері здоров'я. Хтось вважає, що вона може вилікувати безліч захворювань, однак наука ставить під сумнів її ефективність.

Нейрохірург Ярослав Мідик поділився своїм скептичним поглядом на гомеопатію та розповів, чому гомеопатичні засоби не спрацюють.

Що таке гомеопатія

Гомеопатія — це альтернативний підхід до лікування, який базується на принципі "подібне лікується подібним". Згідно з цією ідеєю, речовини, що у звичайних дозах викликають симптоми захворювання, у дуже малих дозах повинні лікувати його. Однак підтверджень дієвість такого підходу не існує, а лікар підкреслив, що гомеопатія не має жодного стосунку до сучасної медицини.

За словами Мідика, гомеопатичні засоби – це не лікарські препарати та вони не здатні працювати в принципі. Вони не можуть впливати на патогенез, тобто на процеси, які відбуваються в організмі під час хвороби.

Ефект плацебо

Коли люди кажуть, що гомеопатія їм допомогла, то це, швидше за все, навіювання чи ефект плацебо. Ефект плацебо — це явище, при якому людина відчуває покращення стану здоров’я завдяки вірі у те, що приймає справжній лікарський препарат. Навіть якщо це цукрова пігулка, позитивні очікування можуть викликати тимчасове покращення самопочуття.

У випадку з гомеопатією, люди можуть дійсно відчувати певне полегшення від свого стану, але це полегшення не є результатом лікувальної дії самого засобу. На думку нейрохірурга, цей ефект пояснюється тим, що організм може самостійно відновлюватися при легких станах, а гомеопатія тут не відіграє жодної ролі.

Наприклад, якщо грип лікувати, він мине за 7 днів, а якщо не лікувати – то за тиждень. Це означає, що багато хвороб, особливо вірусних, проходять самі собою після певного часу, коли імунна система організму справляється з інфекцією. Гомеопатичні засоби, як стверджує нейрохірург, не впливають на швидкість або ефективність цього процесу.

Обирайте наукові методи

Люди, які обирають гомеопатію, зазвичай шукають м'яких, натуральних методів лікування, не бажаючи використовувати фармацевтичні препарати через побічні ефекти. Проте сучасна медицина пропонує безліч альтернативних варіантів: лікарські трави, легкі методи фізіотерапії, а також вітаміни та дієтичні добавки. За словами лікаря, гомеопатія — це неефективний та небезпечний вибір для тих, хто шукає реальної допомоги.

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